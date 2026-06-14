Te is elköveted ezeket a hibákat? Szakértőnk segít, hogy profi útipatikával indulj nyaralni

A jól felszerelt útipatika alapja a láz- és fájdalomcsillapító, a sebfertőtlenítő, valamint az emésztési panaszok elleni készítmények.

Gyermekek, idősek és krónikus betegek esetén speciális adagolású szerekre is szükség van.

Utazáskor használjunk hűtőtáskát, repülőn pedig mindig a kézipoggyászba tegyük a készítményeket.

Beköszöntött a vakáció szezonja, de a felhőtlen kikapcsolódást pillanatok alatt tönkreteheti egy makacs fejfájás vagy egy rosszul sikerült vacsora utáni gyomorrontás. Sokan csak az indulás reggelén kapkodnak a gyógyszeres doboz után, pedig a biztonságos pihenés kulcsa a jól felszerelt útipatika.

A repülőn jelentkező fejfájás ellen is a kézipoggyászba készített útipatika nyújtja a leggyorsabb segítséget

Fotó: Andrey Sayfutdinov / shutterstock

Mit tartalmazzon az útipatika?

Mire figyeljünk, ha gyerekkel vagy időssel utazunk? Melyik fájdalomcsillapítót válasszuk? Témánkban Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerészt és gyógyszer-engedélyezési szakértőt kérdeztük, aki segít eligazodni a készítmények között, és elárulja, mi nem hiányozhat az útipatikából.

Milyen tünetekre érdemes előre felkészülni egy nyaralás előtt?

Egy nyaralás során számos gyakori panasz jelentkezhet, amelyekre célszerű időben felkészülni. Az emésztőszervi problémák közül típusos a hasmenés, a székrekedés (amelyet az utazási stressz vagy a megváltozott étrend is kiválthat), valamint a hányinger és a gyomorégés.

A fájdalommal és lázzal járó panaszok közül gyakori a fejfájás, a fogfájás és az izomfájdalom. Külön érdemes figyelni az erős napfény vagy a légkondicionáló okozta fejfájásra, illetve a lázas megbetegedésekre. A bőrt érintő problémák közé tartozik a napégés, a rovarcsípés, az allergiás kiütések, valamint a kisebb horzsolások és vágások.

Az allergia jelentkezhet szénanátha, étel- vagy gyógyszerallergia formájában is. Fül-orr-gégészeti panaszokként fülfájás (különösen repülés vagy fürdés után), torokfájás és nátha fordulhat elő. Emellett az utazási betegség – például a mozgásbetegség autóban, hajón vagy buszon – szintén mindennapos probléma.

Miben más egy útipatika, ha gyerekkel, időssel vagy krónikus beteggel utazunk?

Az útipatika összeállításakor az utazók életkora és egészségi állapota alapvetően meghatározza a szükséges készítményeket. Gyermekek esetén kizárólag az életkornak megfelelő, gyermekadagolású szereket szabad magunkkal vinni. Ez különösen kritikus a lázcsillapítóknál, mivel például három hónapos kor alatt ezek csak orvosi javaslatra adhatók. Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyadékpótlásra, mert a kisgyermekek szervezete sokkal gyorsabban kiszárad. Lázgörcsre hajlamos gyermeknél az orvos által felírt szükséggyógyszert is csomagoljuk be. A lázmérő, az orrszívó, a popsikrém és a fertőtlenítő tapasz szintén kötelező elemek.