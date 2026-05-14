Égszakadás-földindulás Madridban, Szoboszlaiért árusítják ki a fél Realt?

Szinte biztosra vehető, hogy José Mourinho 13 év múltán visszatér a Real Madrid vezetőedzői posztjára, hogy két sikertelen szezon után a harmadikat már ne zárja trófea nélkül a világ legértékesebb játékosállománya. Más kérdés, hogy az a bizonyos, jelenleg 1,34 milliárd euróra (480 milliárd forint) taksált keret hogyan alakul át a következő futballévre. A Transfermarkt értesülései szerint egy fél kezdőcsapatnyi világsztár hagyhatja el a királyi gárdát, köztük három belső középpályás – ami érdekes annak a fényében, hogy hónapok óta tartja magát a hír: a Real ugrásra készen várja, kútba esik-e Szoboszlai Dominik liverpooli szerződéshosszabbítása.

Valverde (balra) és Vinícius repülnek? Az ő árukból bőven futná Szoboszlai Dominikra

Fotó: Getty Images

A sportszakmai problémák egyre több személyes feszültséget generálnak a Real berkein belül, legutóbb már tettlegességig fajult Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde ellentéte (a fejsérülést szenvedett, eszméletét vesztett uruguayi csapakapitányt kórházba kellett vinni az öltözőből, és azóta sem játszhat).

Középpályásaitól szabadulna a Szoboszlai Dominikra hajtó Real

Utóbbinak a jelek szerint nem is lesz maradása Madridban. Pedig évek óta a legjobbak közé tartozik és Mourinho is hasznát vehetné, csakhogy a nagyhatalmú klubelnök, Florentino Pérez a viselkedése miatt megválna a leginkább a Manchester Unitedtől körüludvarolt balhés középpályástól.

Ugyanebből a csapatrészből távozhat a francia Eduardo Camavinga is, akinek az utóbbi két évben a felére esett vissza a becsült piaci értéke, és idén a kezdőcsapatbeli tagságát is elvesztette. A belső középpályások közül kereshet magának új csapatot a spanyol Dani Cabellos is, akit többek között az Ajax, a Fenerbahce, a Real Betis és a Juventus is szívesen látna.

A támadók közül a marokkói Brahim Díaz is kelendő (hívja például a PSG, a Benfica, a Fenerbahce és a Borussia Dortmund), pedig szezonbeli 39 tétmeccsén egyetlen gólig jutott. Mégis nehezebb lehet vevőt találni a brazil Vinícius Júniorra, aki ugyan bomba formában termeli a gólokat (51 mérkőzésen 21 gól és 14 gólpassz), de megosztó személyiség, és ami legalább ennyire elgondolkodtató lehet az iránta érdeklődő klubvezetők számára, az az ára – ő a világ negyedik legértékesebb játékosa – és a fizetési igénye.