A netes csalóknak semmi sem szent: tragikus sorsú magyar családok történetével élnek vissza

Elképesztő! Miközben László öt árvával maradt egyedül, miután felesége elhunyt, Mónika pedig beteg kisfiát ápolja éjjel-nappal, gátlástalan csalók az ő történeteikkel próbálnak pénzt vagy lájkokat kicsalni a jóhiszemű emberekből. A legmélyebb emberi fájdalmat, lelkünket megérintő sorsokat használják fel nyereségvágyból.

Gátlástalan csalók: tragikus sorsú emberek történeteivel élnek vissza. Az öt gyermek elhunyt édesanyjáról terjesztenek hazugságokat Fotó: beküldött/ Németh László

Gyászoló apából és beteg gyerekek tragédiájából csinálnak üzletet a gátlástalan csalók

Németh László élete egyetlen éjszaka alatt kártyavárként omlott össze. Egy felfoghatatlan tragédia érte a családot, felesége, Andrea véget vetett saját életének. Az apa öt gyermekkel maradt egyedül, fájdalmuk leírhatatlan. Alig néhány hete temették el Andreát, az érzéketlen netes csalóknak ez semmit sem számít, nekik ez is csak egy újabb lehetőség a nyerészkedésre.



Elkeseredtem, a végtelenségig elkeseredtem

- mondta megrendülten a Borsnak László.

László öt gyermekkel maradt egyedül, lelkileg mélyen érinti a kegyeletsértés Fotó: beküldött/ Németh László

Nem elég, hogy a feleségem ilyen tragikus módon itt hagyott minket, valakik még szörnyűbbé teszik ezt valótlan információkkal. Azzal hívtak fel többen, hogy a láttak egy cikket, amiben azt terjesztik, hogy Andrea vonat elé ugrott... Felháborító, hogy ilyeneket találnak ki csak azért, hogy kattintsanak rájuk

- mesélte megtörtén László.

Az apát elkeseríti, hogy ilyeneket írnak ismeretlen emberek, nem érti hogy miért kell a legnagyobb fájdalmukat tetézni, és a gyerekek lelkét félti a legjobban, mert nem akarja, hogy ezek a kegyeletsértő hazugságok még mélyebb sebeket ejtsenek rajtuk.

Ellopott arcok, átírt sorsok: Alexanderből Sándor lett

Jáger Mónikának többen is elküldték, hogy az ő fotóikkal egy furcsa írás jelent meg egy "Érdekes hírességek" nevű kamuoldalon a Facebook-on. Az édesanya teljesen ledöbbent, amikor elolvasta a kamu cikket, amiben kisfia, Alexander történetét írták meg hibásan, úgy, mintha azt ők készítették volna. A legutóbbi Bors cikkünkből lopták le a fotókat és az interjút, a mesterséges intelligencia segítségével pedig átírták az életük történetét.

Megdöbbentett a pofátlanság, de ismerve a mai világot, sajnos meg sem lepődtem. Alexander nevét is átírták, valószínűleg a mesterséges intelligencia miatt, mert az Alexander magyarul Sándor, és így generálták le azt a kamu sztorit. Senki nem kért tőlem engedélyt, mégis lájkokat gyűjtenek a gyerekem fotójával.

- meséli az édesanya.