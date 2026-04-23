Blake Lively és Justin Baldoni szexuális zaklatásos pere: Újabb fordulat a 2 éve húzódó ügyben

Lassan két éve annak, hogy Blake Lively és Justin Baldoni között kirobbant a botrány a Velünk véget ér című filmjük forgatása alatt történtekről. Az eset akkora visszhangot generált, hogy még dokumentumfilm is készült a csatározásról, melynek első körös tárgyalására 2026 tavaszán került sor. Most összeszedtük hogy zajlott eddig a pereskedés és milyen lehetséges végkimenetelre számíthat Ryan Reynolds felesége.
A Colleen Hoover könyve alapján készült Velünk véget ér 2024 augusztusában került a mozikba, de a premier örömmámortól mentes maradt, a hangulat ugyanis addigra már meglehetősen feszült volt a stábtagok között. Blake Lively adta le az első lövést azzal, még 2024 decemberében megvádolta a filmet rendező és a férfi főszerepet alakító Justin Baldonit szexuális zaklatással. Baldoni erre egy rágalmazási perrel válaszolt, ez pedig valóságos lavinát indított el. Előkerültek email- és üzenetváltások, hangfelvételek, a stáb több tagja is Blake Lively mellé állt, igazolva a színésznő állítását, miszerint Baldoni több alkalommal is kényelmetlen helyzeteket teremtett a forgatáson nemcsak a színésznő, hanem más kollégák számára is.
Emellett a filmszakmai döntések is csorbát szenvedtek a rossz hangulat hatására. Blake Lively saját elmondása alapján tetemes részt vállalt a forgatási munkálatokban, jóval többet, mint ami egy főszerepet játszó színésznőtől elvárható, ennek ellenére a végső kreatív döntésekből kihagyták.
Az ügybe a tárgyalásig eltelt két év alatt fél Hollywood belekeveredett. Blake Lively férje, Ryan Reynolds egyértelműen a felesége oldalára állt, majd napvilágot láttak üzenetváltások a Reynolds házaspár és Matt Damon között, de a Gossip Girl sorozat sztárjának régi barátnője, Taylor Swift énekesnő is tevékenyen kivette a részét az eseményekből, sőt, még Jennifer Lopez és Scarlett Johansson neve is felmerült egy ponton.
Az első meghallgatásra 2026 januárjában került sor, mert a korábban zajló peren kívüli megegyezésre tett kísérletek sikertelenek voltak. Ekkor Justin Baldoni ügyvédje azzal próbálta semmissé tenni az ügyet, hogy azt állította, Blake Lively pontosan tudta, hogy mit vállal, amikor aláírta „egy erotikusan túlfűtött, elsöprő románcról” szóló film szerződését. A kijelentésen még a bíró is felháborodott, az ügy pedig továbbra is a bírósági tárgyalás felé haladt, a peren kívüli megegyezésről szóló tervek pedig egyértelműen füstbe mentek.
Április 2-án egy szövetségi bíró a Justin Baldoni elleni szexuális zaklatási vádakat teljes egészében ejtette egy 162 oldalas bírói döntés kíséretében. A per azonban ezzel korántsem ért véget, a rágalmazási és kártérítési ügyek továbbra is tárgyalásra várnak, melyre 2026 májusában sort is keríthet a bíróság.
Blake Lively az ejtett vádak után sem adta fel, közösségi oldalán adta követői tudtára, hogy messze még a vége, de közel sem kész meghátrálni.
Tudom, hogy kiváltságos vagyok, amiért lehetőséget kaptam kiállni az igazamért. Nem fogom elvesztegetni.
