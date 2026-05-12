Csillagászati ajánlatról írnak, komoly döntés született Sallai Rolandról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 08:45
Fordult a kocka, marad és fizetésemelést is kap légiósunk? Sallai Rolandot hiába hívják a Premier League-be.
Mind több angol Premier League-klub érdeklődéséről írnak vele kapcsolatban a török sportsajtóban, Sallai Roland jó eséllyel mégis marad a Galatasaray labdarúgója. Miután a Liverpool, az Everton és a Brentford után a legfrissebb hírek alapján a Tottenham és a Nottingham is vevő lehet rá, isztambuli főnökei mégis megtartanák a 66-szoros magyar válogatott játékost.

Sallai Roland már kétszeres török bajnok a Galatasaray erősségeként: lehet, hogy hiába hívják Angliába a Premier League-klubok?
A bajnoki címét megvédő Galata vezetői olyan nagyra tartják, hogy csak "rendkívül jövedelmező", sőt "csillagászati" ajánlat esetén válnának meg Sallaitól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 12 millió euróra (4,3 milliárd forint) becsült piaci értékénél sokkal magasabb összeget kéne fizetnie annak a klubnak, amely el akarja őt csábítani a gigantikus ingatlanbizniszből meggazdagodott török klubjától. 

Fizetésemelést kaphat Sallai Roland

Sallai Rolandot 2024 szeptemberében 6 millió euróért vásárolta ki a Galatasaray a freiburgi szerződéséből. A megállapodása még két évig köti a török sztárklubhoz, de a teljesítményével kiérdemelte, hogy rövidesen fizetésemelést kapjon, erről a hírek szerint már folynak is a tárgyalások.

Okan Buruk vezetőedző eleinte támadó szélsőként, majd több poszton próbálgatta a sokoldalú magyar futballistát, aki végül ebben a szezonban leginkább jobbhátvédként szerepelt a csapatban: eddig 46 tétmeccsen játszott, ebből 37-szer a védősor jobb oldalán. Különösen a Liverpool elleni nyolcaddöntőig (1-0, 0-4) tartó Bajnokok Ligája-menetelés során hívta fel magára a figyelmet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
