Hollywood legsötétebb bugyra: Blake Lively szexuális zaklatással vádolja Justin Baldonit – Pokoli részletek

A héten került fel az HBO Max kínálatába a Lively vs Baldoni címre keresztelt dokumentumfilm, amely az év hollywoodi botrányát járja körbe. A film a streaming-szolgáltató sztárdoku-sorozatának legújabb darabja, amely a Velünk véget ér című Colleen Hoover könyvadaptáció forgatása, azon belül is a két főszerepet alakító Blake Lively és Justin Baldoni között kirobbant jogi herce-hurca eseményeit vizsgálja. A Johnny vs Amber filmhez hasonlóan ebben az esetben is mindkét fél meghallgatást nyer.

Blake Lively a Velünk véget ér premierjén sem volt hajlandó találkozni Justin Baldonival (Fotó: Photo Image Press)

Blake Lively leadja az első lövést

Ryan Reynolds felesége 2024 decemberében vádolta meg a Velünk véget ér forgatása alatt kollégáját és a film rendezőjét, Justin Baldonit szexuális zaklatással. A hivatalos vád előtt azonban azzal fenyegetőzött, hogy kiszáll a produkcióból, ami nemcsak a főszereplő színésznő elvesztését, hanem az egyik fő producer távozását is jelentette volna a stúdiónak. Baldoni így kénytelen volt aláírni azt az új, módosított szerződést, ami szavatolta Blake Lively maradását, egyben pedig biztonságot nyújtott a színésznőnek a forgatások alatt. Lively a szerződésmódosításban komoly kikötéseket tett a munkakörülményeket illetően, többek között szükséges volt olyasmiket is belefogalmaznia, hogy Baldoni nem beszélhet neki a szexuális szokásairól. A dokumentumfilmből kiderül, hogy a Gossip Girl egykori tinisztárjának miért volt szüksége ilyen drasztikus lépésekre. A szerződésmódosítás ellenére végül Lively jogi útra terelte a dolgot és megvádolta Justin Baldonit. A színésznő lássuk be sokkal több munícióval rendelkezik. Férje és közvetlen barátai hollywood berkeiben gyakorlatilag sebezhetetlenné teszik, míg Baldoni egyelőre csak egy messziről jött felkapaszkodó.

Lively szerint Baldoni a forgatás alatt folyamatosan kellemetlen helyzetbe hozta őt (Fotó: TheImageDirect.com)

Justin Baldoni kettős élete

A dokuból megtudjuk, hogy a Velünk véget ér kivitelezéséért felelős stúdió Justin Baldoni tulajdona. A színész korábban csak kisebb produkciókban szerepelt, és közel jelentéktelen szerepeket kapott. Ez a film lehetett volna a nagy ugródeszka Hollywood irányába, különösen úgy, hogy egy olyan belső körös ikon a partnere ebben, mint Blake Lively. Baldoni saját bevallása szerint erős feminista nézeteket vall és a férfi lélek rejtelmeiről is könyvet írt. Éppen ezért rendkívül ellentmondásos a tevékenysége ebben a botrányban. Az élharcos feminista, a női nem legnagyobb tisztelője, aki közben szexuálisan zaklatja a kollégáit. Többet is, ugyanis a dokumentumfilmből az is kiderül, hogy Lively-n kívül még két stábtag is problémásnak ítélte a színész-rendező viselkedését. Baldoni a vádakra reagálva ellenkeresetet nyújtott be, majd olyan jogi és PR szakemberekkel vette körbe magát, akik igazi cápának számítanak a maguk szakterületén. Nyilvánvaló volt, hogy teljesen le akarja járatni a színésznőt.