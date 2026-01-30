A csúnya kicsi hobbit visszatér: Elijah Wood ismét Frodó szerepére készül

45 éves lett nemrégiben A Gyűrűk Ura-trilógia Frodója. Elijah Wood horrormániás és hamarosan visszatér Középföldére, de addig is nézzük meg, mi minden érdekeséget érdemes tudni a kölyökképű színészről.

45 évesen is kölyökképű Elijah Wood Fotó: ZUMAPRESS.com

Elijah Wood színészként ismert 4 évtizede

Igazából Illésnek hívják

A keresztnevének kiejtésével sokaknak meggyűlik a baja, a helyes forma: „ilájdzsa”. Az Elijah héber eredetű név, jelentése: „Jahve az én Istenem”. Éliásként már a magyar fülnek is ismerősen hangzik, ennek modernebb változata pedig az Illés.

A szülei eladták a boltjukat a karrierje érdekében

1981. január 28-án egy iowai kisvárosban jött világra. A szülei egy helyi élelmiszerboltot üzemeltettek, amit később eladtak, hogy a gyerekmodellként és gyerekszínészként egyre sikeresebb Elijah karrierje érdekében Los Angelesbe költözhessenek. A szülei házassága azonban a költözést már nem élte túl.

Gyerekszínészként is sztár volt Elijah Fotó: Castle Rock Entertainment

Már az első szerepében híres rendezővel dolgozott

Élete első kamerák előtti szerepét Paula Abdul Forever Your Girl című videoklipjében játszotta, méghozzá annak a David Finchernek a rendezésében, aki később hollywoodi sztáralkotó lett olyan filmekkel, mint a Harcosok klubja vagy a Hetedik. Elijah Wood első mozifilmes bemutatkozása is neves alkotótársakkal történt: a Vissza a jövőbe 2. egyik apró jelenetében tűnt fel (ő a piros pólós fiú).

Őt választották ki először a középföldei küldetésre

Elijah Wood A Gyűrűk Ura főszereplői közül elsőként lett kiválasztva, és a többi színésznél már szempont volt, hogy meglegyen vele az összhang. Pedig neki is alaposan meg kellett küzdenie Frodó szerepéért: 150 színészt győzött le a castingon, köztük Jake Gyllenhaalt is.

Hazavitte az Egy Gyűrűt

A Gyűrűk Ura-trilógia forgatásán két kellékgyűrűt használtak az Egy Gyűrű megjelenítésére. Ezek közül az egyiket a Frodót játszó Elijah Wood, a másikat a Gollamot alakító Andy Serkis kapta meg a forgatás után. Egy másik örök emléket is hazavitt: a Gyűrű Szövetsége többi tagjához hasonlóan ő is magára tetováltatta a kilences számot tünde nyelven a hosszú új-zélandi forgatás és életük legnagyobb filmes vállalkozásának emlékére. Wood esetében a tetoválás a jobb medencecsontja fölé került.