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Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors M3-as
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 11:58
M3-as autópályateljes útzárbaleset
A rendőrség a honlapján számolt be a balesetről. Ismét nagy a baj az M3-as autópályán.
N.T.
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A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött Görbeháza térségében az M3-ason. 

Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason
Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason 
Fotó: Gé / MW

Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason 

Mint írják, közlekedési baleset történt az M3-as autópálya bal pályatest 186. kilométerszelvényében, a Budapest felé vezető szakaszon 2026. június 14-én 10 óra 30 perc körül. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint Görbeháza térségében két személyautó ütközött, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben - írja a police.hu

Közleményük végén azt kérik a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek!

 

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