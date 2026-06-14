Sosem találod ki, mi az a szoláris szörp, amitől most megőrül az internet!

Sokunknak a nagymama kamrája, a bodza illata és a jeges nyári frissítők jutnak eszünkbe először a házi szörpökről. Pedig ezt a kedvencet ma már tudatosabban, könnyedebb és természetesebb formában is elkészíthetjük, és akár még az ízekkel is kísérletezhetünk. Mutatjuk a szoláris szörp titkát.
A szoláris szörp kifejezés a nap érlelte, gyümölcsös-fűszeres házi szörpöket jelöli. A „szoláris” szó jelentése nappal kapcsolatos, ami ebben az esetben az elkészítés módjára utal. Az éltető égitest erejével készült szörp egy főzés nélküli, hideg áztatásos eljárással valósítható meg, amelynél a napfény és a meleg segíti az ízek kioldódását. A friss gyümölcsök és fűszernövények így nem veszítik el zamatosságukat és intenzív aromájukat. Ám arra ügyeljünk, hogy az így készült szörpöt nem hosszú ideig eltartható kamrai készítményként, hanem friss, hűtőben tárolandó nyári italalapként érdemes kezelni.
A szoláris szörpökhöz azok a gyümölcsök illenek a legjobban, amelyek önmagukban lédúsak és illatosak, így kevesebb cukor mellett sem lesz jellegtelen a belőlük készülő italalap. Remek választás lehet például a málna, a ribizli, a szeder, az áfonya, a meggy, a cseresznye vagy az eper, de a sárgabarack és az őszibarack is jól működhet benne. Diétásabb változathoz érdemes inkább a savanykás gyümölcsöket választani, mert ezek üdítő, karakteres ízt eredményeznek. Ilyen a málna, a ribizli, a meggy, a fekete ribizli, valamint a citrom és a lime. Az alacsonyabb savtartalmú gyümölcsökkel, például a fügével, a dinnyével, a fehér húsú őszibarackkal vagy a körtével óvatosabban kell bánni, különösen akkor, ha kevés cukorral készül a szörp.
Málnás-citromfüves szoláris szörp
Hozzávalók:
300 g málna
1 kezeletlen citrom leve és néhány vékony karikája
2-3 szál citromfű
150 g cukor vagy méz
2 deciliter víz
Elkészítés:
1. A málnát mossuk meg, a citromot alaposan dörzsöljük át, majd karikázzuk fel. A citromfüvet szintén öblítsük le.
2. Egy tiszta, kiforrázott befőttesüveg aljára tegyünk egy sor málnát, erre jöhet egy kevés cukor vagy méz, majd néhány citromkarika és citromfűlevél. Folytassuk a rétegezést, amíg minden alapanyag az üvegbe kerül.
3. Adjuk hozzá a vizet, majd óvatosan nyomkodjuk meg a gyümölcsöket, hogy levet engedjenek, de ne törjük teljesen péppé őket.
4. Zárjuk le az üveget, és tegyük világos, napos ablakpárkányra néhány órára. Közben egyszer-kétszer finoman rázzuk össze, hogy az ízek összeérjenek, és a cukor vagy méz feloldódjon.
5. Amikor a málna kiengedte a színét és az illatát, szűrjük át a szörpöt egy sűrű szövésű szűrőn vagy tiszta textilen.
6. A kész szoláris szörpöt töltsük tiszta üvegbe, majd tegyük hűtőbe.
7. Fogyasszuk frissen, a maradékot pedig tartsuk hűtőben, és néhány napon belül használjuk fel. Vízzel vagy szódával hígítva, jéggel vagy citromkarikával kínálhatjuk.
Merjünk bátran kísérletezni
Nem kell ragaszkodnunk a megszokott ízpárosításokhoz, hiszen a nap melege szépen összeérleli a gyümölcsök, fűszernövények és citrusok aromáit. Érdemes kis adagokkal próbálkozni, így bátran tesztelhetjük, melyik kombinációból lesz a nyár új kedvenc frissítője. Jól működő ízpárosítás lehet a málna és a citromfű, az eper és a bazsalikom, a ribizli és a menta, a szeder és a lime, de akár az áfonyát is megbolondíthatjuk egy kis levendulával. A narancs és a gyömbér is remekül passzol egymáshoz, a bátrabbak pedig a citrom-kakukkfű kombinációt is tesztelhetik.
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