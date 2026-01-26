Sokadik lehúzott bőr: Taika Waititi magára formálná a következő Star Wars filmet

Taika Waititi az a rendező, akinek a kézjegye szinte virít a filmjeiben. Ez igazán jól működik, amikor nagyobb kreatív szabadsággal dolgozhat, mint a közkedvelt Hétköznapi vámpírok és Jojo Nyuszi esetében, de amikor egy Disney-Marvel felügyelete alatt kell teljesíteni, mint a keze alatt futó két Thor-film esetében, akkor a végeredmény a középszerű és a silány között tendál. A Bosszúállók sztorik után a Star Wars világát vette célba, ahol azóta egy epizódot ő rendezett A mandalóriban, és újfent egy egyelőre cím nélküli saját egészestés filmen dolgozik a messzi-messzi galaxison belül.

A Taika Waititi-féle Star Wars-tól előre is félünk (Fotó: The Canadian Press/PA Images)

A Taika Waititi-filmek hibái várhatnak a Star Wars-ra

A Lucasfilm egykori vezetője, Kathleen Kennedy a távozását követően elmondta, hogy a stúdió jövőbeli projektjeinek alakulása már Dave Filoni és Lynwen Brennan kezében van és ők döntenek arról, hogy mi lesz ezek sorsa. Ugyanakkor Waititi már jóval a vezetőváltás előtt elkezdett foglalkozni a filmjével, olyannyira hogy a forgatókönyv már forgatásra kész állapotban van és Kennedy szerint egy nagyon jó és vicces történet — nyilván az ő értékítéletében nem bízunk annyira, de ettől most tekintsünk el.

A készülő filmről azóta a Sundance Filmfesztiválon a rendező maga beszélt a magyarul roppant humorosan hangzó Fing! című film premierjén. Ebből kiderül, hogy milyen irányt lőtt be Skywalkerék világában, hogyan igyekszik újat mutatni egy olyan filmes univerzumon belül, ahol már a bőrnek a bőrét is lehúzták évekkel ezelőtt:

Szeretnék átvenni olyan elemeket az eredeti filmekből, amiken jól szórakoztunk egykor. A tétek igen nagyok és a történet elég komoly, de azért a szórakozásnak is fontos szerepe lesz. Ezt akarom visszahozni. Egy olyan világon igyekszem dolgozni, ami ezektől egy kicsit eltér, hiszen sok dolog történik a világon belül. Ahhoz, hogy valami újat tudjak felmutatni, egy kicsit másnak, kicsit önmaga dolgának kell lennie.

Erre persze egyébként is számítani lehetett, miképpen kicsit minden filmjében érezhető az ő jelenléte. Ez az, amivel egyébként az MCU-n belül is erősen bírálták, miképpen az ő víziójában Thor (Chris Hemsworth) és Loki (Tom Hiddleston) egész addigi drámai kapcsolata felhígult és a Mjölnir mestere egy igazi vicckarakterré degradálódott, amit igazából senki nem kért és senki nem szeretett. Taika Waititinek tehát fel van adva a lecke, egyszerre kell új színt vinnie a franchise-ba, és ezt a bugyuta-vonalat is normalizálnia... már ha egyáltalán bárkinek van még kedve az újabb Star Wars-filmekhez. Mindenesetre lesz még vagy nyolc, szóval ehhez hozzá kell szokni.