„Túl kövér vagy a műtéthez” – Nem hajlandók kisebbíteni a hatalmas, 25 kilós mellekkel élő szőkeség kebleit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 12:00
A 28 éves Summer Robert éveken át könyörgött az orvosoknak, hogy szabadítsák meg a 25 kilós terhétől. A sokkoló indok miatt végül mégis meggondolta magát.
Képzeld el, hogy egy kisgyerek súlyát kell állandóan a mellkasodon hordanod. Ezzel a brutális valósággal él együtt a 28 éves skót modell, Summer Robert, aki büszkén – vagy éppen fájdalmasan – viseli a Nagy-Britannia legnagyobb mellei címet. A 30R méretű keblekkel megáldott, egyébként vékony testalkatú nő élete kész rémálom volt: a krónikus hát- és nyakfájás, a vállába vágó melltartópántok és a mindennapi beszólogatások miatt tíz évig könyörgött az orvosoknak, hogy kisebbítsék meg a melleit. A szakemberek válasza azonban valóságos pofonként érte.

Tíz évig könyörgött a kisebbítésért, ma már büszkén feszít a kamerák előtt az egyik legnagyobb mell tulajdonosa Fotó: Voyagerix /  Shutterstock 

Sokkolta az orvosok rideg elutasítása

A doktorok egy rideg „nemmel” hazaküldték az indoklás pedig több mint megdöbbentő volt.

Az orvosok azt mondták, hogy a BMI-m túl magas, mert a melleim túl sokat nyomnak. Letaglózva éreztem magam

– emlékezett vissza Summer.

A helyzet abszurditása, hogy a gigantikus keblek önmagukban nyomnak 25 kilót. Bár a modell törékeny alkatú, a mérleg nyelve a mellei súlya miatt olyan magasra ugrott, hogy a merev orvosi protokoll szerint egyszerűen túlsúlyosnak minősült a műtéthez. Ráadásul az orvosok semmire sem adtak garanciát: figyelmeztették, hogy a keblei a műtét után is bármikor visszanőhetnek.

Aranybánya lett a legnagyobb mell az országban

A sors azonban különös játékot űzött vele. 24 évesen végre megkapta a zöld utat a plasztikai beavatkozásra. Már a kórházi ágy szélén ült, amikor a Covid-világjárvány egy csapásra mindent megváltoztatott, és törölték az összes nem sürgősségi műtétet.

Valójában nagyon boldog vagyok, hogy jött a Covid. Ez jelentette azt, hogy nem estem át a kisebbítésen. Ha megműtenek, most nem tartanék itt, nem lennék sikeres

– vallotta be megdöbbentő őszinteséggel a skót szépség. 

A karantén alatt ugyanis Summer merész, fülledt fotók készítésébe kezdett az interneten, és több mint 300 ezer követőt gyűjtött. Így lett átokból igazi áldás, na meg kész aranybánya a legnagyobb mell, amivel valaha találkoztak a britek – írja a Daily Star.

Egész életemben azt hallgattam az emberektől, hogy a testem furcsa. Aztán hirtelen mindenki ünnepelni kezdte, hogy különleges vagyok. Amikor rájöttem, hogy a testem valójában gyönyörű, az mindent megváltoztatott

– mondta elcsukló hangon.

A modell ma már rengeteg pénzt keres a kebleivel, és esze ágában sincs kés alá feküdni. Rájött, hogy korábban csak a külvilágnak akart megfelelni.

Az egyetlen ok, amiért kisebbítést akartam, az volt, hogy az exbarátom szülei ne ítélkezzenek felettem. De most már őszintén imádom a melleimet, és annyira szeretem a testemet!

– jelentette ki magabiztosan a brit kebelcsoda.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
