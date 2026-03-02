Nagy zenei retró kvíz: felismered Balázs Fecó legnagyobb slágereit pár sor alapján?

Balázs Fecó ezen a napon, március 2-án ünnepelné 75. születésnapját, mi pedig e jeles nap alkalmából egy nosztalgikus retró kvízzel szeretnénk tisztelegni. Ezúttal olyan legendássá vált dalaival idézzük meg a 2020-ban elhunyt zenész emlékét, melyeket a mai napig szívesen hallgatunk és akár énekelünk is: mint a Homok a szélben, az Érints meg, A csönd éve vagy a Kölykök a hátsó udvarból. Zenei öröksége örökké velünk marad.

Retró kvíz: vajon hányat ismersz fel Balázs Fecó dalaiból?

Fotó: Kisalföld

A Korál alapítója és vezetője, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, billentyűs, dalszerző sorsa már egészen fiatalon elválaszthatatlanul összefonódott a zenével. Nem csupán előadóművész volt, hanem alkotó, zenész, énekes és billentyűs egy személyben, aki ösztönös tehetséggel és különleges hangzásvilággal hívta fel magára a közönség figyelmét. A hetvenes évek elején a magyar beatnemzedék egyik meghatározó alakjaként tűnt fel, és hamar generációja hangjává vált. Dalai nemcsak slágerek voltak, hanem érzelmi lenyomatok is – korszakokat, sorsokat és érzéseket kötöttek össze. Ha te is emlékszel még a Korál és Balázs Fecó lírai hangvételű dalaira, akkor ez a zenei retró kvíz neked szól. A kérdés minden esetben ugyanaz: hogyan folytatódik a dalszöveg? Te hányat találsz el közülük?