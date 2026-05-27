Utolsó erejével lökte ki az örvényből 9 éves unokáját a hős nagypapa, a saját életét áldozta fel érte

A cornwalli Tregirls Beach homokos partján indult a tragédia. Phil Crow és felesége, Tina a kilencéves unokájukkal, Sia-val a hullámok között játszottak, amikor a természet hirtelen és kegyetlenül lecsapott. A dagály másodpercek alatt megváltozott, a talaj eltűnt a lábuk alól, és az örvény a mélybe húzta őket.

Phil Crow az életét áldozta fel, amikor a gyilkos örvény elragadta imádott unokáját a cornwalli tengerparton Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkos örvény ragadta el a családot

A nagymama zokogva emlékezett vissza a végzetes percekre:

Ugráltunk a hullámokban, aztán hirtelen, amikor leérkeztünk, már nem ért le a lábunk. Sokkal mélyebb volt, és húzott befelé minket.

A nyugdíjas kőfaragó egyetlen pillanatig sem habozott. Pontosan tudta, hogy az unokája élete a tét. Minden erejét összeszedve küzdött a vízzel, miközben kétségbeesetten próbálta irányítani a megrémült kislányt.

Az életét adta a kislányért

Kiabált neki, hogy feküdjön a hátára, de nem tudott megállni. Phil a biztonság felé lökte őt, de ezzel a saját menekülését vágta el. Nyomta előre a lábát, és csak azt ordította: ússz, ússz, ússz!

– idézte fel a drámai pillanatokat a gyászoló feleség.

Bár a kislányt és a nagymamát egy arra haladó csónak kimentette, a hős nagypapán már nem lehetett segíteni: a vízben szívrohamot kapott, a mentősök a parton már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Phil nem egyedül maradt a habokban azon a fekete hétvégén: a rekordmeleg miatt az Egyesült Királyságban összesen nyolcan fulladtak vízbe, köztük hat tinédzser, akik folyókban és tavakban kerestek enyhülést – írja a brit Mirror.