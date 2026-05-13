Dobj el mindent! Vin Diesel hatalmas bejelentéssel érkezett: Eldőlt a Halálos iramban-filmek sorsa

Hihetetlen, de már 25 éve annak, hogy begurult a filmszínházak vetítőtermeibe az első Halálos iramban. Lehet szeretni vagy épp utálni, de az tagadhatatlan, hogy az izomautó-parádét felvonultató filmszéria azóta a 21. század egyik legtöbb zöldhasút termelő franchise-ává vált. A Vin Diesel vezette turbóbrigád pedig most egy egészen merész vállalkozásba kezd: a vászon után a tévéképernyőt is szeretnék meghódítani.
Akik mindig is arra vágytak, hogy a Halálos iramban haláli jó verdáiért ne kelljen mindig a moziterembe menni, azoknak most egy rendkívül izgalmas fejleménnyel szolgálhatunk: sorozatot kapnak a filmszéria fiatal szereplői, mi több, nem is egyet, hanem rögtön négyet! Az örömteli hírt egyébként nem más, mint maga a franchise főfigurája, Vin Diesel osztotta meg egy New Yorkban megtartott nyilvános eseményen.
Az utóbbi évtizedben rájöttünk, hogy a rajongók kérnek még ebből. Azt akarták, hogy foglalkozzunk az új szereplőkkel, az ő történetükkel. Az utóbbi évtizedben egyébként kifejezetten arra vágytunk, hogy betörjünk a televízióba, és vártunk a megfelelő alkalomra. Ez akkor jött el, amikor Donna Langley kezdte el felügyelni ezt az egészet, mert akkor egyből tudtam, hogy a karakterek integritása, a nemzetköziség, ami miatt mindannyian úgy érezzük, hogy egy családot alkotunk: szóval mindezt a televízió őrizheti meg. Ma pedig azt a hírt hoztam nektek, hogy a Peacock négy sorozatot is útnak indít a Halálos iramban-univerzumban
– jelentette be a legendás filmszéria központi figurája.
Ha valaki úgy érezné, hogy egyből négy sorozatot készíteni egy elborult ötlet, az még valószínűleg nem hallott Vin Diesel másik, a Halálos iramban 11. részével kapcsolatos nem mindennapi elgondolásáról.
A Dwayne Johnsonnal állandóan hadban álló tar sztár ugyanis nem mást talált ki, minthogy a következő fejezetre Paul Walkert is szeretné ismét a szereplők között látni. Ezzel sajnos csak egy óriási gond van: Paul Walker 2013-ban meghalt. Ám ez Dieselt cseppet sem aggasztja, és azt találta ki, hogy a család beleegyezésével és némi számítógépes animáció segítségével feltámasztaná a több mint 10 éve elhunyt barátját. Az eset egyébként korántsem lenne példátlan, nemrég például Val Kilmert is hasonló technikával, egy kis mesterséges intelligenciával megspékelve „hozták vissza a túlvilágról”, de mondanunk sem kell, ez a téma nem kis felháborodást vált ki a rajongók körében.
A 11. felvonás megjelenésére egyébként még 2028-ig sajnos várni kell, de addig talán lesz időnk hangolni rá a frissen bejelentett sorozatok segítségével.
