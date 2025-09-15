Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Új rekord: a híres Netflix-sorozat főszereplője lett a legfiatalabb díjnyertes

Emmy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 07:13
rekordlegfiatalabbdíjátadó
"Arra sem gondoltam, valaha az Egyesült Államokban leszek, nemhogy itt.” Owen Cooper a Netflixnek köszönheti a hírnevét.
CJA
A szerző cikkei

Owen Cooper, A Kamaszok című, idén megjelent Netflix drámasorozat fiatal főszereplője új rekordot döntött: hivatalosan is ő lett minden idők egyik legfiatalabb Emmy-díjasa.

Új rekord: a híres Netflix-sorozat főszereplője lett a legfiatalabb díjnyertes
Owen Cooper, a Kamaszok című sorozat főszereplője lett a legfiatalabb Emmy nyertes (Fotó: Netflix/Youtube)

A mindössze 15 éves brit színész a sorozat főszerepéért vehette át a rangos elismerést. A kategóriában olyan ismert nevek szerepeltek, mint Bill Camp és Rob Delaney, ám a zsűri végül a fiatal tehetséget jutalmazta.

Őszintén, amikor pár évvel ezelőtt elkezdtem drámaórákra járni, arra sem gondoltam, hogy valaha az Egyesült Államokban leszek, nemhogy itt, ezen a színpadon. Ez bizonyíték arra, hogy ha hallgatsz magadra, fókuszálsz, és kilépsz a komfortzónádból, akkor bármit elérhetsz az életben. 

- mondta Owen könnyek között az átvételkor.

Cooper kollégái, Erin Doherty és Stephen Graham büszkén tapsoltak a közönség soraiból, miközben a sorozat további négy díjat is bezsebelt a Los Angeles-i gálán.

A kamaszok volt Owen első tévés szerepe, és a sorozat váratlan sikere óta már egy új BBC-produkción dolgozik. Bár Roxana Zal 14 évesen megnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, Owen lett a legfiatalabb férfi, aki valaha Emmy-t nyert.

Philip Barantini sorozata, amely egy 13 éves brit fiú történetét meséli el, akit osztálytársa meggyilkolásáért tartóztattak le, összesen 13 jelölést kapott. A sorozat világszerte nyerte el emberek tetszését olyannyira, hogy néhány iskola még a tantervükbe is készül beiktatni. - írja a Mirror

Íme a Netflix sorozatának előzetese:

 

 

