Sosem késő, és ebből a fiatalok is tanulhatnak: 7+1 elbűvölő film az időskori szerelemről

Robert Redford, Sophia Loren, Jack Nicholson, Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, Humphrey Bogart és Katharine Hepburn: óriási filmsztárok, akik idős korukban is bevállalták a szerelmi kalandokat a filmvásznon. Íme, az időskori szerelem leghíresebb filmjei!

A Meryl Streep filmek visszatérő témája a szerelem, különösképpen az időskori szerelem (Fotó: Columbia Pictures)

Az időskori szerelem a legszebb? Ezek a filmek megmutatják!

Afrika királynője (1951)

A címbeli Afrika királynője valójában egy apró és nem túl előkelő gőzös neve, amit Humphrey Bogart vezet veterán hajóskapitányként az első világháború kelet-afrikai hadszínterének egyik folyóján. Az utasa pedig egy harcias, puritán vénkisasszony Katharine Hepburn személyében, akit persze rendkívül idegesít a mogorva, iszákos és cinikus férfi, de a közös kalandok során jobban megismerik egymást, és néha a legnagyobb ellentétek váltják ki a legmeglepőbb szenvedélyeket.

Még zöldebb a szomszéd nője (1995)

Már az első rész is roppant bájosra sikeredett a két színészlegenda, Jack Lemmon és Walter Matthau imádnivaló zsörtölődéseivel, de a folytatásba már maga Sophia Loren is megérkezett. Az olasz díva kései munkásságának egyik gyöngyszeme ez a rendkívül szerethető komédia, amiben öregkori szerelmi bonyodalmakba keveredik a két vetélkedő öregúr szomszédságába költözve.

Minden végzet nehéz (2003)

Jack Nicholson a saját imidzsével játszott el ebben a romantikus komédiában, hiszen világéletében arról volt ismert, hogy a fiatal bombázókra bukik. Ebben a történetben viszont épp az új csaja vagány anyjának otthonában kap szívinfarktust, a két egykorú ember pedig kezd rájönni, hogy igazából sokkal jobban megértik egymást a másikkal, mint a díszként levadászott fiatalokkal.

Egyszerűen bonyolult (2009)

Meryl Streep elvált, középkorú anyukát játszik ebben a filmben, aki különös szerelmi háromszögbe keveredik: ott van neki egy jóképű és jószívű építész (Steve Martin), valamint újra fellobban a láng a rosszfiú exférjével is (Alec Baldwin), aki ráadásul még mindig házas azzal a fiatalabb nővel, akiért elhagyta őt. Hányszor lehet elkövetni ugyanazokat a hibákat, és azok a hibák ugyanazok maradnak-e?