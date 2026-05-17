Minden, amit a hantavírusról tudnod kell: tünetei, elterjedése, és a luxushajó története!

A hantavírus idén tavasszal az egész világot lázban tartja. A Bors a vírus kitörése óta folyamatosan követi az eseményeket. Ebben a cikkben pedig mindent összegyűjtöttünk, amit a hantavírusról tudni érdemes: mi ez a vírus, hogyan terjed, ki van veszélyben, mi történt pontosan az MV Hondius nevű luxushajón – és van-e okunk félni itthon, Magyarországon?

Mi az a hantavírus, és miért félünk tőle?

A hantavírus egy olyan kórokozó amelyet rágcsálók, leggyakrabban egerek és patkányok terjesztenek. Az ember általában akkor fertőződik meg, ha az állat vizeletével, ürülékével vagy nyálával érintkezik, illetve ha ezekkel fertőzött port lélegzik be. A legtöbb hantavírus-variáns ember-ember között nem terjed, azonban van egy kivétel, ami az MV Hondius fedélzetén is megjelent.

Ez az Andes-variáns!

Az Andes-vírus – amelyet elsősorban Dél-Amerikában azonosítottak ezidáig – egy ismert hantavírus-törzs, amely bizonyítottan terjedhet emberről emberre is, elsősorban szoros kontaktus útján. Ez teszi különösen veszélyessé! A betegség azt okozza, hogy a tüdő megtelik folyadékkal, és a beteg ezért fulladni kezd. Ennek következtében a szervezetünk gyorsan összeomolhat, így a halálozási aránya is rendkívül magas: könnyen elérheti a 30–40 százalékot is. Ráadásul nincs rá specifikus gyógyszer!

A luxushajón kitört járvány: minden amit tudunk, időrendben

Április elején indult útnak a hajó. Az MV Hondius holland expedíciós óceánjáró az argentin Ushuaia kikötőjéből indult el. Feltételezések szerint bár innen kaphatták el a vírusfertőzést, de még mielőtt bárki tudott volna a betegségről, körülbelül 30 utas szállt partra a Szent Ilona-szigetén.

Az utasok Észak-Amerikából, Európából és Új-Zélandról származtak, de nem világos, hogy hová mentek mindannyian, miután kiszálltak

– írtuk meg. Ez utólag komoly fejtörést okozott a hatóságoknak: „hajtóvadászatot" is indítottak, hogy felkutassák őket. Május elején már három halottja volt a fertőzésnek! A világ ekkor kapta fel a fejét, amikor ezen információ nyilvánosságra került. Egy holland házaspár és egy német férfi veszítette életét. A Bors először, május 4-én számolt be a tragédiáról.