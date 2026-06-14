Sosem találod ki, mi az a szoláris szörp, amitől most megőrül az internet!

Sokunknak a nagymama kamrája, a bodza illata és a jeges nyári frissítők jutnak eszünkbe először a házi szörpökről. Pedig ezt a kedvencet ma már tudatosabban, könnyedebb és természetesebb formában is elkészíthetjük, és akár még az ízekkel is kísérletezhetünk. Mutatjuk a szoláris szörp titkát.

Szoláris szörp - az új őrület - Fotó: 123RF

Szoláris szörp: honnan ered a hangzatos elnevezés?

A szoláris szörp kifejezés a nap érlelte, gyümölcsös-fűszeres házi szörpöket jelöli. A „szoláris” szó jelentése nappal kapcsolatos, ami ebben az esetben az elkészítés módjára utal. Az éltető égitest erejével készült szörp egy főzés nélküli, hideg áztatásos eljárással valósítható meg, amelynél a napfény és a meleg segíti az ízek kioldódását. A friss gyümölcsök és fűszernövények így nem veszítik el zamatosságukat és intenzív aromájukat. Ám arra ügyeljünk, hogy az így készült szörpöt nem hosszú ideig eltartható kamrai készítményként, hanem friss, hűtőben tárolandó nyári italalapként érdemes kezelni.

Milyen gyümölcsöt használjunk hozzá?

A szoláris szörpökhöz azok a gyümölcsök illenek a legjobban, amelyek önmagukban lédúsak és illatosak, így kevesebb cukor mellett sem lesz jellegtelen a belőlük készülő italalap. Remek választás lehet például a málna, a ribizli, a szeder, az áfonya, a meggy, a cseresznye vagy az eper, de a sárgabarack és az őszibarack is jól működhet benne. Diétásabb változathoz érdemes inkább a savanykás gyümölcsöket választani, mert ezek üdítő, karakteres ízt eredményeznek. Ilyen a málna, a ribizli, a meggy, a fekete ribizli, valamint a citrom és a lime. Az alacsonyabb savtartalmú gyümölcsökkel, például a fügével, a dinnyével, a fehér húsú őszibarackkal vagy a körtével óvatosabban kell bánni, különösen akkor, ha kevés cukorral készül a szörp.

Recept:

Málnás-citromfüves szoláris szörp

Hozzávalók:

300 g málna

1 kezeletlen citrom leve és néhány vékony karikája

2-3 szál citromfű

150 g cukor vagy méz

2 deciliter víz

Elkészítés:

1. A málnát mossuk meg, a citromot alaposan dörzsöljük át, majd karikázzuk fel. A citromfüvet szintén öblítsük le.