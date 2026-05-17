Minden, amit a hantavírusról tudnod kell: tünetei, elterjedése, és a luxushajó története!

A hantavírus idén tavasszal az egész világot lázban tartja. A Bors a vírus kitörése óta folyamatosan követi az eseményeket. Ebben a cikkben pedig mindent összegyűjtöttünk, amit a hantavírusról tudni érdemes: mi ez a vírus, hogyan terjed, ki van veszélyben, mi történt pontosan az MV Hondius nevű luxushajón – és van-e okunk félni itthon, Magyarországon?
A hantavírus egy olyan kórokozó amelyet rágcsálók, leggyakrabban egerek és patkányok terjesztenek. Az ember általában akkor fertőződik meg, ha az állat vizeletével, ürülékével vagy nyálával érintkezik, illetve ha ezekkel fertőzött port lélegzik be. A legtöbb hantavírus-variáns ember-ember között nem terjed, azonban van egy kivétel, ami az MV Hondius fedélzetén is megjelent.
Az Andes-vírus – amelyet elsősorban Dél-Amerikában azonosítottak ezidáig – egy ismert hantavírus-törzs, amely bizonyítottan terjedhet emberről emberre is, elsősorban szoros kontaktus útján. Ez teszi különösen veszélyessé! A betegség azt okozza, hogy a tüdő megtelik folyadékkal, és a beteg ezért fulladni kezd. Ennek következtében a szervezetünk gyorsan összeomolhat, így a halálozási aránya is rendkívül magas: könnyen elérheti a 30–40 százalékot is. Ráadásul nincs rá specifikus gyógyszer!
Április elején indult útnak a hajó. Az MV Hondius holland expedíciós óceánjáró az argentin Ushuaia kikötőjéből indult el. Feltételezések szerint bár innen kaphatták el a vírusfertőzést, de még mielőtt bárki tudott volna a betegségről, körülbelül 30 utas szállt partra a Szent Ilona-szigetén.
Az utasok Észak-Amerikából, Európából és Új-Zélandról származtak, de nem világos, hogy hová mentek mindannyian, miután kiszálltak
– írtuk meg. Ez utólag komoly fejtörést okozott a hatóságoknak: „hajtóvadászatot" is indítottak, hogy felkutassák őket. Május elején már három halottja volt a fertőzésnek! A világ ekkor kapta fel a fejét, amikor ezen információ nyilvánosságra került. Egy holland házaspár és egy német férfi veszítette életét. A Bors először, május 4-én számolt be a tragédiáról.
A hajót a fertőzés megjelenése miatt nem engedték kikötni a Zöld-foki Köztársaság partjainál, s így lett május 6-án Tenerife a célállomás.
Mónica García spanyol egészségügyi miniszter egy sajtótájékoztatón jelentette be Madridban, hogy a hajó várhatóan három napon belül Tenerife szigetén köthet ki. Május 10-én pedig megérkezett Tenerifére a Hondius. Az RTVE spanyol közszolgálati csatorna élőben közvetítette, ahogyan a Hondius vasárnap kora reggel befutott Tenerife kikötőjébe. Az evakuálás szinte azonnal megkezdődött. A francia és az amerikai egészségügyi hatóságok hétfőn (május 11.) megerősítették, hogy egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett az evakuáltak közül. A protokoll szerint minden érintett utas karanténba került.
Közben Hollandiából is riasztó hírek érkeztek: egy orvosi mulasztás megmutatta, hogy egyetlen hiba is elég ahhoz, hogy óriási legyen a baj.
Május 12-én befejeződött az evakuálás, és egy fertőtlenítést követően már úton is volt Rotterdam felé a hajó. Ekkor a a spanyol kikötőt is megtisztították. A járványügyi hatóságok azonban mindeközben is folyamatosan újabb és újabb pozitív teszteket erősítettek meg a világ különböző pontjain.
Az egyik legsúlyosabb megbetegedéses eset Párizsban történt, a párizsi Bichat Kórház speciális karanténrészlegén. Egy olyan francia nőt kezelnek itt, akit az MV Hondius nevű luxus-óceánjáróról evakuáltak. Később az állapota olyannyira életveszélyessé vált, hogy a tüdeje és szíve egyaránt összeomlott, és csak egy ECMO-készülék – más szóval műtüdő – tartotta életben.
Érdekesség: Miközben a világ az MV Hondiusra óceánjáróra figyelt, a brit kormány egy teljesen másik helyszínen is harcolt a vírussal. A dél-atlanti Tristan da Cunha – a világ egyik legelzártabb, lakott szigete – nem rendelkezik rendes repülőtérrel. És amikor egy brit állampolgár feltehetően hantavírussal fertőződött meg a szigeten, a hatóságok nem várhattak: brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket a szigetre.
A vírus kapcsán sokan itthon is aggódni kezdtek: vajon Magyarország is veszélyben van? Dr. Rusvai Miklós virológus, az ország egyik legelismertebb szakértője a Borsnak adott nyilatkozatában megerősítette: a hantavírus Magyarországon is jelen van, de más variánsa.
Ez nem terjed emberről emberre, és elsősorban vesét – s nem tüdőt – támadja meg. Tünetei: magas láz, hátfájás, fejfájás, esetleg veseelégtelenség.
Hogyan lehet védekezni? Dr. Rusvai Miklós szerint a legfontosabb a higiénia.
Egy neves olasz infektológus határozottan cáfolta ezt a párhuzamot: szerinte a hantavírus terjedési képessége messze elmarad a COVID-19-étől. A szakértők úgy vélik, hogy bár a hantavírusból nem lesz globális pandémia, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan venni, különösen az érintett területeken.
A közösségi médiában a vírus kitörése kapcsán gyorsan terjedni kezdett egy konteó: sokan azt állították, hogy a hantavírus a COVID-19 elleni vakcina mellékhatása, és az oltás képes valahogyan hantavírussá „alakulni" a szervezetben. Ez azonban teljes képtelenség. Dr. Rusvai Miklós egyértelműen leszögezte: a hantavírus és a COVID-vakcinák között semmilyen kapcsolat nincs.
Még le sem ülepedett az emberekben hantavírusos hírek okozta sokk, máris újabb járványhelyzet ről érkezett hír: a Caribbean Princess fedélzetén a norovírus kezdte el szedni az áldozatait.
