Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Utolsó erejével lökte ki az örvényből 9 éves unokáját a hős nagypapa, a saját életét áldozta fel érte

örvény
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 18:20
unokanagypapahalál
Soha többé nem ölelheti meg imádott unokáját az a 68 éves nagypapa, aki az életét áldozta fel a kilencéves kislányért. A családi strandolás pillanatok alatt változott át kész rémálommá, amikor a gyilkos áramlat elragadta a gyereket. Phil utolsó erejével még biztonságba lökte a kicsit, de ő maga már nem élte túl a hősies mentőakciót.
Bors
A szerző cikkei

A cornwalli Tregirls Beach homokos partján indult a tragédia. Phil Crow és felesége, Tina a kilencéves unokájukkal, Sia-val a hullámok között játszottak, amikor a természet hirtelen és kegyetlenül lecsapott. A dagály másodpercek alatt megváltozott, a talaj eltűnt a lábuk alól, és az örvény a mélybe húzta őket.

Phil Crow az életét áldozta fel, amikor a gyilkos örvény elragadta imádott unokáját a cornwalli tengerparton
Phil Crow az életét áldozta fel, amikor a gyilkos örvény elragadta imádott unokáját a cornwalli tengerparton Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkos örvény ragadta el a családot

A nagymama zokogva emlékezett vissza a végzetes percekre: 

Ugráltunk a hullámokban, aztán hirtelen, amikor leérkeztünk, már nem ért le a lábunk. Sokkal mélyebb volt, és húzott befelé minket.

A nyugdíjas kőfaragó egyetlen pillanatig sem habozott. Pontosan tudta, hogy az unokája élete a tét. Minden erejét összeszedve küzdött a vízzel, miközben kétségbeesetten próbálta irányítani a megrémült kislányt.

Az életét adta a kislányért

Kiabált neki, hogy feküdjön a hátára, de nem tudott megállni. Phil a biztonság felé lökte őt, de ezzel a saját menekülését vágta el. Nyomta előre a lábát, és csak azt ordította: ússz, ússz, ússz!

– idézte fel a drámai pillanatokat a gyászoló feleség.

Bár a kislányt és a nagymamát egy arra haladó csónak kimentette, a hős nagypapán már nem lehetett segíteni: a vízben szívrohamot kapott, a mentősök a parton már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Phil nem egyedül maradt a habokban azon a fekete hétvégén: a rekordmeleg miatt az Egyesült Királyságban összesen nyolcan fulladtak vízbe, köztük hat tinédzser, akik folyókban és tavakban kerestek enyhülést – írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu