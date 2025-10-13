Királymód! Mindenki kedvenc Boratja, Sacha Baron Cohen 54 éves lett! – Galéria

Viccet csinál magából azért, hogy viccet csináljon belőlünk. Sacha Baron Cohen az életét a humornak és a társadalmi reflexiónak szenteli, olyan népszerű projektekkel, mint a Borat, Brüno, A diktátor, az Agyas és Agyatlan, de a hangját is hallhatjuk a Madagaszkár animációs filmsorozatban Julien királyként. A humorbomba, Sacha Baron Cohen a mai nap 54. születésnapját ünnepli!

A Sacha Baron Cohen filmeken sokat nevettünk (Fotó: Photo Image Press)

Sacha Baron Cohen gangsta rapperként kezdte a karrierjét

A komikust különleges alkotási módszere választja el társaitól. Egy paródia maszkja mögé bújva teszi még nagyobb nevetség tárgyává a bemutatni kívánt jelenségeket. Teszi ezt úgy, hogy a környezetében lévők nem tudják, hogy a viccnek a részei — és egyébként emiatt voltak is botrányok Cohen karrierjét övezően.

A leghatásosabban akkor tudta ezt végezni, amikor még viszonylag kevesen tudták, hogy kicsoda ő a maszkok mögött, nagyjából a kétezres években. Első ilyen áttörése a Da Ali G Show című TV műsor volt, melyben a címszereplőt és egyéb karaktereket személyesített meg — itt jelentek meg a Borat és Brüno karakterei is. Ali G karaktere egy brit külvárosi figura, aki a hip-hop és a „gangsta” kultúrát parodizálja, de egyben kifigurázza a hozzá nem értő, „színlelt menő” fiatalokat is. A sorozatból később film is készült Ali G Indahouse címmel.

A maszk mögött Cohen provokatív interjúkat készít közéleti szereplőkkel, tudósokkal, sportolókkal. A szerepe szerint nagyon komolyan veszi magát, de kérdései gyakran hülyék, zavarba ejtőek vagy teljesen abszurdak. Sokszor az teszi szórakoztatóvá ezeket a jeleneteket, hogy a komolyabb interjúalanyok mennyire próbálnak diplomatikusak maradni egy szándékosan kényelmetlen helyzetben.

Ali G minden, amit egy önmagát megjátszó tinédzser, vagy kora huszonéves szégyellhet magában (Fotó: HIP/ Northfoto)

Borat azért működött igazán, mert nem tudták ki ő

Az Ali G műsorában debütált a színész legismertebb karaktere, Borat Sagdiyev, a kazah riporter. Borat, mint egy jó szatirikus figura a kulturális és társadalmi sztereotípiákat, előítéleteket hozza felszínre az emberekből. Egy naiv, de egyben sokszor kifejezetten provokatív személyiség, aki gátlástalanul mond vagy tesz olyan dolgokat, amik sokakat megdöbbentenek vagy felháborítanak. Baron szándéka az, hogy megmutassa az emberek reakcióit és a társadalmi képmutatást.