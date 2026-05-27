Vérfagyasztó bizonyíték Egyiptomból: Időutazó rejtélyes fotóját találták meg egy több ezer éves fáraósírban

Futótűzként terjed a TikTokon egy mesterséges intelligencia által generált videó, ami azt állítja, hogy megdönthetetlen bizonyítékot találtak az időutazásra. A realhistorymysteries nevű fiók által megosztott klip szerint a történet egészen 1925-ig nyúlik vissza, amikor régészek egy csoportja feltárt egy lepecsételt sírkamrát az egyiptomi sivatag mélyén. Amikor azonban beléptek, a józan észnek teljesen ellentmondó lelet fogadta őket: egy fénykép, amin egy modern ruhás férfi pózolt a sír előtt – a fotón pedig az 1990-es évszám szerepelt.

Rejtélyes fotó borzolja a kedélyeket: Valóban az időutazás az egyetlen magyarázat a sírkamrában talált modern fényképre? Fotó: tomertu / Shutterstock

Megvan a végső bizonyíték az időutazásra?

A felvétel szerint a képen látható férfi nem más, mint Wayne Jansen kutató, ami pont 1990-ben tűnt el nyomtalanul egy szigorúan titkos, Kronos nevű kormányzati projekt során, amelynek célja az időutazás titkának megfejtése volt. A sztori itt még nem ér véget. Miután a férfi köddé vált, a projektet leállították. A rejtélyes fotó hátuljára valaki ezt firkálta: „Megpróbáltam megállítani, de a hurkot lehetetlen megtörni.” Később, 1985-ben egy újabb fotó került elő, amin a férfi már jóval idősebb, a dátum rajta pedig 2030-at mutat. A végső, legijesztőbb nyomot Jansen naplójában találtak meg, amibe 1990-ben a következőt jegyezte fel:

Az idő nem egyenes. Egy hurok, és én beleragadtam.

A videó készítői szerint a legdurvább fordulat 2024-ben történt, amikor egy kutatócsoport visszatért a helyszínre, és megtalálták a fotókon látható régi kamerát. Előhívták a benne lévő filmet, a legutolsó képen pedig a saját magukról készült fotó fogadta őket, 2045-ös dátummal – írja a Daily Star.

Ez az egyetlen bizonyítékunk az időutazásra, és félelmetes

– jelenti ki a videó narrátora.

Megosztja az internetezőket a rejtély

Bár a videó már több tízezres nézettségnél jár, a kommentelők között kitört a háború. Sokan azonnal kiszúrták a logikai bukfenceket.

Miért használna valaki egy régi kamerát 2030-ban, amikor már 2026-ban is elképesztő minőségű kamerákkal felszerelt mobiljaink vannak?

– tette fel a kérdést egy kommentelő a Mirror cikke szerint.