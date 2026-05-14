Arne Slot megtörte a csendet Szoboszlai Dominik jövőjéről

Egyre nő a feszültség Liverpoolban a szezon hajrájában, hiszen a csapat nemcsak a Bajnokok Ligája-indulásért harcol, hanem azért is, hogy megtartsa kulcsjátékosait, miközben új sztárokat próbálnak a klubhoz csábítani. A bizonytalan helyzet miatt közben egyre nagyobb nyomás nehezedik Arne Slot vezetőedzőre is, főleg azután, hogy a Vörösök biztosan trófea nélkül zárják az idényt. A szurkolók egy része már petíciót indított a holland szakember menesztéséért, amelyet rövid idő alatt több százezren aláírtak. A helyzetet tovább fokozza, hogy péntek este (21:00, Tv: Spíler 1) a közvetlen rivális Aston Villa fogadja Szoboszlai Dominikékat: a két csapat azonos pontszámmal áll a tabellán, így hatalmas tétje lesz az összecsapásnak.

Arne Slot nem foglalkozik a kritikus hangokkal

Ma már ott tart a futball világa, hogy ha egy edzőnek nincs kiemelkedő szezonja, az rögtön viták témája lesz. Ez lett az új valóság. Nem az én feladatom megítélni azokat, akik engem kritizálnak – mindenkinek joga van a saját véleményéhez, és ahhoz is, hogy ezt elmondja. Régen ezeket a beszélgetéseket a kocsmákban folytatták az emberek, ma viszont már mindenhol megosztják a véleményüket. Ez teljesen nyílttá vált, és nemcsak nálunk, hanem minden klubnál ugyanígy működik

– mondta a holland tréner, aki a következő idény terveiről, a várható szerződéshosszabbításokról és az új igazolásokról is beszélt.

Természetesen már a következő szezonra készülünk. Tudjuk, hová utazunk a nyári turnéra, a klub pedig folyamatos egyeztetéseket folytat a jelenlegi és a kiszemelt új játékosokkal is. Ezekben a folyamatokban én is aktívan részt veszek.

Mint ismert, többek közt Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása is már egy ideje téma Liverpoolban, hivatalos bejelentés viszont továbbra sem történt.

Arne Slot egyébként arra is kitért a sajtótájékoztatón, miért tart a tabellán ott a csapata, ahol:

„Az egyik oka annak, hogy itt tartunk, hogy túl sok pontot veszítettünk. Az idegenbeli pontvesztés főként az európai mérkőzések után történik, olyan meccseken, amelyeken a Liverpool általában nyerni tud. Az idegenbeli Villa-meccs mindig nehéz, de olyan idegenbeli mérkőzéseken is veszítettünk pontokat, ahol általában nem szoktunk. Ez az egyik oka annak, hogy még nem jutottunk be a BL-be. Többször is előfordult, hogy 70-80 perc után volt jó periódusunk, de ez együtt jár a mérkőzés késői szakaszában elvesztett pontokkal. Ráadásul voltak olyan futballistáink, akik végig játszottak minden meccset”