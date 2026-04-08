Őrült pletyka terjed Sallai Rolandról: Szalah-nak is igent kellene mondani erre

Egy őrültnek tűnő üzlet részeként kerülhet mégis Liverpoolba Sallai Roland. A 28 éves magyar válogatott focistát az utóbbi időben többször is összeboronálták a Premier League-címvédővel, ahonnan két sztárjátékost is kiszemeltek maguknak a törökök. A nyáron már biztosan távozó Mohamed Szalah mellett Virgil van Dijk csapatkapitányt szeretnék a soraikban tudni, ehhez pedig a jobbhátvédként játszatott magyar szélsőt is beáldoznák.
Sallai Rolandot azután kezdték el hírbe hozni a Liverpoollal, hogy jobbhátvédként kiemelkedő teljesítményt kezdett nyújtani a Galatasarayban, az angol bajnoki címvédő pedig éppen ezen a poszton került többször is nehéz helyzetbe a szezon során. Mint ismert, sérülések miatt sokszor Szoboszlai Dominiknak kellett játszania a védelem jobb oldalán. Bár legutóbb már Bundesliga-érdeklődőkről lehetett hallani Sallai kapcsán, most mégis az Anfielden köthet ki – legalábbis török sajtóértesülések szerint.
Az isztambuliak a szezon végén szeretnék megszerezni Mohamed Szalah-t és Virgil van Dijkot
– írja az aspor.com.tr értesüléseire hivatkozva a csakfoci.hu.
Dursun Özbek klubelnök pedig állítólag azon gondolkodik, hogyan lehetne csökkenteni a Liverpool két sztárjának átigazolási költségét, ezért az üzlet részeként még Sallai Rolandot is felajánlhatják az angoloknak. A 28 éves magyar válogatott játékos értékét jelenleg 12 millió euróra (4,5 milliárd Ft) becsüli a Transfermarkt, míg Szalah 30 (11,4 milliárd Ft), Van Dijk pedig 18 millió euróra (6,8 milliárd Ft) van taksálva. Könnyen lehet, hogy Szalah döntésén múlik Sallai liverpooli karrierje.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.