Hogyan ápold a göndör hajat, hogy ne legyen örök küzdelem? Így lesz puha és jól kezelhető a hajkoronád

Ha a tiéd egyenes, göndör frizurát akarsz, ha viszont göndör, akkor egyeneset. Ha szőke vagy, akkor barna szeretnél lenni és fordítva, a kívánságlista végtelen... Tegyük félre az ábrándokat egy pár percre, és lássuk, hogyan hozhatod ki a maximumot a göndör hajadból!
A göndör hajnak más igényei vannak, mint a sima egyenes tincseknek. Nem véletlen, hogy sokan panaszkodnak a szárazságra és a gubancokra. A titok a megfelelő ápolásban és a kis praktikákban rejlik. Nem kell különleges szalonokba járnod, elég, ha megtanulsz néhány trükköt, amitől a hajad végre egészségesen ragyoghat.
A göndör haj alapja a megfelelő hidratálás. Igen, tudjuk, ez az a szó, amit már százszor hallottál, de nem lehet elégszer ismételni. A göndör haj sokkal szárazabb, mert a hajhagymából kijövő olajok nehezebben jutnak el a hajvégekig. Ezért nem elég csak samponnal megmosni, utána bizony nagyon fontos a kondicionálás vagy akár a hajpakolás.
Érdemes kipróbálni a co-washing nevű módszert, ami azt jelenti, hogy sampon helyett csak balzsamot használsz a hajmosáshoz. Ez megkíméli a tincseket a kiszáradástól, és könnyebben kezelhetővé teszi őket. Sokan esküsznek rá, hogy ettől a hajuk nem lesz zsíros, viszont sokkal szebb a textúrája.
Ha göndör a hajad, el kell felejteni a durva törölközőszárítást. A törülköző durva anyaga felsértheti a hajszálakat, és ezzel csak rontasz a helyzeten. Inkább egy puha, pamut pólót használj, amibe finoman beletekered a hajad, és hagyod, hogy magától száradjon. Ez a technika segít abban, hogy a fürtök szép, szabályos formát vegyenek fel, és ne legyenek összekuszálódva.
Ha viszont türelmetlen vagy, és hajszárítót veszel elő, akkor mindenképp alacsony hőfokon, diffúzorral dolgozz, és ne kapkodj. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető a hajszálak töredezése.
Sokan úgy gondolják, hogy bármilyen hajápoló megteszi, pedig nem mindegy, hogy mit teszel a göndör fürtökre. A göndör haj szomjazza a tápláló, hidratáló krémeket, géleket, és akár a természetes olajokat is. Jó ha tudod, hogy a hajra akkor érdemes felvinni a termékeket, amikor még vizes, vagy csak enyhén nedves, mert így sokkal jobban beszívódnak hatóanyagok.
Kipróbálhatod a jojoba- vagy kókuszolajat, amit pár cseppben eloszlatva a hajvégeken puhít és táplál, de vigyázz, ne ess túlzásba, nehogy zsíros legyen a végeredmény!
Egy kis trükk, ha hajmosás után a „praying hands” technikával (mintha imádkoznál) simítod át a krémet a tincseken, nem pedig dörzsölöd, így megőrzöd a fürtök szépségét.
Igen, a göndör haj sem nő magától csodásra, ha nem vágják. A rendszeres hajvágás formában tartja a töredező göndör hajat. A legjobb, ha nagyjából 2-3 havonta beiktatsz egy „frissítést” a fodrásznál, különösen akkor, ha észreveszed, hogy a hajad egyre kezelhetetlenebb, töredezett vagy kifakulóban van a textúrája.
Bors tipp: ha lehet, válassz olyan fodrászt, aki ért a göndör hajhoz, mert az egészen más technikát kíván, mint a sima.
Egy kis odafigyeléssel és néhány egyszerű praktikával végre megszeretheted a göndör tincseidet!
Az alábbi videóból további tippeket kaphatsz:
