A szenvedély lángra lobbant! Izzasztóan jó az új Üvöltő szelek-film: erre vidd el a szerelmed Valentin-napon

Már csak napok választják el a nagyközönséget attól, hogy megtekinthessék Emerald Fennell Üvöltő szelek rendezését. A sajtó képviselői számára tartott vetítésen is a teltházhoz közelítettünk, úgy tűnik mindenki epedve várta Margot Robbie és Jacob Elordi románcát, így azt javasoljuk, aki nem akar lemaradni a február 13-i premierről, az most foglaljon jegyet. Aki még bizonytalan, annak érdemes lesz elolvasni az alábbi kritikát, ígérjük, hogy nem spoilerezünk.
Az Üvöltő szelek Emily Brontë regényének azonos című adaptációja, melyet a Saltburn és az Ígéretes fiatal nő rendezője, Emerald Fennell álmodott vászonra Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével. Minden klasszikus feldolgozásnak megvannak a maga buktatói, Emerald Fennell azonban derekasan helytállt, pontosabban “helytült” a rendezői székben. A film a két főhősünk, Catherine Earnshaw és Heathcliff gyermekkorával kezdődik. A casting csapat remekelt, a fiatal Catherine szerepében Charlotte Mellingtont láthatjuk, a gyermek Heathcliffet pedig a legfiatalabb Emmy-díjas Owen Cooper alakítja, aki ebben a szerepben is bizonyságot tett arról, hogy megérdemelten kapta az elismerést.
Margot Robbie és Jacob Elordi között szinte tapintható a kémia. Ami a regény egyik legnagyobb erénye, azt Emerald Fennell és a színészei is hiba nélkül adaptálták a vászonra, ez pedig nem más, mint az a vágyakozás, ami szinte csontig hatolóan fájdalmas is tud lenni, de amikor végre kifejezésre jut, mindent elsöpör, kő kövön nem marad. Caherine és Heathcliff legnagyobb tragédiája viszont pontosan az, hogy hiába a mindent elsöprő vágy és szerelem, van, amikor a sors olyan leküzdhetetlen akadályokat gördít elénk, amikhez a világ összes vágya és szeretete is kevés. Emerald Fennell úgy tudott hozzányúlni ehhez a regényhez, hogy a maga 2 óra 16 perces játékidejébe belesűrítette Emily Brontë regényének legfontosabb mondanivalóit.
A jelmezekért és díszletekért felelős csapat külön állótapsot érdemelne. Már a film első képkockájától látható, hogy itt minden színnek fontos jelentése van, sőt, bizonyos színek kéz a kézben járnak az egyes karakterekkel. Például nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Cathy Earnshaw szinte minden képkockán visel valamit, ami vörös, de amikor nem, az sem a véletlen műve.
A film jelenleg is futó sajtókörútján Margot Robbie a vörösszőnyegen is hű maradt Catherine gardróbjához, káprázatos ruhakölteményekben pompázott az elmúlt hetekben, melyek mind megidézik a filmbeli jelmezeit, de az Oscar-jelölt Jacob Elordi sem marad el mellőle ezen a téren. Már a Catherine és Heathcliff otthonául szolgáló Szelesdomb díszlete is külön jelentéssel bír, azonban a Linton-ház szobái és udvara valóságos vizuális atomtámadásként sorozzák meg a néző érzékeit. Alig tudjuk felfogni, mit látunk, már jön is a következő, hasonlóan erőteljes inger. A Linton-ház díszlete számos filmet megidézhet számunkra, például Coralie Fargeat testhorrorja, A szer, Stanley Kubrick Ragyogása, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása, vagy a David Lynch által a Twin Peaks szériába álmodott ikonikus vörös függöny és fekete-fehér padló párosítása is eszünkbe juthat, miközben próbáljuk feldolgozni a látványt.
A történetet talán mind ismerjük, így a cselekmény és a végkifejlet, még ha kicsit módosítva is, de nem fog meglepetést okozni a nézőnek. Ennek ellenére az intenzív vizuális ingerek, a színészi játék és a Charlie XCX dalait izgalmas, új köntösbe bújtató zene egyvelege eléri, hogy a moziból kilépve nem igazán tudjuk eldönteni, hogy miért lenne kedvünk a padlón összegömbölyödve zokogni, de valahogy mégis azt érezzük, hogy ebben a pillanatban ez esne a legjobban. Emerald Fennell darabokra szaggatja a lelkünket, de közben olyan mértékben foglalja le az érzékeinket, hogy a film végéig talán észre sem vesszük, hogy a Szelesdomb vidékén “Üvöltő szelek” mekkora viharokat kavartak bennünk is.
