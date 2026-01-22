"Majdnem belehaltam" – Hullanak a csontvázak a szekrényból: Blake Lively még Matt Damonnek is kifakadt a Velünk véget ér botrányról

A Blake Lively és Justin Baldoni között folyó jogi csatározás újabb szintet lépett az idén tavasszal esedékes tárgyalás előtt, amikor a színésznő csapata által a bíróság elé terjesztett dokumentumcsomag nyilvánossá vált. A dokumentumok számos beszélgetést tartalmaznak, köztük a Blake Lively és legjobb barátnője, Taylor Swift énekesnő közötti üzenetváltásokat. Most egy emailváltás került nyilvánosságra, mely a színésznő, Matt Damon és felesége, Luciana Damon között zajlott a Velünk véget ér forgatását és a Justin Baldonival való közös munkát tárgyalta.
A Blake Lively és Taylor Swift között zajló üzenetváltásokból kiderült, hogy míg Lively eleinte nagyban támaszkodott barátnőjére és a segítségét kérte ezekben a vészterhes időkben, az énekesnő egy idő után igyekezett távolabb kerülni a Gossip Girl sztárjától. A napokban nyilvánosságra hozott üzenetekből látszik, hogy a két barátnő azóta megoldotta a problémát és ismét jóban vannak, sőt, Taylor Swift határozott véleményt fogalmazott meg Justin Baldoniról és a lejáratókampányról, amit Lively ellen folytat.
Mint kiderült, nem Taylor Swift volt az egyetlen, aki az első sorból követhette a Lively-Baldoni botrányt. A napvilágot látott emailváltásban Blake Lively beszámol az Odüsszeia sztárjának, Matt Damonnek és feleségének, Luciana-nak a Velünk véget ér forgatásán tapasztalt élményeiről, és hosszasan taglalja, mekkora amatőr volt Justin Baldoni, ami a gyártási folyamatot illeti, sőt, egy meglehetősen erős kijelentéssel zárja a levelet.
Majdnem belehaltam.
A Velünk véget ér című Colleen Hoover adaptációban Justin Baldoni nem csak a férfi főszerepet játszotta. A rendezői széket is ő foglalta el, producerként, anyagi támogatóként is szolgált, sőt, a teljes film saját stúdiója forgalmazásában készült. Kicsit sok feladat ez egyetlen embernek, ráadásul – Lively szavaival élve – egy olyannak, aki “semmilyen korábbi releváns tapasztalattal nem rendelkezik.” A színésznő emellett azt is határozottan kijelentette, hogy Baldoni hatalmas egoval rendelkezik, viszont annál rosszabb ízléssel, már ami a rendezést illeti. Emiatt Ryan Reynolds felesége kénytelen volt egyéb feladatokat is magára vállalni a színészi munkán kívül.
“Újraírtam szinte az egész forgatókönyvet. Az összes színészt nekem kellett irányítani, sőt, sok estben az operaőr is hozzám fordult segítségért, amikor Justintól nem kapta meg a szükséges utasításokat.”
A rengeteg átvállalt feladat ellenére Lively-t kihagyták a kulcsfontosságú, utómunkára vonatkozó döntésekből.
A panaszáradat mellett Blake Lively és férje, Ryan Reynolds megköszönték Matt Damonnek, hogy kíváncsi a filmre. Lively még figyelmeztette is a színészt, hogy érzékeny témáról szól a cselekmény, majd Ryan Reynolds felajánlotta a Damon házaspárnak, hogy Luciana és Matt Damon lányai meglátogathatnák őket és akár együtt is megnézhetnék a filmet.
Justin Baldoni valószínűleg az ilyen jellegű kapcsolatokra utalt, amikor a Lively vs Baldoni című dokumentumfilmben azt mondta, Blake Lively és Ryan Reynolds a hollywoodi tápláléklánc tetején helyezkednek el, a legbefolyásosabb barátokkal rendelkeznek, ezt pedig messzemenőkig ki fogják használni a per során. Persze Baldoninak van némi igazsága ebben, de annak fényében, hogy Lively mellett még két stábtag erősítette meg, hogy a színész kellemetlenül viselkedett a forgatáson, illetve a szintén a filmben játszó Jenny Slate is “undorítónak” titulálta a viselkedését, nem áll túl jól a szénája. Az első tárgyalásra 2026 tavaszán kerül sor, addig bőven kihullhat még néhány csontváz a szekrényből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.