Blake Lively és Justin Baldoni szexuális zaklatásos pere: Újabb fordulat a 2 éve húzódó ügyben

Lassan két éve annak, hogy Blake Lively és Justin Baldoni között kirobbant a botrány a Velünk véget ér című filmjük forgatása alatt történtekről. Az eset akkora visszhangot generált, hogy még dokumentumfilm is készült a csatározásról, melynek első körös tárgyalására 2026 tavaszán került sor. Most összeszedtük hogy zajlott eddig a pereskedés és milyen lehetséges végkimenetelre számíthat Ryan Reynolds felesége.

Blake Lively és férje nem adják fel a harcot, jöhet a tárgyalás (Fotó: TheImageDirect.com)

Blake Lively és Justin Baldoni botránya

A Colleen Hoover könyve alapján készült Velünk véget ér 2024 augusztusában került a mozikba, de a premier örömmámortól mentes maradt, a hangulat ugyanis addigra már meglehetősen feszült volt a stábtagok között. Blake Lively adta le az első lövést azzal, még 2024 decemberében megvádolta a filmet rendező és a férfi főszerepet alakító Justin Baldonit szexuális zaklatással. Baldoni erre egy rágalmazási perrel válaszolt, ez pedig valóságos lavinát indított el. Előkerültek email- és üzenetváltások, hangfelvételek, a stáb több tagja is Blake Lively mellé állt, igazolva a színésznő állítását, miszerint Baldoni több alkalommal is kényelmetlen helyzeteket teremtett a forgatáson nemcsak a színésznő, hanem más kollégák számára is.

Emellett a filmszakmai döntések is csorbát szenvedtek a rossz hangulat hatására. Blake Lively saját elmondása alapján tetemes részt vállalt a forgatási munkálatokban, jóval többet, mint ami egy főszerepet játszó színésznőtől elvárható, ennek ellenére a végső kreatív döntésekből kihagyták.

A forgatás alatt is paprikás volt a hangulat Justin Baldoni és Blake Lively között (Fotó: TheImageDirect.com)

Blake Lively minden barátját belerángatta

Az ügybe a tárgyalásig eltelt két év alatt fél Hollywood belekeveredett. Blake Lively férje, Ryan Reynolds egyértelműen a felesége oldalára állt, majd napvilágot láttak üzenetváltások a Reynolds házaspár és Matt Damon között, de a Gossip Girl sorozat sztárjának régi barátnője, Taylor Swift énekesnő is tevékenyen kivette a részét az eseményekből, sőt, még Jennifer Lopez és Scarlett Johansson neve is felmerült egy ponton.