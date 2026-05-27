Megszakad a szívünk: Halála után is hódít Scherer Péter ezzel a szerepével streamingen

Múlt hét érkezett a lesújtó hír: meghalt Scherer Péter. Mucsi Zoltán legjobb barátjának elvesztése óta nem széledtek szét a gyászfelhők az ország felett, ami nem meglepő, hiszen Scherer egészen elképesztő filmográfiát és szinkronörökséget hagyott hátra. Mindig ütős poénjai, utánozhatatlan rögtönzései, no meg persze kivételes orgánuma örökre bevésődött a nagyérdemű emlékezetébe. Azt pedig, hogy mennyire hiányzik már most a közönségnek, mi sem bizonyítja jobban, hogy a legnépszerűbb szinkronmunkája most az egyik legnézettebb film lett a SkyShowtime-on.

A Scherer Péter-filmek és szinkronszerepek hagyatékának egy szórakoztató darabja éli másodvirágzását streamingen (Fotó: RTL / hot! magazin)

Scherer Péter a SkyShowtime-on diktátorkodik

A népszerű angol komikus, Sacha Baron Cohen 2012-ben sokkolta a világot egy újabb húsba maró, ugyanakkor igen szórakoztató szatírával. A diktátor című film egy fiktív közel-keleti ország vezetőjéről szól, akit egyik pillanatról a másikra megfosztanak hatalmától, és New Yorkban kell névtelenül valahogy boldogulnia, és visszaszereznie hatalmát. A pórnép kőkemény valóságába belecsöppenő teljhatalmú vezető alapszituációja természetesen temérdek mennyiségű poénpotenciállal bír, az Aladeen Admirális Generálist alakító Cohen pedig ehhez mérten és szokásához híven szállítja is a poénokat.

A film népszerűségéhez viszont önmagában közel sem lett volna elég Sacha Baron Cohen játéka vagy a szinte semmilyen szabályt nem ismerő, a „lánygyermeket a kukába kell hajítani” típusú viccek, hiszen A diktátor Scherer Péter szinkronjával működik csak igazán. A Dutton birtokkal is nagyot robbantó SkyShowtime nézőit pedig Scherer halála után megcsapta a nosztalgia, minek következtében a Sacha Baron Cohen-filmek eme darabja a platform nézettségi listájának 5. helyén találta magát.

A diktátor jelenleg az egyik legfelkapottabb filmnek számít SkyShowtime-on (Fotó: Melinda Sue Gordon)

Ki lesz így Sacha Baron Cohen magyar hangja?

Ahogyan Kálloy Molnár Péter tavaly decemberi halálakor is érdekelte a filmkedvelőket, hogy ki veszi át tőle a stafétát a Jack Black-mozik szinkronizálása során, úgy ez a kérdés Sacha Baron Cohen és Scherer Péter esetében is égetően aktuálissá vált.

Karrierje során Scherer ugyanis nem kevesebb mint hat alkalommal kölcsönözte hangját valamelyik Cohen-karakternek, köztük például a leghíresebbnek számító Boratnak is. Azonban a Netflix toplistáját meghódító Hölgyeké az elsőbbség című romkomban sem Scherer Péter, hanem Dévai Balázs szólaltja már meg Sacha Baron Cohent, bár ehhez a szerephez talán nem is feltétlen illett volna a múlt héten elhunyt, állandó szinkronszínész hangja. Ettől függetlenül a kérdés adott: Scherer Péter halála után Cohen jövőbeli szatirikus figuráit vajon ki fogja majd megszólaltatni a magyar közönség számára?