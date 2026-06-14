Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason 

A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött Görbeháza térségében az M3-ason.
Mint írják, közlekedési baleset történt az M3-as autópálya bal pályatest 186. kilométerszelvényében, a Budapest felé vezető szakaszon 2026. június 14-én 10 óra 30 perc körül. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint Görbeháza térségében két személyautó ütközött, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben - írja a police.hu.
Közleményük végén azt kérik a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek!
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