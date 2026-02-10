A szenvedély lángra lobbant! Izzasztóan jó az új Üvöltő szelek-film: erre vidd el a szerelmed Valentin-napon

Már csak napok választják el a nagyközönséget attól, hogy megtekinthessék Emerald Fennell Üvöltő szelek rendezését. A sajtó képviselői számára tartott vetítésen is a teltházhoz közelítettünk, úgy tűnik mindenki epedve várta Margot Robbie és Jacob Elordi románcát, így azt javasoljuk, aki nem akar lemaradni a február 13-i premierről, az most foglaljon jegyet. Aki még bizonytalan, annak érdemes lesz elolvasni az alábbi kritikát, ígérjük, hogy nem spoilerezünk.

A Jacob Elordi és Margot Robbie miatt lángoló vásznat az Üvöltő szelek sem olthatják el (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Üvöltő szelek, csendes vágyakozás

Az Üvöltő szelek Emily Brontë regényének azonos című adaptációja, melyet a Saltburn és az Ígéretes fiatal nő rendezője, Emerald Fennell álmodott vászonra Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével. Minden klasszikus feldolgozásnak megvannak a maga buktatói, Emerald Fennell azonban derekasan helytállt, pontosabban “helytült” a rendezői székben. A film a két főhősünk, Catherine Earnshaw és Heathcliff gyermekkorával kezdődik. A casting csapat remekelt, a fiatal Catherine szerepében Charlotte Mellingtont láthatjuk, a gyermek Heathcliffet pedig a legfiatalabb Emmy-díjas Owen Cooper alakítja, aki ebben a szerepben is bizonyságot tett arról, hogy megérdemelten kapta az elismerést.

Owen Cooper újabb díjakat söpörhet be, ha így folytatja (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Margot Robbie és Jacob Elordi miatt lángra lobban a vászon

Margot Robbie és Jacob Elordi között szinte tapintható a kémia. Ami a regény egyik legnagyobb erénye, azt Emerald Fennell és a színészei is hiba nélkül adaptálták a vászonra, ez pedig nem más, mint az a vágyakozás, ami szinte csontig hatolóan fájdalmas is tud lenni, de amikor végre kifejezésre jut, mindent elsöpör, kő kövön nem marad. Caherine és Heathcliff legnagyobb tragédiája viszont pontosan az, hogy hiába a mindent elsöprő vágy és szerelem, van, amikor a sors olyan leküzdhetetlen akadályokat gördít elénk, amikhez a világ összes vágya és szeretete is kevés. Emerald Fennell úgy tudott hozzányúlni ehhez a regényhez, hogy a maga 2 óra 16 perces játékidejébe belesűrítette Emily Brontë regényének legfontosabb mondanivalóit.

A Margot Robbie filmek különleges darabja: a színésznő és Jacob Elordi között verhetetlen a kémia (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az Üvöltő szelek minden érzékünkre hat

A jelmezekért és díszletekért felelős csapat külön állótapsot érdemelne. Már a film első képkockájától látható, hogy itt minden színnek fontos jelentése van, sőt, bizonyos színek kéz a kézben járnak az egyes karakterekkel. Például nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Cathy Earnshaw szinte minden képkockán visel valamit, ami vörös, de amikor nem, az sem a véletlen műve.