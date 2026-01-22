"Majdnem belehaltam" – Hullanak a csontvázak a szekrényból: Blake Lively még Matt Damonnek is kifakadt a Velünk véget ér botrányról

A Blake Lively és Justin Baldoni között folyó jogi csatározás újabb szintet lépett az idén tavasszal esedékes tárgyalás előtt, amikor a színésznő csapata által a bíróság elé terjesztett dokumentumcsomag nyilvánossá vált. A dokumentumok számos beszélgetést tartalmaznak, köztük a Blake Lively és legjobb barátnője, Taylor Swift énekesnő közötti üzenetváltásokat. Most egy emailváltás került nyilvánosságra, mely a színésznő, Matt Damon és felesége, Luciana Damon között zajlott a Velünk véget ér forgatását és a Justin Baldonival való közös munkát tárgyalta.

Blake Lively és Justin Baldoni botrányában új résztvevők is vannak (Fotó:YouTube)

Blake Lively Matt Damonnek is panaszkodott

A Blake Lively és Taylor Swift között zajló üzenetváltásokból kiderült, hogy míg Lively eleinte nagyban támaszkodott barátnőjére és a segítségét kérte ezekben a vészterhes időkben, az énekesnő egy idő után igyekezett távolabb kerülni a Gossip Girl sztárjától. A napokban nyilvánosságra hozott üzenetekből látszik, hogy a két barátnő azóta megoldotta a problémát és ismét jóban vannak, sőt, Taylor Swift határozott véleményt fogalmazott meg Justin Baldoniról és a lejáratókampányról, amit Lively ellen folytat.

Mint kiderült, nem Taylor Swift volt az egyetlen, aki az első sorból követhette a Lively-Baldoni botrányt. A napvilágot látott emailváltásban Blake Lively beszámol az Odüsszeia sztárjának, Matt Damonnek és feleségének, Luciana-nak a Velünk véget ér forgatásán tapasztalt élményeiről, és hosszasan taglalja, mekkora amatőr volt Justin Baldoni, ami a gyártási folyamatot illeti, sőt, egy meglehetősen erős kijelentéssel zárja a levelet.

Majdnem belehaltam.

Matt Damon és felesége Luciana Damon közeli barátságot ápolnak Blake Lively-val (Fotó: MediaPunch)

A Velünk véget ér című Colleen Hoover adaptációban Justin Baldoni nem csak a férfi főszerepet játszotta. A rendezői széket is ő foglalta el, producerként, anyagi támogatóként is szolgált, sőt, a teljes film saját stúdiója forgalmazásában készült. Kicsit sok feladat ez egyetlen embernek, ráadásul – Lively szavaival élve – egy olyannak, aki “semmilyen korábbi releváns tapasztalattal nem rendelkezik.” A színésznő emellett azt is határozottan kijelentette, hogy Baldoni hatalmas egoval rendelkezik, viszont annál rosszabb ízléssel, már ami a rendezést illeti. Emiatt Ryan Reynolds felesége kénytelen volt egyéb feladatokat is magára vállalni a színészi munkán kívül.