Rendkívüli bejelentést tett a MÁV: holttestet találtak a sínen, ezért késnek a vonatok

Nyíregyháza és Nyírtelek között a 338-as út felüljárója közelében egy korábban elütött ember holttestét találták meg a vasúti pályán - közölte a MÁV.
Hétfő reggeltől baleseti helyszínelés miatt Nyírtelek és Nyíregyháza között szünetel a vonatforgalom, a Szerencs-Nyíregyháza vonalon hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani délelőtt.
Mindez a füzesabonyi vasúti közlekedést is érinti: a Füzesabony/Miskolc-Nyíregyháza közti személyvonatok helyett Nyírtelek és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek. A korábban Nyíregyházáról 6:40-kor Füzesabonyba induló járat (5169) is a baleseti helyszínelés miatt maradt ki, Miskolc és Füzesabony között mentesítő vonattal utazhattak - írja a heol.hu.
Itt arról is olvashatsz, hogy hétfőn reggel több kilométeres dugó alakult ki az M0-áson, tömegkarambol történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.