„Tönkretette az életem a szerelmi kötés” – Andrea mindenáron meg akarta szerezni a férfit, de a varázslat visszaütött

Vajon tényleg léteznek olyan spirituális praktikák, amelyekkel meg tudjuk fordítani a sorsunkat? A hagyományok szerint vannak olyan okkult rituálék, amelyek képesek erőteljes energetikai kötéseket létrehozni két ember között, csakhogy ezek az energiák sokszor igen kiszámíthatatlanul működnek. Andrea története fontos figyelmeztetést hordoz: vannak ajtók, amelyeket jobb nem erővel feltépni, mert egy szerelmi kötés olyan folyamatokat szabadíthat el, amely végül mindenkit megsebez.
Andrea és Balázs kapcsolata úgy indult, mint egy megelevenedett romantikus film. A férfi sikeres, intelligens 40-es volt, Andrea pedig tíz évvel fiatalabb nála. Egy közös munka során találkoztak, és szinte azonnal feléledt a vonzalom közöttük. Fél évig tartó, mindent elsöprő titkos kapcsolat alakult ki közöttük: szerelmes találkozások, utazások, hosszú beszélgetések és olyan szenvedély, amelyről Andrea azt hitte, örökké tart majd. Csakhogy Balázs házas volt...
Két kisgyermeket neveltek a feleségével, ráadásul a nagyobbik fiú speciális nevelési igényű volt, ezért a férfi úgy érezte, semmiképpen sem hagyhatja magára a családját. Hiába szerette Andreát, végül kimondta:
Nem tudom elhagyni őket.”
Andrea képtelen volt elfogadni ezt a szívbemarkoló döntést. A szakítás után teljesen megszállottjává vált annak, hogyan szerezhetné vissza a férfit. Spirituális oldalakra látogatott, ezoterikus fórumokat bújt, és egyre mélyebben merült el a babonák és okkult praktikák világában. Több spirituális szakember is visszautasította, amikor szerelmi kötést kért Balázsra:
Ezzel nem szabad játszani”
– mondták neki.
A nő azonban nem állt meg, házilag kezdett az interneten talált rituálék elvégzésébe: gyertyákkal, fényképekkel, sőt saját vérét felhasználva próbált energetikai kötést létrehozni. Később talált egy okkultistát is, aki állítólag a legerősebb szerelmi kötések kivitelezésével foglalkozott. Nem sokkal később csoda történt: Balázs az eddigi teljes elhatárolódás után kezdett visszatérni. Csakhogy valami megváltozott benne a fekete mágia hatására. A férfi szinte megszállottan szerelmes lett Andreába. Folyamatosan kereste, ellenőrizte, képtelen volt akár órákra is elszakadni tőle. A nő először úgy érezte, végre megkapta azt a szerelmet, amire mindig is vágyott. Aztán egyszer csak minden kezdett összeomlani, a szerelmi varázslat okozta a negatív energia lassan mindent felemésztett, ami nemes, szép és jó.
Balázs a szélsőséges magaviselete miatt lebukott a felesége előtt, aki azonnal kirakta a szűrét otthonról. A férfi végül Andreához költözött, de a mindennapok valósága sokkal nehezebb volt, mint amire a nő valaha is számított. A sérült kisfiú miatt Balázsnak állandóan vissza kellett járnia a családjához. Orvosok, fejlesztő foglalkozások, krízisek és éjszakai telefonhívások követték egymást. Andrea pedig egyre keserűbben ismerte be: „Azt hiszem, én nem ezt akartam…” – mondogatta sokszor.
Az igazi tragédia azonban ekkor még csak közeledett feléjük: Balázs felesége, Edina nem sokkal később rákbeteg lett – vélhetően az állandó stressz és az érzelmi fájdalom is megalapozta az állapotát. A kemoterápiás kezelések idején Balázs két élet között vergődött: nappal a gyerekekkel és a kórházban töltötte az idejét, este pedig Andrea várta otthon.
Andrea egy idő után úgy érezte, mintha egy olyan életbe csöppent volna bele, amelynek a súlyát valójában sosem lenne képes tartósan elbírni. Edina szervezete pár hónappal később feladta a küzdelmet, és egy délután hirtelen elhunyt. A gyerekek az édesapjukhoz kerültek – aki Andreával élt együtt, a nő otthonában. Andi szerint ekkor kezdődött az igazi pokol. A sérült, enyhén spektrumzavaros 10 éves kisfiú különösen nehezen viselte az édesanyja elvesztését. A családtagok szerint rendkívül érzékeny gyermek volt, aki szinte ösztönösen megérezte mások energiáit – és valamiért az első pillanattól gyűlölte Andreát.
Te ölted meg anyát!”
– kiabálta újra és újra.
Andrea eleinte csak egyszerű dühkitörésnek hitte ezeket, később azonban már rettegni kezdett a kisfiútól. A gyerek gyakran beszélt rossz energiákról, és arról, hogy Andrea „elvette” tőlük az apjukat. A kapcsolatuk Balázzsal idővel teljesen mérgezetté vált – már nem a szerelem tartotta őket össze, hanem valami egészen más: valamiféle sötét függés és az állandó bűntudat.
Andrea ma már úgy gondolja: nem maga a szerelmi kötés volt a legveszélyesebb ötlete, hanem az volt a végzetes hiba, hogy mindenáron birtokolni akart valakit – egy szabad akarattal rendelkező emberi lelket.
És talán pontosan ezért szól így a mondás: vigyázz, mit kívánsz, mert végül megkaphatod. Csak nem biztos, hogy abban a formában, ahogyan szeretnéd...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.