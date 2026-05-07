Holtában is együtt lesz a család: egy kriptába temetik Süllős Gyulát és szeretteit

Hét hónappal a borzalmas tragédia után Budapesten lelnek örök nyugalomra a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatai. Október 28-án Süllős Gyula és családtagjai veszítették életüket a tragédiában. A Cessna típusú kisrepülőn ott ült a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja is, valamint a bébiszitter is. Süllős Gyula és a családtagok temetése május 20-án lesz Budapesten az Új Köztemetőben. A Bors exkluzív információkat tudott meg a szertartásról, melyet Süllős testvérének két fia szervez meg.

Süllős Gyula 43 éves korában hunyt el Fotó: Vasas SC

A két fiú pokoli időszakot él át. Szinte minden rokonukat elveszítették a balesetben, édesanyjuk és édesapjuk mellett meghalt nagymamájuk, nagybátyjuk és két unokatestvérük is. Óriási lelkierőről tesz tanúbizonyságot, hogy ebben a helyzetben is mindent megtettek azért, hogy szeretteiktől méltóképpen búcsúzhassanak el. A Borsnak nyilatkozó családi barát elmondta, a fiúk úgy szervezték, hogy Süllős Gyula édesapja mellett nyugodhasson.

"A temetőben egy régi kriptaházat újítottak fel teljesen, oda kerülnek a családtagok hamvai. Sőt, Gyula édesapjának urnáját is áthelyezik oda, így ilyen formában együtt lesz a család"

- nyilatkozta a Borsnak a család neve elhallgatását kérő jó barátja, aki a szertartás szervezésében is segít.

A ceremónia nyilvános, a gyászolókat arra kérik, hogy egy szál fehér rózsával fejezzék ki részvétüket. A két fiú úgy készül, hogy beszédet mondanak a temetőben.

Ez a terv, imádkozom, hogy legyen erejük ahhoz, hogy beszédet tudjanak tartani. Egy 23 és egy 19 éves fiatalemberről beszélünk, akik egy pillanat alatt veszítettek el mindenkit a családjukból. Senkinek sem kívánom mindazt, amin átmentek az elmúlt hónapokban

- mondta lapunknak a család barátja.

Senki nem élte túl a balesetet

Október 28-án a Cessna 208B típusú kisgép nem sokkal felszállást követően, egy erdős területen zuhant le Kenyában. A becsapódást senki nem élte túl, a 11 áldozat között a nyolc magyar turista mellett volt a pilóta és két német állampolgár is.