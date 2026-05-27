Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vérfagyasztó bizonyíték Egyiptomból: Időutazó rejtélyes fotóját találták meg egy több ezer éves fáraósírban

időutazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 18:30
sírkamraEgyiptom
Hátborzongató felvétel terjed a neten egy kormányzati kísérletről, egy nyomtalanul eltűnt tudósról és egy titokzatos tárgyról, amit egy több ezer éves egyiptomi sírban találtak meg a régészek. Valóban létezik az időutazás, vagy csak az internet legújabb, zseniális átverésével állunk szemben? A sötét csavar még a legbátrabbak hátán is felállítja a szőrt.
Bors
A szerző cikkei

Futótűzként terjed a TikTokon egy mesterséges intelligencia által generált videó, ami azt állítja, hogy megdönthetetlen bizonyítékot találtak az időutazásra. A realhistorymysteries nevű fiók által megosztott klip szerint a történet egészen 1925-ig nyúlik vissza, amikor régészek egy csoportja feltárt egy lepecsételt sírkamrát az egyiptomi sivatag mélyén. Amikor azonban beléptek, a józan észnek teljesen ellentmondó lelet fogadta őket: egy fénykép, amin egy modern ruhás férfi pózolt a sír előtt – a fotón pedig az 1990-es évszám szerepelt.

Rejtélyes fotó borzolja a kedélyeket: Valóban az időutazás az egyetlen magyarázat a sírkamrában talált modern fényképre?
Rejtélyes fotó borzolja a kedélyeket: Valóban az időutazás az egyetlen magyarázat a sírkamrában talált modern fényképre? Fotó: tomertu /  Shutterstock 

Megvan a végső bizonyíték az időutazásra?

A felvétel szerint a képen látható férfi nem más, mint Wayne Jansen kutató, ami pont 1990-ben tűnt el nyomtalanul egy szigorúan titkos, Kronos nevű kormányzati projekt során, amelynek célja az időutazás titkának megfejtése volt. A sztori itt még nem ér véget. Miután a férfi köddé vált, a projektet leállították. A rejtélyes fotó hátuljára valaki ezt firkálta: „Megpróbáltam megállítani, de a hurkot lehetetlen megtörni.” Később, 1985-ben egy újabb fotó került elő, amin a férfi már jóval idősebb, a dátum rajta pedig 2030-at mutat. A végső, legijesztőbb nyomot Jansen naplójában találtak meg, amibe 1990-ben a következőt jegyezte fel:

Az idő nem egyenes. Egy hurok, és én beleragadtam.

A videó készítői szerint a legdurvább fordulat 2024-ben történt, amikor egy kutatócsoport visszatért a helyszínre, és megtalálták a fotókon látható régi kamerát. Előhívták a benne lévő filmet, a legutolsó képen pedig a saját magukról készült fotó fogadta őket, 2045-ös dátummal írja a Daily Star.

Ez az egyetlen bizonyítékunk az időutazásra, és félelmetes

– jelenti ki a videó narrátora.

Megosztja az internetezőket a rejtély

Bár a videó már több tízezres nézettségnél jár, a kommentelők között kitört a háború. Sokan azonnal kiszúrták a logikai bukfenceket.

Miért használna valaki egy régi kamerát 2030-ban, amikor már 2026-ban is elképesztő minőségű kamerákkal felszerelt mobiljaink vannak?

– tette fel a kérdést egy kommentelő a Mirror cikke szerint.

Egy másik hitetlenkedő hozzátette: „Hogy lehet, hogy 1925-ben azt állítják, hogy egy ember eltűnt 1990-ben, miközben egy másik fotót találtak tíz évvel az első előtt?”

Vannak azonban olyanok is, akik hajlamosak hinni a dologban, vagy legalábbis a globális összeesküvésben:

Tény, hogy találtak már furcsa tárgyakat, de a kormányok gyorsan ráteszik a kezüket, és mi soha nem tudjuk meg, mit leltek

– írta egy hozzászóló.

A szkeptikusok tábora viszont a zseniális fizikus, Stephen Hawking híres elméletével vágott vissza: „Ha az időutazás lehetséges, hol vannak a jövőből érkező turisták?”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu