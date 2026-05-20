„Tönkretette az életem a szerelmi kötés” – Andrea mindenáron meg akarta szerezni a férfit, de a varázslat visszaütött

Vajon tényleg léteznek olyan spirituális praktikák, amelyekkel meg tudjuk fordítani a sorsunkat? A hagyományok szerint vannak olyan okkult rituálék, amelyek képesek erőteljes energetikai kötéseket létrehozni két ember között, csakhogy ezek az energiák sokszor igen kiszámíthatatlanul működnek. Andrea története fontos figyelmeztetést hordoz: vannak ajtók, amelyeket jobb nem erővel feltépni, mert egy szerelmi kötés olyan folyamatokat szabadíthat el, amely végül mindenkit megsebez.

Andrea beleszeretett a házas Balázsba, akivel szenvedélyes viszonyt folytatott.

A férfi végül a családját választotta.

Andrea képtelen volt elfogadni, és a figyelmeztetések ellenére szerelmi kötést kért kettejükre.

A varázslatnak komoly negatív következményei lettek.

Andrea szerelmi kötést kért, de végül nem azt kapta, amit várt.

Fotó: shutterstock

A szerelmi kötés tűnt az egyetlen megoldásnak

Andrea és Balázs kapcsolata úgy indult, mint egy megelevenedett romantikus film. A férfi sikeres, intelligens 40-es volt, Andrea pedig tíz évvel fiatalabb nála. Egy közös munka során találkoztak, és szinte azonnal feléledt a vonzalom közöttük. Fél évig tartó, mindent elsöprő titkos kapcsolat alakult ki közöttük: szerelmes találkozások, utazások, hosszú beszélgetések és olyan szenvedély, amelyről Andrea azt hitte, örökké tart majd. Csakhogy Balázs házas volt...

Két kisgyermeket neveltek a feleségével, ráadásul a nagyobbik fiú speciális nevelési igényű volt, ezért a férfi úgy érezte, semmiképpen sem hagyhatja magára a családját. Hiába szerette Andreát, végül kimondta:

Nem tudom elhagyni őket.”

Andrea képtelen volt elfogadni ezt a szívbemarkoló döntést. A szakítás után teljesen megszállottjává vált annak, hogyan szerezhetné vissza a férfit. Spirituális oldalakra látogatott, ezoterikus fórumokat bújt, és egyre mélyebben merült el a babonák és okkult praktikák világában. Több spirituális szakember is visszautasította, amikor szerelmi kötést kért Balázsra:

Ezzel nem szabad játszani”

– mondták neki.

A nő azonban nem állt meg, házilag kezdett az interneten talált rituálék elvégzésébe: gyertyákkal, fényképekkel, sőt saját vérét felhasználva próbált energetikai kötést létrehozni. Később talált egy okkultistát is, aki állítólag a legerősebb szerelmi kötések kivitelezésével foglalkozott. Nem sokkal később csoda történt: Balázs az eddigi teljes elhatárolódás után kezdett visszatérni. Csakhogy valami megváltozott benne a fekete mágia hatására. A férfi szinte megszállottan szerelmes lett Andreába. Folyamatosan kereste, ellenőrizte, képtelen volt akár órákra is elszakadni tőle. A nő először úgy érezte, végre megkapta azt a szerelmet, amire mindig is vágyott. Aztán egyszer csak minden kezdett összeomlani, a szerelmi varázslat okozta a negatív energia lassan mindent felemésztett, ami nemes, szép és jó.