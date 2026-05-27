Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szívünk: Halála után is hódít Scherer Péter ezzel a szerepével streamingen

SkyShowtime
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 17:40
Scherer PéterdiktátorSacha Baron Cohen
A múlt héten egy emberként rázta meg az országot mindenki Pepéjének elvesztése. Scherer Péter halála azonban közel sem jelenti azt, hogy közönsége elfelejtette volna. Erre szolgál bizonyítékként a SkyShowtime-filmek jelenlegi egyik legnézettebb darabja is.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Múlt hét érkezett a lesújtó hír: meghalt Scherer Péter. Mucsi Zoltán legjobb barátjának elvesztése óta nem széledtek szét a gyászfelhők az ország felett, ami nem meglepő, hiszen Scherer egészen elképesztő filmográfiát és szinkronörökséget hagyott hátra. Mindig ütős poénjai, utánozhatatlan rögtönzései, no meg persze kivételes orgánuma örökre bevésődött a nagyérdemű emlékezetébe. Azt pedig, hogy mennyire hiányzik már most a közönségnek, mi sem bizonyítja jobban, hogy a legnépszerűbb szinkronmunkája most az egyik legnézettebb film lett a SkyShowtime-on.

Scherer Péter-filmek, A diktátor
A Scherer Péter-filmek és szinkronszerepek hagyatékának egy szórakoztató darabja éli másodvirágzását streamingen (Fotó: RTL / hot! magazin)

Scherer Péter a SkyShowtime-on diktátorkodik

A népszerű angol komikus, Sacha Baron Cohen 2012-ben sokkolta a világot egy újabb húsba maró, ugyanakkor igen szórakoztató szatírával. A diktátor című film egy fiktív közel-keleti ország vezetőjéről szól, akit egyik pillanatról a másikra megfosztanak hatalmától, és New Yorkban kell névtelenül valahogy boldogulnia, és visszaszereznie hatalmát. A pórnép kőkemény valóságába belecsöppenő teljhatalmú vezető alapszituációja természetesen temérdek mennyiségű poénpotenciállal bír, az Aladeen Admirális Generálist alakító Cohen pedig ehhez mérten és szokásához híven szállítja is a poénokat.

A film népszerűségéhez viszont önmagában közel sem lett volna elég Sacha Baron Cohen játéka vagy a szinte semmilyen szabályt nem ismerő, a „lánygyermeket a kukába kell hajítani” típusú viccek, hiszen A diktátor Scherer Péter szinkronjával működik csak igazán. A Dutton birtokkal is nagyot robbantó SkyShowtime nézőit pedig Scherer halála után megcsapta a nosztalgia, minek következtében a Sacha Baron Cohen-filmek eme darabja a platform nézettségi listájának 5. helyén találta magát.

SkySHowtime-filmek A diktátor
A diktátor jelenleg az egyik legfelkapottabb filmnek számít SkyShowtime-on (Fotó: Melinda Sue Gordon)

Ki lesz így Sacha Baron Cohen magyar hangja?

Ahogyan Kálloy Molnár Péter tavaly decemberi halálakor is érdekelte a filmkedvelőket, hogy ki veszi át tőle a stafétát a Jack Black-mozik szinkronizálása során, úgy ez a kérdés Sacha Baron Cohen és Scherer Péter esetében is égetően aktuálissá vált.

Karrierje során Scherer ugyanis nem kevesebb mint hat alkalommal kölcsönözte hangját valamelyik Cohen-karakternek, köztük például a leghíresebbnek számító Boratnak is. Azonban a Netflix toplistáját meghódító Hölgyeké az elsőbbség című romkomban sem Scherer Péter, hanem Dévai Balázs szólaltja már meg Sacha Baron Cohent, bár ehhez a szerephez talán nem is feltétlen illett volna a múlt héten elhunyt, állandó szinkronszínész hangja. Ettől függetlenül a kérdés adott: Scherer Péter halála után Cohen jövőbeli szatirikus figuráit vajon ki fogja majd megszólaltatni a magyar közönség számára?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu