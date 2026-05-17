„Túl kövér vagy a műtéthez” – Nem hajlandók kisebbíteni a hatalmas, 25 kilós mellekkel élő szőkeség kebleit

Képzeld el, hogy egy kisgyerek súlyát kell állandóan a mellkasodon hordanod. Ezzel a brutális valósággal él együtt a 28 éves skót modell, Summer Robert, aki büszkén – vagy éppen fájdalmasan – viseli a Nagy-Britannia legnagyobb mellei címet. A 30R méretű keblekkel megáldott, egyébként vékony testalkatú nő élete kész rémálom volt: a krónikus hát- és nyakfájás, a vállába vágó melltartópántok és a mindennapi beszólogatások miatt tíz évig könyörgött az orvosoknak, hogy kisebbítsék meg a melleit. A szakemberek válasza azonban valóságos pofonként érte.

Fotó: Voyagerix / Shutterstock

Sokkolta az orvosok rideg elutasítása

A doktorok egy rideg „nemmel” hazaküldték az indoklás pedig több mint megdöbbentő volt.

Az orvosok azt mondták, hogy a BMI-m túl magas, mert a melleim túl sokat nyomnak. Letaglózva éreztem magam

– emlékezett vissza Summer.

A helyzet abszurditása, hogy a gigantikus keblek önmagukban nyomnak 25 kilót. Bár a modell törékeny alkatú, a mérleg nyelve a mellei súlya miatt olyan magasra ugrott, hogy a merev orvosi protokoll szerint egyszerűen túlsúlyosnak minősült a műtéthez. Ráadásul az orvosok semmire sem adtak garanciát: figyelmeztették, hogy a keblei a műtét után is bármikor visszanőhetnek.

Aranybánya lett a legnagyobb mell az országban

A sors azonban különös játékot űzött vele. 24 évesen végre megkapta a zöld utat a plasztikai beavatkozásra. Már a kórházi ágy szélén ült, amikor a Covid-világjárvány egy csapásra mindent megváltoztatott, és törölték az összes nem sürgősségi műtétet.

Valójában nagyon boldog vagyok, hogy jött a Covid. Ez jelentette azt, hogy nem estem át a kisebbítésen. Ha megműtenek, most nem tartanék itt, nem lennék sikeres

– vallotta be megdöbbentő őszinteséggel a skót szépség.

A karantén alatt ugyanis Summer merész, fülledt fotók készítésébe kezdett az interneten, és több mint 300 ezer követőt gyűjtött. Így lett átokból igazi áldás, na meg kész aranybánya a legnagyobb mell, amivel valaha találkoztak a britek – írja a Daily Star.

Egész életemben azt hallgattam az emberektől, hogy a testem furcsa. Aztán hirtelen mindenki ünnepelni kezdte, hogy különleges vagyok. Amikor rájöttem, hogy a testem valójában gyönyörű, az mindent megváltoztatott

– mondta elcsukló hangon.