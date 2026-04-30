A hollywoodi színész, Val Kilmer tavaly 65 évesen hunyt el tüdőgyulladásban, hosszú egészségügyi problémák után, amelyek egy 2014-es gégerák diagnózishoz és az azt követő kezelésekhez kötődtek. Egy tracheotomia után a sztár hangprotézist használt.

A mesterséges intelligencia segítségével élesztették fel Val Kilmert - így reagált a lánya

Utolsó szerepét az As Deep As The Grave című filmben már nem tudta eljátszani, ezért az alkotók generatív mesterséges intelligenciával rekonstruálták az alakját és megjelenését. A döntést a hagyaték kezelői és lánya, Mercedes Kilmer is jóváhagyták. A színész korábban már együtt dolgozott a Sonantic céggel, amely 2022-ben a Top Gun: Maverick című filmben a mesterséges intelligenciával létrehozott hangját használta fel.

A technológia körüli vitákra reagálva Mercedes Kilmer elmondta:

Az egész eredetileg egy módja volt annak, hogy leküzdjük az apa betegsége okozta korlátokat, de aztán valami olyasmivé fejlődött, amire ő már úgy tekintett, mint: ‘Várjunk csak, lehetőségem van arra, hogy precedenst teremtsek’.

A visszajelzésekről szólva Mercedes hozzátette, megoszlott a szakma reakciója:

„Két táborra oszlik a dolog. Vannak, akiknek talán bizonytalanabb a helyzete az iparágban, és aggódnak, az AI-t pedig fenyegetésként látják — ami teljesen érthető —, és vannak a fiatalabbak, fiatal színészek és zenészek.”

A színésznő, aki maga is zenész, arról beszélt, hogy a környezetében sokan tartanak a technológiától. Ugyanakkor szerinte az AI segíthet az alkotók jogainak védelmében is:

Ez segíthet megvédeni a színészek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Hozzátette, elkerülni nem lehet a technológia hatását:

Valamiképpen szembe kell néznünk ezzel a technológiával. És az, hogy elkerüljük, nem feltétlenül megoldás.

A film írója és rendezője, Coerte Voorhees elmondta, a család szerint a színész nagyon fontosnak tartotta a projektet:

Elmondták, mennyire fontosnak tartották a filmet, és hogy Val nagyon szeretett volna részt venni benne.

Hozzátette, a család támogatása adott neki bizodalmat a folytatáshoz. Nekik köszönhetően tudtak a rekonstrukcióhoz korábbi fotókat, videókat és hangfelvételeket felhasználni, illetve azt is kiemelte, a színész egyértelmű akarata is szerepet játszott: „Annak ellenére, hogy egyesek vitatottnak tartják, ez az, amit Val szeretett volna.”