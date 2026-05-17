Levélfodrosodás ellen házilag: így győzzük le hatékonyan a fertőzést és óvjuk meg az őszibarack fákat

A levélfodrosodás egy tavasszal támadó gombás betegség, amely drasztikus lomb- és termésvesztést okozhat.

A fertőzés ellen kizárólag a megelőzés működik, a tünetek megjelenése után a permetezés már nem gyógyítja meg a leveleket.

A bolti vegyszerek mellett házi praktikák is hatékony védelmet nyújtanak.

A hobbikertészek és a hivatásos gyümölcstermesztők számára az egyik legbosszantóbb kora tavaszi jelenség a levelek deformálódása, elszíneződése. A levélfodrosodás, vagy tudományos nevén a Taphrina deformans gomba okozta fertőzés nem csupán esztétikai hiba: ez a betegség komolyan veszélyezteti a fa életerejét, csökkenti a terméshozamot, sőt, hosszú távon a növény pusztulását is okozhatja. Ahhoz, hogy sikeresen felvegyük a harcot ellene, ismernünk kell az ellenség természetét és a védekezés pontos menetrendjét.

Levélfodrosodás ellen a lemosó permetezés a leghatékonyabb.

Hogyan ismerjük fel a levélfodrosodás tüneteit?

A fertőzés tünetei félreérthetetlenek. Már a rügyfakadást követően, kora tavasszal megfigyelhető, hogy a fiatal levelek szövetei megvastagszanak, rugalmatlanná és törékennyé válnak. A levéllemez látványosan meggörbül, felhólyagosodik és „fodrossá” válik. A színváltozás is figyelmeztető, hiszen a halványzöld vagy sárgás árnyalatot hamar felváltja a narancssárga, majd a mélyvörös és a bordó szín. A folyamat végén a levelek felületén egy finom, fehéres-szürke gombabevonat (deresedés) jelenik meg, ami a spórák tömeges jelenlétét jelzi. Ezt követően a levelek elhalnak és lehullanak. Sokan ilyenkor azt hiszik, a fa túl van a nehezén, azonban a lombvesztés rendkívüli módon legyengíti a fát, ami így nem tud elegendő energiát fordítani a gyümölcsök kinevelésére, így a termés nagy része is lehullik.

A levélfodrosodás elleni küzdelemben a legfontosabb szabály, hogy utólagos gyógyítás nem létezik. Amikor a tünetek már láthatóak, a gomba már a szövetek belsejében van, és a leveleket semmilyen permetezőszer nem hozza helyre. A védekezésnek a megelőzésre kell épülnie. A gomba fejlődéséhez a hűvös, 4 és 14 Celsius-fok közötti hőmérséklet és a magas páratartalom a legideálisabb. A spórák a rügypikkelyek között telelnek át, és az első tavaszi esőkkel mosódnak rá a frissen kibújó hajtásokra. Ha a tavasz száraz és meleg, a fertőzésveszély kisebb, de csapadékos időben a védekezés elkerülhetetlen. A kritikus időszak március közepétől április végéig tart – ezen túl már csak a jövő évi fertőzési nyomást csökkenthetjük.