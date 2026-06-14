A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött Görbeháza térségében az M3-ason.

Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason

Fotó: Gé / MW

Rendkívüli közleményt adott ki a rendőrség: teljes az útzár az M3-ason

Mint írják, közlekedési baleset történt az M3-as autópálya bal pályatest 186. kilométerszelvényében, a Budapest felé vezető szakaszon 2026. június 14-én 10 óra 30 perc körül. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint Görbeháza térségében két személyautó ütközött, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben - írja a police.hu.