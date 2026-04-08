Őrült pletyka terjed Sallai Rolandról: Szalah-nak is igent kellene mondani erre

Egy őrültnek tűnő üzlet részeként kerülhet mégis Liverpoolba Sallai Roland. A 28 éves magyar válogatott focistát az utóbbi időben többször is összeboronálták a Premier League-címvédővel, ahonnan két sztárjátékost is kiszemeltek maguknak a törökök. A nyáron már biztosan távozó Mohamed Szalah mellett Virgil van Dijk csapatkapitányt szeretnék a soraikban tudni, ehhez pedig a jobbhátvédként játszatott magyar szélsőt is beáldoznák.

Sallai Rolandot azután kezdték el hírbe hozni a Liverpoollal, hogy jobbhátvédként kiemelkedő teljesítményt kezdett nyújtani a Galatasarayban, az angol bajnoki címvédő pedig éppen ezen a poszton került többször is nehéz helyzetbe a szezon során. Mint ismert, sérülések miatt sokszor Szoboszlai Dominiknak kellett játszania a védelem jobb oldalán. Bár legutóbb már Bundesliga-érdeklődőkről lehetett hallani Sallai kapcsán, most mégis az Anfielden köthet ki – legalábbis török sajtóértesülések szerint.

Az isztambuliak a szezon végén szeretnék megszerezni Mohamed Szalah-t és Virgil van Dijkot

– írja az aspor.com.tr értesüléseire hivatkozva a csakfoci.hu.

Dursun Özbek klubelnök pedig állítólag azon gondolkodik, hogyan lehetne csökkenteni a Liverpool két sztárjának átigazolási költségét, ezért az üzlet részeként még Sallai Rolandot is felajánlhatják az angoloknak. A 28 éves magyar válogatott játékos értékét jelenleg 12 millió euróra (4,5 milliárd Ft) becsüli a Transfermarkt, míg Szalah 30 (11,4 milliárd Ft), Van Dijk pedig 18 millió euróra (6,8 milliárd Ft) van taksálva. Könnyen lehet, hogy Szalah döntésén múlik Sallai liverpooli karrierje.