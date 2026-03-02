Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rendkívüli bejelentést tett a MÁV: holttestet találtak a sínen, ezért késnek a vonatok

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 10:39
Nyíregyháza közelében még tart a helyszínelés. A MÁV tájékoztatása szerint a járatváltozások a füzesabonyi vonatot is érintik.
Nyíregyháza és Nyírtelek között a 338-as út felüljárója közelében egy korábban elütött ember holttestét találták meg a vasúti pályán - közölte a MÁV. 

MÁV: holttestet találtak a síneken
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Közölte a MÁV, erre kell készülni

Hétfő reggeltől baleseti helyszínelés miatt Nyírtelek és Nyíregyháza között szünetel a vonatforgalom, a Szerencs-Nyíregyháza vonalon hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani délelőtt. 

Mindez a füzesabonyi vasúti közlekedést is érinti: a Füzesabony/Miskolc-Nyíregyháza közti személyvonatok helyett Nyírtelek és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek. A korábban Nyíregyházáról 6:40-kor Füzesabonyba induló járat (5169) is a baleseti helyszínelés miatt maradt ki, Miskolc és Füzesabony között mentesítő vonattal utazhattak - írja a heol.hu.

Itt arról is olvashatsz, hogy hétfőn reggel több kilométeres dugó alakult ki az M0-áson, tömegkarambol történt.
 

