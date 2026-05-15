Így nézne ki Schóbert Lara a Met-Gálán: elképesztő, alig takarja valami a formás alakját!

Rubint Réka és Schóbert Norbi legidősebb gyermeke, Schóbert Lara az utóbbi években igazi felnőtt nővé érett. A fiatal híresség rendszeresen bizonyítja kiváló stílusérzékét és tökéletes alakját a közösségi médiában, most pedig egy mesterséges intelligencia által generált fotósorozat mutatta meg, hogyan tündökölne a világ legnagyobb divateseményén. A vizuális alkotásokon Lara olyan merész, szinte teljesen átlátszó estélyi ruhákban látható, amelyek hűen tükrözik a nemzetközi elit legbevállalósabb trendjeit. Lássuk, hogyan hódítaná meg a hazai sztárvilág egyik legmeghatározóbb szépsége a New York-i elit vörös szőnyegét!

Schóbert Lara megmutatná formás idomait a Met-Gálán (Fotó: Schóbert Lara TikTok)

Schóbert Lara és a pimaszul szexi pucérruha

A felkapott internetes trendeknek köszönhetően a rajongók végre választ kaptak arra a kérdésre, miként festene a fitneszcsalád legidősebb gyermeke a tengerentúli sztárok között. Az elsőként napvilágot látott, elképesztően látványos képen Schóbert Lara egy olyan testszínű, csillogó kristályokkal és finom gyöngyökkel sűrűn kirakott pucérruhát visel, amely alig bíz valamit a képzeletre. Az áttetsző anyag tökéletesen rásimul a formás és tónusos idomaira, miközben a rafinált szabású, pántos hátmegoldás teljesen szabadon hagyja a hátát.

A fotó hangulata egy az egyben a New York-i Metropolitan Múzeum lépcsőit idézi, a követők pedig azonnal elárasztották dicséretekkel a felvételt, hiszen a látvány magáért beszél, még úgy is, hogy mindenki tudja: egy tökéletesen kivitelezett, digitális illúzióról van szó. Mi tagadás, ez a stílus és merészség abszolút passzol a személyiségéhez.

Éjfekete elegancia: a másik kreáció mindent visz

Nem ez az egyetlen verzió, ami lázba hozta az internet népét, ugyanis készült egy másik, kísértetiesen hasonló, ám stílusában mégis eltérő, drámai fekete ruha is. Ez a második darab a titokzatos és elegáns éjszakai pompát hozza el, ahol a sötét tónusok és az áttetsző textíliák játéka még inkább kihangsúlyozza Lara vékony derekát és formás csípőjét. A fekete pucérruha komolyabb, igazi végzet asszonya hangulatot kölcsönöz a fiatal lánynak, bizonyítva, hogy a finom, lágy színek mellett a sötétebb, gótikusabb elegancia is elképesztően jól állna neki.