Háborognak a rajongók: jön A Gyűrűk Ura-trilógia folytatása!

Nemrég nagy bejelentés érkezett a mozis berkekből. A hatalmas rajongóbázissal rendelkező A Gyűrűk Ura trilógia új filmmel bővülhet. A Peter Jackson rendezte filmek után több mint 20 évvel a rendező visszatér Középföldére, és nem más szegődik útitársául, mint a népszerű televíziós show műsorvezetője, Stephen Colbert. A Tolkien rajongók azonban vegyes érzésekkel fogadták a bejelentést.
Peter Jackson és Stephen Colbert egy bejelentővideóban adták a világ tudtára, hogy a Megye korábban felfedezetlen terepein fognak kalandozni a The Lord of the Rings: Shadow of the Past címen futó filmben. A film J. R. R. Tolkien első regényének második fejezete után kapta a nevét, és A gyűrű szövetségének 3. és 8. fejezete közötti eseményeket dolgozza fel, az eredeti filmtrilógia folytatásaként. A feldolgozás kézenfekvőnek tűnik, mert a tervek szerint az új film azt a történetszálat követi majd, ami az eredetiből kimaradt, sőt, egy olyan karakter is végre reflektorfényt kap, aki szintén kiíródott Jackson Oscar-díjas rendezéseiből. A cselekmény Trufa, Pippin és Samu útját fejti fel, emellett Samu már felcseperedett lánya, Elanor is központi szerepet kap, de kedvenc Frodónk, akit Elijah Wood alakított, sajnos már hosszú évek óta elhajózott a tündékkel. A Shadow of the Past a Megye legtávolabbi, eddig felfedezetlen csücskeibe kalauzolja a nézőket, és végre teret ad Bombadil Toma karakterének is.
Annak ellenére, hogy Stephen Colbert bizonyítottan a világ egyik legnagyobb Tolkien-fanatikusa, Peter Jackson pedig producerként lesz jelen a projektben, a keményvonalas rajongók nincsenek elragadtatva a fejleményektől, és bőven hangot is adtak a véleményüknek.
“Persze, Colbert hatalmas rajongó és pont annyira jól ismeri A Gyűrűk Ura kánont, mint bárki más, ettől függetlenül nem tartanám szükségesnek, hogy minden egyes betűt filmre vigyenek a könyvekből” – írta egy rajongó az X platformon, ahol többen is kifejtették, hogyan viszonyulnak a hírhez.
“A 'Stephen Colbert írja A Gyűrűk Ura folytatásának forgatókönyvét' mondatot sosem szabadott volna sem leírni, sem hangosan kimondani.”
Azonban voltak sokkal pozitívabb hangok is, akik Colbert mellé álltak, mondván, az egy dolog, hogy töviről hegyire ismeri az alapanyagot, folyékonyan beszéli a tündenyelvet, de Tolkien világa iránti szeretete és szenvedélye még előnyére is válhat a forgatókönyvnek.
Egyrészt érthető a rajongók felháborodása, hiszen a mostanában divatossá váló remake-kultúra kevesebb jót termelt ki, mint rosszat. Gondoljunk itt a Disney élőszereplős meséire, melyek esetenként valóságos közfelháborodást keltettek, vagy a Star Wars-franchise véget nem érő újabb filmjeire és sorozataira, melyek szintén vegyes fogadtatásban részesültek. Ha már a Star Wars filmeknél tartunk, a károgók persze arra is felhívták a figyelmet, ami szinte minden franchise újjáélesztésénél vagy továbbgondolásánál felmerül: húzzunk le még egy bőrt, és még egy kis pénzt egy rég lezárt történetről. Nos, nem gondolnánk, hogy egy akkora fanbázissal rendelkező és a mai napig hatalmas bevételt generáló franchise esetében, mint A Gyűrűk Ura, akár Tolkien jogutódjai, akár Peter Jackson anyagi javakra szorulnának.
A Warner Bros. Stúdió hivatalosan nyilvánosságra hozott szinopszisa szerint erre számíthatnak a rajongók a Shadow of the Past cselekményében.
“14 évvel Frodo eltűnése után Samu, Trufa és Pippin útnak indulnak, hogy bejárják régi kalandjuk első lépéseit. Ezalatt Samu lánya, Elanor egy rég elfeledett titokra bukkan és elhatározza, kideríti miért veszett el majdnem a Gyűrűháború még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna.”
