Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nagy zenei retró kvíz: felismered Balázs Fecó legnagyobb slágereit pár sor alapján?

Nagy zenei retró kvíz: felismered Balázs Fecó legnagyobb slágereit pár sor alapján?

magyar zene
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 10:45
retro kvízekBalázs Fecókvíz
A magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakja, akinek dalai máig óriási hatással vannak az emberekre. Balázs Fecó születésének 75. évfordulója alkalmából összeállítottunk egy zenei retró kvízt az énekes legnagyobb slágereiből. Frissítsd fel az emlékeidet, és utazz vissza velünk az időbe!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Balázs Fecó ezen a napon, március 2-án ünnepelné 75. születésnapját, mi pedig e jeles nap alkalmából egy nosztalgikus retró kvízzel szeretnénk tisztelegni. Ezúttal olyan legendássá vált dalaival idézzük meg a 2020-ban elhunyt zenész emlékét, melyeket a mai napig szívesen hallgatunk és akár énekelünk is: mint a Homok a szélben, az Érints meg, A csönd éve vagy a Kölykök a hátsó udvarból. Zenei öröksége örökké velünk marad.

Egy kép Balázs Fecóról a retró kvízben.
Retró kvíz: vajon hányat ismersz fel Balázs Fecó dalaiból?
Fotó: Kisalföld
  • 8 ikonikus dal, 8 emlékezetes zenei sor, amire te is emlékszel.
  • Ikonikus slágereivel emlékezünk meg Balázs Fecóról.
  • Csak a legnagyobb rajongók érnek el hibátlan eredményt a teszt végén.

Nagy zenei retró kvíz: mennyire emlékszel Balázs Fecó legnagyobb slágereire?

A Korál alapítója és vezetője, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, billentyűs, dalszerző sorsa már egészen fiatalon elválaszthatatlanul összefonódott a zenével. Nem csupán előadóművész volt, hanem alkotó, zenész, énekes és billentyűs egy személyben, aki ösztönös tehetséggel és különleges hangzásvilággal hívta fel magára a közönség figyelmét. A hetvenes évek elején a magyar beatnemzedék egyik meghatározó alakjaként tűnt fel, és hamar generációja hangjává vált. Dalai nemcsak slágerek voltak, hanem érzelmi lenyomatok is – korszakokat, sorsokat és érzéseket kötöttek össze. Ha te is emlékszel még a Korál és Balázs Fecó lírai hangvételű dalaira, akkor ez a zenei retró kvíz neked szól. A kérdés minden esetben ugyanaz: hogyan folytatódik a dalszöveg? Te hányat találsz el közülük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik dalból származik ez a sor? „Húzódj még közelebb, s ha egy kevés bor maradt. Oszd meg velem a poharad, ugyanúgy, mint szebb időkben..”

Ha sikerült a kvíz, nézd meg ezt a videót is, amelyben Balázs Fecó és Keresztes Ildikó ikonikus zenéjét hallgathatod meg:

Ezeket a retró zenei kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu