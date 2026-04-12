Sosem késő, és ebből a fiatalok is tanulhatnak: 7+1 elbűvölő film az időskori szerelemről

Robert Redford, Sophia Loren, Jack Nicholson, Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, Humphrey Bogart és Katharine Hepburn: óriási filmsztárok, akik idős korukban is bevállalták a szerelmi kalandokat a filmvásznon. Íme, az időskori szerelem leghíresebb filmjei!
Afrika királynője (1951)
A címbeli Afrika királynője valójában egy apró és nem túl előkelő gőzös neve, amit Humphrey Bogart vezet veterán hajóskapitányként az első világháború kelet-afrikai hadszínterének egyik folyóján. Az utasa pedig egy harcias, puritán vénkisasszony Katharine Hepburn személyében, akit persze rendkívül idegesít a mogorva, iszákos és cinikus férfi, de a közös kalandok során jobban megismerik egymást, és néha a legnagyobb ellentétek váltják ki a legmeglepőbb szenvedélyeket.
Még zöldebb a szomszéd nője (1995)
Már az első rész is roppant bájosra sikeredett a két színészlegenda, Jack Lemmon és Walter Matthau imádnivaló zsörtölődéseivel, de a folytatásba már maga Sophia Loren is megérkezett. Az olasz díva kései munkásságának egyik gyöngyszeme ez a rendkívül szerethető komédia, amiben öregkori szerelmi bonyodalmakba keveredik a két vetélkedő öregúr szomszédságába költözve.
Minden végzet nehéz (2003)
Jack Nicholson a saját imidzsével játszott el ebben a romantikus komédiában, hiszen világéletében arról volt ismert, hogy a fiatal bombázókra bukik. Ebben a történetben viszont épp az új csaja vagány anyjának otthonában kap szívinfarktust, a két egykorú ember pedig kezd rájönni, hogy igazából sokkal jobban megértik egymást a másikkal, mint a díszként levadászott fiatalokkal.
Egyszerűen bonyolult (2009)
Meryl Streep elvált, középkorú anyukát játszik ebben a filmben, aki különös szerelmi háromszögbe keveredik: ott van neki egy jóképű és jószívű építész (Steve Martin), valamint újra fellobban a láng a rosszfiú exférjével is (Alec Baldwin), aki ráadásul még mindig házas azzal a fiatalabb nővel, akiért elhagyta őt. Hányszor lehet elkövetni ugyanazokat a hibákat, és azok a hibák ugyanazok maradnak-e?
Keleti nyugalom - Marigold hotel (2011)
Egy egész generációnyi színésznagyság felvonul ebben az édesbúsan életvidám filmben, aminek története néhány angol nyugdíjasról szól, akik egy csábítónak tűnő indiai otthonba költöznek. Az új helyen viszont nem igazán az fogadja őket, amire vártak, így rá kell jönniük: az itteni tartózkodás nem a levezetésről, hanem az újrakezdésről fog szólni, ez pedig a szerelmi kapcsolataikra is igaz lehet.
Úriember revolverrel (2018)
Robert Redford egyik utolsó filmje a fő sztoriját tekintve egy megrögzött és örökké sármos idős bankrabló története, ám közben kapunk egy csodás szerelmi szálat is a főhős és egy frissen (épp bankrablás után) megismert özvegyasszony között. Redford és Sissy Spacek között pedig olyan szépnek tűnik a szerelem, hogy szívből szorítunk nekik, akár a törvény ellenében is.
Minden jót, Leo Grande (2022)
Sosem késő, a szex terén sem! Emma Thompson olyan megözvegyült idős hölgyet alakít ebben az egyszerre merész és közben édesbús vígjátékban, aki soha nem volt más férfival, mint a volt férje, sosem élt át orgazmust, és most nagyon sok mindent ki akarna próbálni – ezért aztán felbérel egy profit. Egy ilyen viszonyhoz persze lelkileg is fel kell oldódnia, és ez nagyon messzire vezető utakat indít el.
+1
Zsémbes szerelem (2024)
A finn filmekben jó néhány szerethetően zsémbes figurával találkozhattunk már, elsősorban a világhírű rendezőjük, Aki Kaurismäki révén. Most Aki Kaurismäki fivére, Mika Kaurismäki is megmutatja a tehetségét e téren ebben a frissen mozikba érkező groteszk komédiában, melyek főhőse az idősek otthonából megszökve lobban szokatlan szerelemre.
