Háborognak a rajongók: jön A Gyűrűk Ura-trilógia folytatása!

Nemrég nagy bejelentés érkezett a mozis berkekből. A hatalmas rajongóbázissal rendelkező A Gyűrűk Ura trilógia új filmmel bővülhet. A Peter Jackson rendezte filmek után több mint 20 évvel a rendező visszatér Középföldére, és nem más szegődik útitársául, mint a népszerű televíziós show műsorvezetője, Stephen Colbert. A Tolkien rajongók azonban vegyes érzésekkel fogadták a bejelentést.

Peter Jackson több mint 20 évvel később folytatja A Gyűrűk Ura trilógiát (Fotó: Entertainment Pictures)

Peter Jackson és Stephen Colbert együtt jelentették be, hogy készítik A Gyűrűk Ura folytatását.

és együtt jelentették be, hogy készítik folytatását. Peter Jackson producer, Stephen Colbert forgatókönyvíró szerepet vállalt az új Gyűrűk Ura filmben.

producer, forgatókönyvíró szerepet vállalt az új filmben. A Gyűrűk Ura rajongók vegyes érzelmekkel fogadták a bejelentést.

A Gyűrűk Ura: új filmmel bővül a franchise

Peter Jackson és Stephen Colbert egy bejelentővideóban adták a világ tudtára, hogy a Megye korábban felfedezetlen terepein fognak kalandozni a The Lord of the Rings: Shadow of the Past címen futó filmben. A film J. R. R. Tolkien első regényének második fejezete után kapta a nevét, és A gyűrű szövetségének 3. és 8. fejezete közötti eseményeket dolgozza fel, az eredeti filmtrilógia folytatásaként. A feldolgozás kézenfekvőnek tűnik, mert a tervek szerint az új film azt a történetszálat követi majd, ami az eredetiből kimaradt, sőt, egy olyan karakter is végre reflektorfényt kap, aki szintén kiíródott Jackson Oscar-díjas rendezéseiből. A cselekmény Trufa, Pippin és Samu útját fejti fel, emellett Samu már felcseperedett lánya, Elanor is központi szerepet kap, de kedvenc Frodónk, akit Elijah Wood alakított, sajnos már hosszú évek óta elhajózott a tündékkel. A Shadow of the Past a Megye legtávolabbi, eddig felfedezetlen csücskeibe kalauzolja a nézőket, és végre teret ad Bombadil Toma karakterének is.

Trufát és Pippint biztosan láthatjuk majd A Gyűrűk Ura folytatásában (Fotó: Entertainment Pictures)

Annak ellenére, hogy Stephen Colbert bizonyítottan a világ egyik legnagyobb Tolkien-fanatikusa, Peter Jackson pedig producerként lesz jelen a projektben, a keményvonalas rajongók nincsenek elragadtatva a fejleményektől, és bőven hangot is adtak a véleményüknek.

“Persze, Colbert hatalmas rajongó és pont annyira jól ismeri A Gyűrűk Ura kánont, mint bárki más, ettől függetlenül nem tartanám szükségesnek, hogy minden egyes betűt filmre vigyenek a könyvekből” – írta egy rajongó az X platformon, ahol többen is kifejtették, hogyan viszonyulnak a hírhez.