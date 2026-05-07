Holtában is együtt lesz a család: egy kriptába temetik Süllős Gyulát és szeretteit

Hét hónappal a borzalmas tragédia után Budapesten lelnek örök nyugalomra a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatai. Október 28-án Süllős Gyula és családtagjai veszítették életüket a tragédiában. A Cessna típusú kisrepülőn ott ült a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja is, valamint a bébiszitter is. Süllős Gyula és a családtagok temetése május 20-án lesz Budapesten az Új Köztemetőben. A Bors exkluzív információkat tudott meg a szertartásról, melyet Süllős testvérének két fia szervez meg.
A két fiú pokoli időszakot él át. Szinte minden rokonukat elveszítették a balesetben, édesanyjuk és édesapjuk mellett meghalt nagymamájuk, nagybátyjuk és két unokatestvérük is. Óriási lelkierőről tesz tanúbizonyságot, hogy ebben a helyzetben is mindent megtettek azért, hogy szeretteiktől méltóképpen búcsúzhassanak el. A Borsnak nyilatkozó családi barát elmondta, a fiúk úgy szervezték, hogy Süllős Gyula édesapja mellett nyugodhasson.
"A temetőben egy régi kriptaházat újítottak fel teljesen, oda kerülnek a családtagok hamvai. Sőt, Gyula édesapjának urnáját is áthelyezik oda, így ilyen formában együtt lesz a család"
- nyilatkozta a Borsnak a család neve elhallgatását kérő jó barátja, aki a szertartás szervezésében is segít.
A ceremónia nyilvános, a gyászolókat arra kérik, hogy egy szál fehér rózsával fejezzék ki részvétüket. A két fiú úgy készül, hogy beszédet mondanak a temetőben.
Ez a terv, imádkozom, hogy legyen erejük ahhoz, hogy beszédet tudjanak tartani. Egy 23 és egy 19 éves fiatalemberről beszélünk, akik egy pillanat alatt veszítettek el mindenkit a családjukból. Senkinek sem kívánom mindazt, amin átmentek az elmúlt hónapokban
- mondta lapunknak a család barátja.
Október 28-án a Cessna 208B típusú kisgép nem sokkal felszállást követően, egy erdős területen zuhant le Kenyában. A becsapódást senki nem élte túl, a 11 áldozat között a nyolc magyar turista mellett volt a pilóta és két német állampolgár is.
Süllős Gyula 16 évig vezette és támogatta a Vasas ökölvívó-szakosztályát. Előtte édesapja, idősebb Süllős Gyula irányította az egyesületet, az apuka 2009-es halála után vette át örökségét fia.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.