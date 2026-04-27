"Péter aznap halt meg, mikor ezt a munkát megcsináltam" – Ez lett volna Kálloy Molnár Péter utolsó filmje: mindenki imádja

Kevés filmmel lehetne jobban definiálni a ’90-es éveket, mint az ezredforduló előtt három évvel megjelent, Jon Voight, Jennifer Lopez és Ice Cube főszereplésével bemutatott kalandhorror, az Anakonda. Hiába a temérdek Arany Málna-díj, a szörnyfilm azóta komplett franchise-zá nőtt, melyet tavaly előre nem látott módon Jack Black és barátai élesztettek újjá, méghozzá egy különös csavarral: vígjátékot csináltak belőle. Akik lemaradtak a decemberi mozivetítésekről, azok ne sokáig csüggedjenek, hiszen az új Anakonda végre felkerült az HBO Maxra, mi több, egyből a streamingplatform legnézettebb alkotása lett, a kritikusok legnagyobb bánatára.
Az ítészek ugyanis ki nem állhatták Jack Blackék amazonasi horrorfilmforgatását. Aki esetleg nem tudná: a 2025-ös Anakonda egy másik sikerfilm, a Trópusi vihar példáját követi, és Ben Stiller alkotásához hasonlóan, egy stábról szól, akik elmennek az esőerdők legmélyére, hogy kígyós horrort forgassanak, ám ekkor jön a bökkenő: egy igazi óriás anakondával találják szembe magukat, és itt kezdődik a baj.
Noha az újragondolt kígyómozi egész jól teljesített a kasszáknál, hiszen 45 milliós költségvetését megháromszorozta, a kritika gyűlölte. Rotten Tomatoes-on a szakértők értékelése alapján csak 47%-ot ért el, míg a nézők ehhez képest alaposan felmagasztalták, és 75%-ot adtak Jack Blackék rekeszizmokat megedző hülyéskedésének. Ennél nagyobb eltérést a két verdikt között már csak az idei Michael Jackson-film esetében láthattunk.
Az HBO Max tehát megint mentőövet dobott egy kritikailag vagy a jegypénztáraknál elhasalt produkciónak, ahogy tette azt például Austin Butlerék Rajtakapva című akciózása vagy Colin Farrell és Margot Robbie féktelen romantikázása esetében.
Az Anakonda streamingsikeréből sajnos nem mindenki veheti már ki a részét. Az óriáskígyós horrorkomédia szinkronjának stáblistáján ugyanis természetesen Jack Black magyar hangja, Kálloy Molnár Péter neve is feltűnt volna, azonban az élet sajnos közbeszólt: mindössze néhány héttel a premier előtt érkezett a lesújtó hír, az Üvegtigris sztárja elhunyt.
A forgalmazó a helyére az HBO Maxon elérhető verzióban is hallható Csőre Gábort, az Adam Sandler-filmek állandó szinkronhangját kérte fel, aki akkor a Borsnak azt mondta, csakis Kálloy családjának áldásával volt hajlandó elvállalni a lelkileg iszonyú megterhelőnek számító feladatot:
Kollégák között ez egy íratlan szabály, de a Péter betegsége miatt a forgalmazó így határozott. Úgy tudom, hogy ezt közölték is a családdal, viszont én azt mondtam, hogy csakis akkor fogom megcsinálni, ha erre Péter vagy a családja az áldását adja. Péter aznap halt meg, mikor ezt a munkát megcsináltam... Barátok voltunk…
– nyilatkozta lapunknak még tavaly Csőre.
Az Anakonda április 24-én került fel az HBO Max-filmek közé, és egyből a toplista élére került. Jack Black és Paul Rudd horrorelemekkel tarkított vígjátékának előzetesét pedig ide kattintva tudod megtekinteni:
