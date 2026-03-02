A netes csalóknak semmi sem szent: tragikus sorsú magyar családok történetével élnek vissza

Elképesztő! Miközben László öt árvával maradt egyedül, miután felesége elhunyt, Mónika pedig beteg kisfiát ápolja éjjel-nappal, gátlástalan csalók az ő történeteikkel próbálnak pénzt vagy lájkokat kicsalni a jóhiszemű emberekből. A legmélyebb emberi fájdalmat, lelkünket megérintő sorsokat használják fel nyereségvágyból.
Németh László élete egyetlen éjszaka alatt kártyavárként omlott össze. Egy felfoghatatlan tragédia érte a családot, felesége, Andrea véget vetett saját életének. Az apa öt gyermekkel maradt egyedül, fájdalmuk leírhatatlan. Alig néhány hete temették el Andreát, az érzéketlen netes csalóknak ez semmit sem számít, nekik ez is csak egy újabb lehetőség a nyerészkedésre.
Elkeseredtem, a végtelenségig elkeseredtem
- mondta megrendülten a Borsnak László.
Nem elég, hogy a feleségem ilyen tragikus módon itt hagyott minket, valakik még szörnyűbbé teszik ezt valótlan információkkal. Azzal hívtak fel többen, hogy a láttak egy cikket, amiben azt terjesztik, hogy Andrea vonat elé ugrott... Felháborító, hogy ilyeneket találnak ki csak azért, hogy kattintsanak rájuk
- mesélte megtörtén László.
Az apát elkeseríti, hogy ilyeneket írnak ismeretlen emberek, nem érti hogy miért kell a legnagyobb fájdalmukat tetézni, és a gyerekek lelkét félti a legjobban, mert nem akarja, hogy ezek a kegyeletsértő hazugságok még mélyebb sebeket ejtsenek rajtuk.
Jáger Mónikának többen is elküldték, hogy az ő fotóikkal egy furcsa írás jelent meg egy "Érdekes hírességek" nevű kamuoldalon a Facebook-on. Az édesanya teljesen ledöbbent, amikor elolvasta a kamu cikket, amiben kisfia, Alexander történetét írták meg hibásan, úgy, mintha azt ők készítették volna. A legutóbbi Bors cikkünkből lopták le a fotókat és az interjút, a mesterséges intelligencia segítségével pedig átírták az életük történetét.
Megdöbbentett a pofátlanság, de ismerve a mai világot, sajnos meg sem lepődtem. Alexander nevét is átírták, valószínűleg a mesterséges intelligencia miatt, mert az Alexander magyarul Sándor, és így generálták le azt a kamu sztorit. Senki nem kért tőlem engedélyt, mégis lájkokat gyűjtenek a gyerekem fotójával.
- meséli az édesanya.
Az édesanya számára az a legfájóbb ebben, hogy a pozitív üzenetét sárba tiporják.
Én inspirálni szeretnék, nem azt, hogy sajnáljanak! Nem vagyunk sajnálatra méltó helyzetben, mert megyünk előre, nem hagyjuk el magunkat. Erőt akarok adni másoknak, de ezek a csalók mindent felnagyítanak és dramatizálnak. Ez iszonyatosan bosszant, mert abban, amit én képviselek rengeteg munka és szellemi termék van. Hiába jelentjük a profilokat, azt mondják, nem történt szabálysértés és még mindig kint van a csalók oldalán a történetünk. Most is arra kérek mindenkit, hogy csak az én oldalamat nézze, mert az a biztos! Én minden velünk készült cikket megosztok és mindenről beszámolok. Legyen az az adó 1%-ra való gyűjtés, vagy Alexanderem állapota.
A gátlástalanság azonban itt nem áll meg. A legújabb, futótűzként terjedő álhír egy bizonyos Kovács Anitáról és kisfiáról, Áronkáról szól, aki állítólag halálos betegséggel küzd. A bejegyzés profi módon, érzelmileg próbál az olvasóra hatni.
Áronka kis teste egyre gyengébb, a fájdalom miatt gyakran felülni sincs ereje
- olvasható a megható, gyűjtésre buzdító bejegyzésben. Ki ne akarna segíteni a sorok láttán?
A csapda a poszt végén van, egy @orlando1992 kezdetű számlát adnak meg, hogy oda utalhatnak azok, akik szeretnének adakozni a beteg kisbaba részére. Telefonszám, bankszámlaszám, esetleg egy alapítvány neve viszont sehol sem szerepel.
A netet bújva azonban több súlyos beteg gyermek fotójával és tragikus történetével ugyanerre a számlára gyűjtenek. Micsoda véletlen egybeesés... Természetesen egyiknél sincs elérhetőség vagy bármilyen kontakt megadva, ahol esetleg az ember le tudná ellenőrizni, hogy tényleg jó helyre adakozik.
És itt jön a legmegdöbbentőbb fordulat: ugyanez a pénzügyi azonosító bukkan fel egy másik, kísértetiesen hasonló hirdetésben is. Ott azonban már Noelka néven, egy teljesen másik gyermek fotójával kérik a „sürgős segítséget”. Rákeresve erre az azonosítóra több helyen is próbálnak pénzt kicsikarni az emberekből.
Íme egy másik kisfiú fotóján szereplő szövegből vett idézet, amellyel a csalók a gátlástalan érzelmi nyomást gyakorolják az olvasókra:
Noelka, a drága pici fiam rengeteget szenved. Egy édesanya szívével könyörgöm, ha tudnak, segítsenek. Megszámlálhatatlan kórházi kezelésen van már túl. Kérem, osszák!
- írták a csalók a szívfacsaró sorokat.
A kiberbűnözők ugyanazt a mechanizmust és ugyanazt a befizetési címet használják fel, csupán a gyerekek nevét és arcát cserélgetik, attól függően, éppen melyik fotó tűnik hatásosabbnak az érzelmi zsaroláshoz. Ez a módszer nemcsak a segítő szándékú embereket károsítja meg, hanem a valóban beteg gyermekektől veszi el a figyelmet és a túléléshez szükséges forrásokat.
Sokan kérdezik: miért éri meg valakinek más fájdalmával visszaélni? A válasz sajnos egyszerű: a pénz. A csalók három fő módszerrel dolgoznak:
Vigyázzon a „vándorló” számlaszámokra! Ha egy megható történet végén nem egy hivatalos alapítvány, hanem például egy becenévvel ellátott számla (mint ebben az esetben az @orlando1992) szerepel, azonnal fogjon gyanút! Mindez csak átverés. Ha ugyanazt az azonosítót több különböző nevű gyerek posztjánál is látja, biztos lehet benne, hogy egy szervezett csalóbanda próbálja kifosztani.
