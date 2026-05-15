Hátborzongató terhességi komplikációról tálalt ki Kylie Jenner

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 13:23
A reality sztár elárulta, hogy egy nap arra ébredt, hogy nem tud járni.

Kylie Jenner őszintén beszélt egy ijesztő terhességi komplikációról, ami akkor adódott, amikor volt párja, Travis Scott fiával, Aire-vel volt várandós.

Hátborzongató terhességi komplikációról tálalt ki Kylie Jenner Fotó: AFP / AFP

„Három és fél éve krónikus hátfájdalmam van. Most kezd javulni” – magyarázta a Kylie Cosmetics alapítója a Therapuss with Jake Shane podcastban szerdán. „De a fiam, az előző terhességem, nagyon kikészített” – tette hozzá.

Jenner elárulta, hogy a terhessége 12. hetében egy nap arra ébredt, hogy nem tudott járni. „Egyáltalán tudtam felkelni az ágyamból, mert annyira fájt a hátam és az isiászom” – emlékezett vissza a valóságshow-sztár. „És sok minden történt a hüvelyemmel. Úgy másfél, két hónapig három centiméterre voltam kitágulva, a baba esett kifelé.”

Orvosa ezután ágynyugalomra kényszerítette, ami csalódást okozott neki. „Életem legjobb formájában voltam abban a terhességben” – vallotta be a kétgyermekes anyuka. „Szóval nagyon nagy elvárásaim voltak. Nagyon akartam edzeni. 27 kilót híztam a lányommal.”

Jenner elárulta, hogy 2018-ban 90 kilót nyomott, amikor megszületett lánya, Stormi, aki most 8 éves, és 95 kilót, amikor 2022-ben megszületett Aire, aki most 4 éves.

Jake Shane, a podcast műsorvezetője megkérdezte a 28 éves Jennert, hogy mit kívánt Aire-vel való terhessége alatt, amire a a reality sztár csak annyit válaszolt, hogy mindent. „Minden este ettem egy pohár fagylaltot” – részletezte.

Arra a kérdésre, hogy melyik terhesség volt a legkönnyebb, Jenner elárulta, hogy az első gyerekjáték volt, de rettegett attól, hogy tinédzserként lett anya. A Keeping Up With the Kardashians sztárja mindössze 19 éves volt, amikor megszületett első gyermeke a 35 éves Scott-tal. „Igen, rettegtem. Nagyon féltem elmondani a szüleimnek” - idézte szavait a Page Six.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
