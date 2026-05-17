Dráma az M3-ason: mentéshez érkező járműbe hajtottak bele, hatalmas a dugó

A reggeli órákban balesetet szenvedett egy gépkocsi az M3-as autópálya 35-ös kilométerénél, Bag térségében, a Budapest felé vezető irányban - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Nagy a dugó az M3-ason

Zajlik a mentés az M3-ason

Aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelynek két utasa saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. A mentés során azonban a balesethez érkező járműbe is belehajtott egy személyautó, aminek következtében a külső sávot is le kellett zárni, így a kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Az Útinform továbbá felhívja a figyelmet, hogy munkavégzés miatt lassul, szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb, a komáromi csomópontnál hídgerenda beemelését végzik. Emiatt a 81-es és 87-es kilométer között a munkaterületen halad a forgalom, a 87-es és 95 kilométer között pedig csak egy sávon.