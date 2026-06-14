"Fel sem merült bennem" – azt hitte, csak egy rovarcsípés, végül sokkoló diagnózist kapott

Enrique Madden eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget annak a fájdalmas kiütésnek, ami a hátán jelent meg. A 41 éves amerikai férfi rendszeresen dolgozott egy közösségi farmon, ezért úgy gondolta, hogy egyszerűen megcsípte valamilyen rovar. Aztán megkapta a diagnózist...

Rovarcsípésnek gondolta, valójában egészen más volt a diagnózis

Fotó: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock

Erre a diagnózisra a férfi sem gondolt

A kellemetlenség azonban hamarosan komolyabbnak bizonyult. Madden egy edzés után vette észre a kiütést. Mivel korábban ekcémával is küzdött, először ugyanazzal a szteroidos krémmel kezelte, amit máskor is használt. A készítmény azonban semmilyen javulást nem hozott. Másnapra a fájdalom jelentősen erősödött.

Olyan érzés volt, mintha valaki késsel vágta volna a hátamat

– mondta.

A férfi egy fényképet készített a kiütésről, majd feltöltötte azt a Claude nevű mesterséges intelligencia alapú chatbotnak. A program övsömörre gyanakodott. Madden ezt elsőre kizártnak tartotta.

Azt gondoltam, ez nevetséges, semmi esély rá, hogy övsömöröm legyen

– emlékezett vissza.

Második vélemény reményében ugyanazt a képet feltöltötte a ChatGPT-nek is, ami szintén övsömört jelölt meg lehetséges diagnózisként. Még ez sem győzte meg teljesen. Végül felesége biztatására és édesanyja tanácsára fordult orvoshoz. Édesanyja, aki közegészségügyi doktori fokozattal rendelkezik, a kiütés láttán azonnal sürgősségi ellátást javasolt.

Anyukám ránézett, és rögtön azt mondta, hogy menjek az ügyeletre, mert ez övsömörnek tűnik

– mesélte.

Az orvosok körülbelül 24 órával a kiütés első észlelése után megerősítették a diagnózist. Az övsömört ugyanaz a vírus okozza, ami a bárányhimlőért is felelős. A betegség akkor alakul ki, amikor a vírus évekkel később újra aktiválódik a szervezetben. Madden szerint korábban azt hitte, hogy az övsömör szinte kizárólag idősebb embereket érint.

A vakcinareklámokban mindig nálam jóval idősebb embereket láttam, ezért fel sem merült bennem, hogy 41 évesen övsömöröm lehet

– mondta.

Az orvosok hangsúlyozták számára, hogy a kezelés gyors megkezdése rendkívül fontos. Az alkalmazott vírusellenes gyógyszerek a tünetek megjelenését követő első 72 órában a leghatékonyabbak. Történetét később a TikTokon is megosztotta, ahol sok olyan ember jelentkezett nála, akik szintén átestek a betegségen. A visszajelzésekből megtudta, hogy az övsömör nemcsak időseknél fordulhat elő. Voltak, akik gyermekként, mások tinédzserként vagy fiatal felnőttként találkoztak vele. A férfi most gyógyszeres kezelés mellett lábadozik, írja a People.