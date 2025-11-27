Vin Diesel üzent Dwayne Johnsonnak: A két akciósztár végre elásta a csatabárdot?

Nem ritka Hollywoodban, hogy egyes legendás párosok kizárólag a vásznon működnek olajozott gépezetként, hiszen a való életben bármelyik pillanatban képesek lennének egymás torkának esni. Erre kiváló példa – sok más mellett – Vin Diesel és Dwayne Johnson duója, akik már évek óta képtelenek békét kötni egymással, hiába osztoztak már kismilliószor a képernyőn. A csipkelődés és az izomszagú odaszólogatás azonban most talán végre véget érhet a két tesztoszterontitán között, de előbb elevenítsük fel, mi miatt orrolt meg egymásra a filmvilág két ikonikus, tar hústornya.

Miután Vin Diesel megnézte a Zúzógépet, kijelenthetjük, hogy a Dwayne Johnson-filmek ha a világbékét nem is, de a két világsztár közötti nézeteltérés végét igenis elhozhatják (Fotó: Faye Sadou)

Miért utálja egymást Dwayne Johnson és Vin Diesel?

A Dwayne Johnson és Vin Diesel közötti kialakult viszály eredete egyébként igen messzire vezethető vissza az időben. Közel egy évtizeddel ezelőtt ugyanis A Szikla egy Instagram-posztban borította ki a bilit, amikor is egy általa meg nem nevezett kollégáját becsmérelte. A bejegyzésben Johnson a Halálos iramban 8. forgatását summázta, és kitért a kollégáival való kapcsolatára.

A női színésztársaim mindig fantasztikusak, imádom őket. A férfi kollégák azonban már más történet... Vannak, akik igazi úriemberként és profi módon viselkednek, míg mások egyáltalán nem

– írta még 2016 augusztusában közösségi oldalán egy azóta törölt posztban az egykori pankrátor.

A Halálos iramban-filmek felejthetetlen párosa volt Toretto és Hobbs duója (Fotó: Universal Pictures)

Vin Diesel rögtön magára ismert a leírtak alapján, és elkezdődött az internetet éveken át lázban tartó, egymásnak történő folyamatos üzengetés. Dwayne Johnson a „családnak” hátat fordítva pedig ki is szállt a Halálos iramban volánja mögül, ám végül 2023-ban mégis visszapattant oda.

Ekkor pedig szinte mindenki azt feltételezte, hogy a két akciósztár végre elásta a csatabárdot, azonban a kihűlt téma idén ismét tűzforróvá vált, mikor Vin Diesel összehozta a 2025-ös Golden Globe legkellemetlenebb pillanatát a Johnsonnak címzett kínos odaköszönésével.

Dwayne Johnson zúzógépként verte szét a Vin Diesellel való konfliktusát (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/AFP)

A háborúnak vége, a Zúzógép hozta el a békét

Bár erre a magyar közönségnek még várni kell, Vin Diesel már megtekinthette Dwayne Johnson Oscar-esélyes ketrecharc-moziját, a Zúzógépet, a látottak pedig akkora hatással voltak rá, hogy félretette évtizedes nézeteltérését a felismerhetetlenre maszkírozott Sziklával, és megemelte előtte képzeletbeli kalapját.

Álljunk meg egy szóra Dwayne miatt. Az emberek nem értik, milyen megterhelő minden egyes nap megőrizni az imidzsedet. Emlékszem, amikor megkérdeztem a világ minden táján élő rajongóinktól, kivel látnának szívesen, ha együtt dolgoznék, és egy Jan nevű nő azt kommentelte, hogy az az álma, hogy Dwayne-nel játsszak együtt. Ezután pedig a mozi egyik legdinamikusabb párosává váltunk: két erős személyiség, akik hajtották egymást, és valami felejthetetlent hoztak létre

− szólt elismerően kollégájáról a XXX-filmek és a Pitch Black sztárja, aki még a filmet ihlető Mark Kerre is kitért, mivel az MMA legendája volt Diesel edzője még a karrierje elején.