Vérfagyasztó jelenet: versenyló rúgta meg az istállósegédet, kórházba kellett vinni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 18:35
A hölgy komolyabb sérülések nélkül megúszta az esetet. Kórházba szállították az istállósegédet.

Egy brit versenypálya istállósegédjét kórházba szállították, miután egy versenyló megrúgta őt. A sokkoló esetről videó is készült. A felvételen jól kivehető, hogy Richard és Peter Fahey istálló segédje, Chloe Briody odament a szemellenzőt viselő állathoz, amelyen hirtelen felemelte a hátsó lábait, és jobbra kirúgott, eltalálva ezzel a 25 éves nőt.

Az áldozat ezt követően elesett. Briody szerencsére komolyabb sérülések nélkül megúszta, kórházba szállították kivizsgálásra. A Redcar Racing közleményt adott ki, amelyben megerősítette az incidenst, és egyben tájékoztatott Briody állapotáról is.

Köszönet mindenkinek, aki aggodalmát fejezte ki a tegnapi, a redcari pályán történt szerencsétlen balesettel kapcsolatban, amikor a Richard Fahey istálló egyik tagját megrúgta egy ló. A személyzet tagját a helyszínen lévő orvosi személyzet gyorsan ellátta, majd további vizsgálatokat végeztek a kórházban. Örömmel erősítjük meg az információt, hogy a személyzet tagja jól van, eltekintve néhány zúzódástól. Hamarosan talpra áll, jobbulást kívánunk neki

– közölte a szóvivő.

Richard Fahey edző igyekezett mindenkit megnyugtatni.

– Chloe szerencsére jól van. Mentővel vitték kórházba, megröntgenezték, és mindent rendben találtak nála – idézi a Metro az edző szavait.

Íme a vérfagyasztó felvétel az incidensről:

 

