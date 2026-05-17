Itt a jó hír a rajongóknak: érkezik a Hunyadi folytatása

A Hunyadit vetítette a TV2, de a Netflix nézői is láthatták

Úgy érzi, hogy a történelmi regények szeretetét erősítették a művei. „A Hunyadi első kötete, A Hajnalcsillag fénye 2008-ban jelent meg, és eleinte nem volt egyértelmű, milyen lesz a fogadtatása. De büszkén mondhatom, hogy módfelett érdekelte a magyar olvasókat a magyar történelem, a könyvek sikere pedig arra ösztönzött több kiadót, hogy bátran vágjon bele ilyen vállalkozásokba.

A hazai könyvpiacon korábban pont az hiányoltam, hogy nem voltak ilyen nagy lélegzetű regénysorozatok, mint például Robert Merle-nek volt a Francia história. Jó lehetőséget kínált ez, fiataloknak, az irodalmi kánonon kívüli hazai szerzők is kaptak lehetőséget a publikálásra.

Számomra egyértelmű, hogy ennek a műfajnak van létjogosultsága, a történelmi könyvek kiadása kimondottan sikeres terület lehet. Korábban az ilyen jellegű írások kezdtek kiveszni, mert a kiadók nem láttak ebben fantáziát.”

Bán Mór szerint a képregények is alkalmasak arra, hogy egy kort közelebb hozzanak a mai emberhez: „Minden eszközt meg kell ragadni a történelem megszerettetésére. A regénynek, a filmnek, a sorozatnak, a képregénynek azonban nem feladata, hogy dokumentarista eszközökkel bemutatva azt állítsa, hogy pontosan úgy történt minden.

Az irodalom, a film és több művészeti terület célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz az adott témát, így a történelmet is.

A diplomamunkámat is erről írtam, a témája a képregény alkalmazása az oktatásban, például a történelem tanításában.”

Bán János fiatalon Hunyadi-képregényt tervezett

„Fiatalon rajzoló szerettem volna lenni, később indultam el az írás felé. Tizenévesen már írtam olyan képregényterveket, amelyek Hunyadi korában játszódtak.

Meg is jelent később képregényformában a Hajnalcsillag fénye, illetve a Fekete sereg sorozat, amely Mátyás csatáiról szól, és most is készítünk egy képregényalbumot a nándorfehérvári ostromról.

– mesélte.

Mindig nagy élmény neki az írás

Minden írónak más a munkamódszere, tempója, nála azonban az írás nem a napi 8-10 órás rutin része, noha azt hihetné az olvasó, hogy már csak ebből él: „Plusz tevékenység volt nekem mindig az írás, mellette volt fő munkám. Én akkor írok, amikor időm van rá: este, éjszaka, a szabadságom alatt. Luxus, hogy az ihletre várjon az ember, de én szeretek írni, néhány perc alatt elkapom a fonalat. Mindig óriási élmény! Sokszor éjjel tudok szakítani rá időt, ha csak egy órát, akkor annyit.

Az ember gondolatait megtisztítja, nem a napi dolgokon pörög ilyenkor az agyam.

Ez sokkal több, mint egy hobbi, és nagyon jól kiegészíti a sokszor stresszes napi munkát."