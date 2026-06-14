Embert gázolt a vonat Pest vármegyében

Elgázolt egy embert a Budapest irányába közlekedő vonat szombat éjjel Tápiógyörgyénél, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. A tájékoztatás szerint a szerelvényen tizennégyen utaztak június 13-án este. A nagykátai hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos leszállásában.

Embert gázolt a vonat szombat éjjel. Fotó: Lakatos Péter / MTI

Embert gázolt a vonat szombat éjjel

A Mávinform közlése szerint a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekedő vonatok menetideje kis mértékben megnövekedhet, mert a baleseti helyszínelés idején a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Tápiógyörgyén a Szilvási úti vasúti átjáró átmenetileg nem használható, azt a vonat elzárja

- írja az MTI.