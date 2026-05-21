Yellowstone nincs többé?! Mindent felégetett maga mögött a Dutton birtok első része

Hihetetlen, de már másfél éve, hogy véget ért a Yellowstone-sorozat, ám a puskaporos hangulattól, az ördögszekerektől és whiskyillattól még nem kellett végleg elköszönnünk. Taylor Sheridan univerzum ugyanis azóta számos más projekttel bővült, melyek közül a legújabb a 2024-ben véget ért széria két közkedvelt szereplőjének, Beth-nek és Ripnek a saját sztorija. A Dutton birtok ugyan csak pénteken kerül fel a SkyShowtime kínálatába, de mi már most elmondjuk, megéri-e bekészíteni az abrakot és tévé elé pattanni.

A Yellowstone-ból ismert Kelly Reilly és Cole Hauser, azaz Beth és Rip hamarosan visszatérnek a SkyShowtime-ra (Fotó: Emerson Miller)

Yellowstone leégett, irány Texas

A Dutton birtok ott veszi fel a fonalat, ahol a Yellowstone Beth és Rip számára véget ért, ám nem sokáig élvezhetik az idilli életet Montanában, mert szinte mindenük a tűz martalékává válik. Ezért új fejezetet kell nyitniuk egy új helyen, Texasban, ahol azonban sajnos nem minden megy egyből úgy mint a karikacsapás. A kisvárost uraló Jackson család, akiket például az Öngyilkos osztagból ismert, bekokózott Jai Courtney vagy az Amerikai szépség ezúttal női maffiafőnök-karakterként funkcionáló Anette Beningje alkotnak, több fronton is betesznek Duttonéknak. Így a két família rivalizálása egy egész évadon átívelő izgalommal kecsegtet, melyből már az első részben is jócskán kijut, a Dutton birtok pedig páros lábbal rúgja be az ajtót.

Az új helyszín ellenére is visszatér a a Yellowstone hangulat Dutton birtokkal (Fotó: Emerson Miller)

Erőszak, humor és szerelem a köbön

E három élteti a Dutton birtokot, és be kell vallanunk, nekünk ez nagyon bejön. Az első epizód rögtön felvázolja az alapkonfliktust, a Texasba érkező Duttonék, valamint a gyanúsan alvilági tetteket takargató Jacksonék között, aminek következtében már rögtön látunk egy kis fenékbebillentést. A komikus percekről Kelly Reilly gondoskodik, akinek egy-egy flegma beszólásán akár hangosan képesek vagyunk felnevetni, de ami a még mindig hihetetlenül erős női karakterként működő Beth-szel kapcsolatban sokkal érdekesebb, az az Ed Harrisszel, a város tapaszutat állatorvosával való váratlanul jól működő dinamikája.

A kétszeres Golden Globe-díjas színész már sokadjára mutatja meg, a texasi táj neki igazi hazai pálya, és a Dutton birtokban is azon van, hogy kihozza színésztársaiból a maximumot, ezt pedig már egy epizód után is kijelenthetjük: sikerül neki, és várjuk, mit fog még kifőzni a továbbiakban. Ahogy arra is kíváncsiak leszünk, mi hőseink fogadott fiának, Finn-nek a sorsa, aki a fiatalabb közönséget megcélozva, némi tiniromantikát fog belecsempészni a szériába.