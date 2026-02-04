Mi lesz ebből? Scarlett Johansson is belekeveredett Blake Lively botrányába

Egy újabb, nemrégiben előkerült hangfelvétel sodorta bele Scarlett Johansson színésznőt Justin Baldoni és Blake Lively It Ends With Us – Velünk véget ér című filmjének forgatását követő, jelenleg is tartó jogi csatározásába. A Claire Ayoub filmrendezőtől származó felvételen Steve Sarowitz, a Wayfarer társalapítója áradozik a Ryan Reynolds volt feleségével kapcsolatos tapasztalatairól, mialatt összehasonlította őt Livelyval.

Scarlett Johansson is belekeveredett Blake Lively és Justin Baldoni peres ügyébe / Fotó: NurPhoto via AFP

Scarlett Johansson is belekeveredett a botrányba

Imádom ezt a női erősítést. Van egy újabb elsőfilmes rendezőnk, akit támogattunk

– mondta el a 61 éves Sarowitz a filmrendező Ayoubnak.

Sarowitz Scarlett Johansson rendezői debütálásán, az Eleanor, a lenyűgöző című filmen dolgozott a színésznővel, amelyet tavaly mutattak be.

Olyan laza, nyugodt, összeszedett és magabiztos volt... És kedves. Annyira érdekes, mert olyan sok emberrel dolgozol együtt. Szinte mindenki kedves, és akkor ott van Blake [Lively] – ő teljesen más, mint a többiek. Nem akarok semmi rosszat mondani róla, de más. Azt hiszem, az emberek többsége látja, hogy mit csinálunk, látja, hogy kedvesek vagyunk, és ők is kedvesek. Még akkor is, ha nem voltak tökéletesen kedvesek. Azt hiszem, néhányan csak elfelejtették megtanulni, hogyan legyenek kedvesek

- mondta el Sarowitz.

Ayoub korábban Baldonival és a Wayfarerrel dolgozott együtt a 2024-es Empire Waist című filmjükön, majd 2025 szeptemberében nyilatkozatot nyújtott be, amelyben azt állította, hogy Baldoni és Wayfarer részéről „ismétlődő, negatív interakciókkal” és „verbális bántalmazással” szembesült. A felvételt állítólag Lively jogi csapata nyújtotta be.

Ryan Reynolds 2008 és 2011 között élt házasságban Scarlett Johanssonnal, majd a válásuk után 2012-ben vette feleségül Blake Livelyt. A 41 éves Johansson ezután kétszer ment újra férjhez: 2014-ben Romain Dauriachoz, majd 2020-ban a jelenlegi férjéhez, a Saturday Night Live sztárjához, Colin Josthoz.

Blake Lively 2024 decemberében indított hivatalos pert az It Ends With Us - Velünk véget ér rendezője ellen állítólagos szexuális zaklatás, megtorlás, szerződésszegés, érzelmi károkozás, magánélet megsértése és elmaradt bérek miatt. A 42 éves Baldoni 400 millió dolláros viszontkeresetet nyújtott be Lively és Reynolds ellen, amit azóta a bíróság elutasított. Az ügyük tárgyalásának határidejét 2026. május 18-ra tűzték ki – írja a Page Six.