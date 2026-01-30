A csúnya kicsi hobbit visszatér: Elijah Wood ismét Frodó szerepére készül

45 éves lett nemrégiben A Gyűrűk Ura-trilógia Frodója. Elijah Wood horrormániás és hamarosan visszatér Középföldére, de addig is nézzük meg, mi minden érdekeséget érdemes tudni a kölyökképű színészről.
A keresztnevének kiejtésével sokaknak meggyűlik a baja, a helyes forma: „ilájdzsa”. Az Elijah héber eredetű név, jelentése: „Jahve az én Istenem”. Éliásként már a magyar fülnek is ismerősen hangzik, ennek modernebb változata pedig az Illés.
1981. január 28-án egy iowai kisvárosban jött világra. A szülei egy helyi élelmiszerboltot üzemeltettek, amit később eladtak, hogy a gyerekmodellként és gyerekszínészként egyre sikeresebb Elijah karrierje érdekében Los Angelesbe költözhessenek. A szülei házassága azonban a költözést már nem élte túl.
Élete első kamerák előtti szerepét Paula Abdul Forever Your Girl című videoklipjében játszotta, méghozzá annak a David Finchernek a rendezésében, aki később hollywoodi sztáralkotó lett olyan filmekkel, mint a Harcosok klubja vagy a Hetedik. Elijah Wood első mozifilmes bemutatkozása is neves alkotótársakkal történt: a Vissza a jövőbe 2. egyik apró jelenetében tűnt fel (ő a piros pólós fiú).
Elijah Wood A Gyűrűk Ura főszereplői közül elsőként lett kiválasztva, és a többi színésznél már szempont volt, hogy meglegyen vele az összhang. Pedig neki is alaposan meg kellett küzdenie Frodó szerepéért: 150 színészt győzött le a castingon, köztük Jake Gyllenhaalt is.
A Gyűrűk Ura-trilógia forgatásán két kellékgyűrűt használtak az Egy Gyűrű megjelenítésére. Ezek közül az egyiket a Frodót játszó Elijah Wood, a másikat a Gollamot alakító Andy Serkis kapta meg a forgatás után. Egy másik örök emléket is hazavitt: a Gyűrű Szövetsége többi tagjához hasonlóan ő is magára tetováltatta a kilences számot tünde nyelven a hosszú új-zélandi forgatás és életük legnagyobb filmes vállalkozásának emlékére. Wood esetében a tetoválás a jobb medencecsontja fölé került.
Saját elmondása szerint ötévesen látott először horrorfilmet, és azóta ez a kedvenc műfaja. Több ilyen filmben is szerepet vállalt, például sorozatgyilkost alakított a Sin City-ben és a Maniac-ben is. Saját filmgyártó céget is alapított SpectreVision néven, amely kifejezetten horrorfilmekre specializálódott.
Nemcsak filmgyártó, hanem lemezkiadó céget is alapított – igaz, utóbbi már nem működik. Elijah Wood zeneimádata azonban továbbra is töretlen: lemezgyűjteménye több ezer darabból áll, és Zach Cowie barátjával Wooden Wisdom néven DJ-duóként lépnek fel, valamint turnéznak világszerte fesztiválokon és klubokban.
2018-ban kezdődött a kapcsolata Mette-Marie Kongsved dán producerrel, akitől 2019-ben fia, majd 2022-ben lánya született. 2024 óta házasságban élnek Los Angeles-i otthonukban.
A Huligánok című filmjében egy futballhuligánok közé keveredő amerikai diákot alakított, és közben annyira megkedvelte a londoni West Ham United csapatát, hogy azóta is lelkes szurkolójuk. Szurkolótársai között olyan híres színészek is vannak, mint Ray Winstone, Keira Knightley vagy Matt Damon.
A hazai mozikban legutóbb a 2025-ös A majom című horrorfilmben láthattuk. Az elmúlt években főként a Túlélőjátszma (Yellowjackets) című sorozat kötötte le, amelynek folytatásában is szerepet vállalt. Emellett feltűnik majd az Aki bújt 2.: Jövök! és az LA Rush című filmekben is. 2027-ben pedig a tervek szerint ismét Frodóként tér vissza a The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum című mozifilmben, amely a Hobbit és A Gyűrűk Ura történetei közti időszakban játszódik.
