„Tönkretette az életem a szerelmi kötés” – Andrea mindenáron meg akarta szerezni a férfit, de a varázslat visszaütött

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 15:15
Sokan hisznek abban, hogy a szerelemben és háborúban bármit szabad... De mi történik akkor, amikor egy szerelmi kötés olyan negatív energiaáramlatokat indít el, amelyek végül minden érintettet felemésztenek? Andrea története maga a karma élő megtestesülése: a nő mindenáron meg akarta szerezni a férfit, végül pedig egy olyan életet kapott „ajándékba”, amelyből képtelen volt szabadulni.
Vajon tényleg léteznek olyan spirituális praktikák, amelyekkel meg tudjuk fordítani a sorsunkat? A hagyományok szerint vannak olyan okkult rituálék, amelyek képesek erőteljes energetikai kötéseket létrehozni két ember között, csakhogy ezek az energiák sokszor igen kiszámíthatatlanul működnek. Andrea története fontos figyelmeztetést hordoz: vannak ajtók, amelyeket jobb nem erővel feltépni, mert egy szerelmi kötés olyan folyamatokat szabadíthat el, amely végül mindenkit megsebez.

  • Andrea beleszeretett a házas Balázsba, akivel szenvedélyes viszonyt folytatott.
  • A férfi végül a családját választotta.
  • Andrea képtelen volt elfogadni, és a figyelmeztetések ellenére szerelmi kötést kért kettejükre. 
  • A varázslatnak komoly negatív következményei lettek. 
Andrea szerelmi kötést kért, de végül nem azt kapta, amit várt. 
A szerelmi kötés tűnt az egyetlen megoldásnak 

Andrea és Balázs kapcsolata úgy indult, mint egy megelevenedett romantikus film. A férfi sikeres, intelligens 40-es volt, Andrea pedig tíz évvel fiatalabb nála. Egy közös munka során találkoztak, és szinte azonnal feléledt a vonzalom közöttük. Fél évig tartó, mindent elsöprő titkos kapcsolat alakult ki közöttük: szerelmes találkozások, utazások, hosszú beszélgetések és olyan szenvedély, amelyről Andrea azt hitte, örökké tart majd. Csakhogy Balázs házas volt...

Két kisgyermeket neveltek a feleségével, ráadásul a nagyobbik fiú speciális nevelési igényű volt, ezért a férfi úgy érezte, semmiképpen sem hagyhatja magára a családját. Hiába szerette Andreát, végül kimondta: 

Nem tudom elhagyni őket.”

Andrea képtelen volt elfogadni ezt a szívbemarkoló döntést. A szakítás után teljesen megszállottjává vált annak, hogyan szerezhetné vissza a férfit. Spirituális oldalakra látogatott, ezoterikus fórumokat bújt, és egyre mélyebben merült el a babonák és okkult praktikák világában. Több spirituális szakember is visszautasította, amikor szerelmi kötést kért Balázsra: 

Ezzel nem szabad játszani” 

– mondták neki. 

A nő azonban nem állt meg, házilag kezdett az interneten talált rituálék elvégzésébe: gyertyákkal, fényképekkel, sőt saját vérét felhasználva próbált energetikai kötést létrehozni. Később talált egy okkultistát is, aki állítólag a legerősebb szerelmi kötések kivitelezésével foglalkozott. Nem sokkal később csoda történt: Balázs az eddigi teljes elhatárolódás után kezdett visszatérni.  Csakhogy valami megváltozott benne a fekete mágia hatására. A férfi szinte megszállottan szerelmes lett Andreába. Folyamatosan kereste, ellenőrizte, képtelen volt akár órákra is elszakadni tőle. A nő először úgy érezte, végre megkapta azt a szerelmet, amire mindig is vágyott. Aztán egyszer csak minden kezdett összeomlani, a szerelmi varázslat okozta a negatív energia lassan mindent felemésztett, ami nemes, szép és jó. 

A balul elsült varázslat hatásai – Rossz kapcsolat jelei

Balázs a szélsőséges magaviselete miatt lebukott a felesége előtt, aki azonnal kirakta a szűrét otthonról. A férfi végül Andreához költözött, de a mindennapok valósága sokkal nehezebb volt, mint amire a nő valaha is számított. A sérült kisfiú miatt Balázsnak állandóan vissza kellett járnia a családjához. Orvosok, fejlesztő foglalkozások, krízisek és éjszakai telefonhívások követték egymást. Andrea pedig egyre keserűbben ismerte be:  „Azt hiszem, én nem ezt akartam…” – mondogatta sokszor. 

Az igazi tragédia azonban ekkor még csak közeledett feléjük: Balázs felesége, Edina nem sokkal később rákbeteg lett – vélhetően az állandó stressz és az érzelmi fájdalom is megalapozta az állapotát. A kemoterápiás kezelések idején Balázs két élet között vergődött: nappal a gyerekekkel és a kórházban töltötte az idejét, este pedig Andrea várta otthon.

Andrea egy idő után úgy érezte, mintha egy olyan életbe csöppent volna bele, amelynek a súlyát valójában sosem lenne képes tartósan elbírni. Edina szervezete pár hónappal később feladta a küzdelmet, és egy délután hirtelen elhunyt. A gyerekek az édesapjukhoz kerültek – aki Andreával élt együtt, a nő otthonában. Andi szerint ekkor kezdődött az igazi pokol. A sérült, enyhén spektrumzavaros 10 éves kisfiú különösen nehezen viselte az édesanyja elvesztését. A családtagok szerint rendkívül érzékeny gyermek volt, aki szinte ösztönösen megérezte mások energiáit – és valamiért az első pillanattól gyűlölte Andreát.

 Te ölted meg anyát!”

 – kiabálta újra és újra.

Andrea eleinte csak egyszerű dühkitörésnek hitte ezeket, később azonban már rettegni kezdett a kisfiútól. A gyerek gyakran beszélt rossz energiákról, és arról, hogy Andrea „elvette” tőlük az apjukat. A kapcsolatuk Balázzsal idővel teljesen mérgezetté vált – már nem a szerelem tartotta őket össze, hanem valami egészen más: valamiféle sötét függés és az állandó bűntudat.

Andrea ma már úgy gondolja: nem maga a szerelmi kötés volt a legveszélyesebb ötlete, hanem az volt a végzetes hiba, hogy mindenáron birtokolni akart valakit – egy szabad akarattal rendelkező emberi lelket. 

És talán pontosan ezért szól így a mondás: vigyázz, mit kívánsz, mert végül megkaphatod. Csak nem biztos, hogy abban a formában, ahogyan szeretnéd...

 

