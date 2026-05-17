Itt a jó hír a rajongóknak: érkezik a Hunyadi folytatása

Az Ünnepi Könyvhét idén június 11. és 14. között lesz Budapesten, 97. alkalommal rendezik meg. Ez a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel, dedikálásokkal, zenés programokkal, és ekkor vehetik az olvasók a kezükbe Bán János, írói nevén Bán Mór újabb Hunyadi-kötetét.
A regényciklus alapján készült sorozat nagy nézettségi sikert hozott, idén pedig halmozta a díjakat, a Big Picture Awardson öt, a Televíziós Újságírók Díján pedig három elismerést kapott. Az író természetesen boldog a díjak miatt, mert a tévészéria sikere egyben ösztönözhet sokakat, hogy történelmi témájú regényeket vegyenek a kezükbe. „Nagyon örülök a visszajelzéseknek, a nézőszám alapján, és a reakciókat tekintve is sok szeretetet kapott a sorozat. Idén pedig szakmabeliek is értékelték, olyanok, akik ebben az iparágban dolgoznak, ez külön jólesik” – mondta megkeresésünkre.
A Könyvhétre jön a regényciklus 13. része, a Túl a tűz és érc falán, amely nagyjából 1453 januárjától eleveníti fel az eseményeket. Ebben a kötetben lesz Konstantinápoly ostroma, amikor a főszereplő kormányzói tisztjéről lemondva, de a tőle megszokott elszántsággal folytatja a harcot. „Ha minden igaz, ez az utolsó előtti kötet, amikor Hunyadi János már nem kormányzó, de óriási felelőssége van egy olyan korban, amikor az iszlám megerősödik. Nagyon izgalmas korszak ez, engem lenyűgöz most is, pedig harminc évvel foglalkozom vele. Korabeli forrásokat olvasok, ilyenkor életre kel a történet” – mesélte az író.
Bán Mór a lehető legtöbb helyre ellátogatott személyesen, amikor megírta Hunyadi történetét.
Annak idején eljutottam nagyon sok helyre, a nagy csaták helyszíneire. Érdekes ez, mert ma már nagyon kevés emlékeztet arra, hogyan nézhetett ki az a terület sok száz évvel ezelőtt. Várnában is nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen állapotok uralkodhattak 1444-ben. Erdélyi városokban jártam, Vajdahunyadon, Déván, Gyulafehérváron, de voltam szerbiai városokban, erődítményekben is. A helyszíneket bejárom, ha tudom, így talán a hangulatot jobban lehet árnyalni.
Úgy érzi, hogy a történelmi regények szeretetét erősítették a művei. „A Hunyadi első kötete, A Hajnalcsillag fénye 2008-ban jelent meg, és eleinte nem volt egyértelmű, milyen lesz a fogadtatása. De büszkén mondhatom, hogy módfelett érdekelte a magyar olvasókat a magyar történelem, a könyvek sikere pedig arra ösztönzött több kiadót, hogy bátran vágjon bele ilyen vállalkozásokba.
A hazai könyvpiacon korábban pont az hiányoltam, hogy nem voltak ilyen nagy lélegzetű regénysorozatok, mint például Robert Merle-nek volt a Francia história. Jó lehetőséget kínált ez, fiataloknak, az irodalmi kánonon kívüli hazai szerzők is kaptak lehetőséget a publikálásra.
Számomra egyértelmű, hogy ennek a műfajnak van létjogosultsága, a történelmi könyvek kiadása kimondottan sikeres terület lehet. Korábban az ilyen jellegű írások kezdtek kiveszni, mert a kiadók nem láttak ebben fantáziát.”
Bán Mór szerint a képregények is alkalmasak arra, hogy egy kort közelebb hozzanak a mai emberhez: „Minden eszközt meg kell ragadni a történelem megszerettetésére. A regénynek, a filmnek, a sorozatnak, a képregénynek azonban nem feladata, hogy dokumentarista eszközökkel bemutatva azt állítsa, hogy pontosan úgy történt minden.
Az irodalom, a film és több művészeti terület célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz az adott témát, így a történelmet is.
A diplomamunkámat is erről írtam, a témája a képregény alkalmazása az oktatásban, például a történelem tanításában.”
„Fiatalon rajzoló szerettem volna lenni, később indultam el az írás felé. Tizenévesen már írtam olyan képregényterveket, amelyek Hunyadi korában játszódtak.
Meg is jelent később képregényformában a Hajnalcsillag fénye, illetve a Fekete sereg sorozat, amely Mátyás csatáiról szól, és most is készítünk egy képregényalbumot a nándorfehérvári ostromról.
– mesélte.
Minden írónak más a munkamódszere, tempója, nála azonban az írás nem a napi 8-10 órás rutin része, noha azt hihetné az olvasó, hogy már csak ebből él: „Plusz tevékenység volt nekem mindig az írás, mellette volt fő munkám. Én akkor írok, amikor időm van rá: este, éjszaka, a szabadságom alatt. Luxus, hogy az ihletre várjon az ember, de én szeretek írni, néhány perc alatt elkapom a fonalat. Mindig óriási élmény! Sokszor éjjel tudok szakítani rá időt, ha csak egy órát, akkor annyit.
Az ember gondolatait megtisztítja, nem a napi dolgokon pörög ilyenkor az agyam.
Ez sokkal több, mint egy hobbi, és nagyon jól kiegészíti a sokszor stresszes napi munkát."
„Sok tízezren várják az újabb köteteket, ez pedig inspirál. Az a terv, hogy főállású író legyek. Jelenleg Kecsekémét város kulturális ügyekért felelős alpolgármestereként dolgozom, egy ciklusra vállaltam. Nagyon hiszek abban, hogy tudom segíteni a város kulturális életét. Ha pedig ez a néhány év eltelik, akkor már csak az írással szeretnék foglalkozni” – jegyezte meg az író.
A Hunyadi színészei érdekes, különleges titkokat árulnak el magukról, a sorozatról, illetve a forgatásról is, és elmondták, hogyan élték meg a hirtelen jött népszerűséget. Kádár L. Gellért részletesen is mesélt az élményeiről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.