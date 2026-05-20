Scherer Péter darabokra törte barátai szívét: így búcsúznak a legendától

Az egész országot megrázta Scherer Péter halála. A legendás színész távozásával nemcsak a magyar színházi és filmes világ veszített el egy kivételes művészt, hanem a közönség is egy olyan embertől búcsúzik, aki évtizedeken át mosolyt, gondolatokat és felejthetetlen pillanatokat adott az embereknek.

Scherer Péter tegnap délelőtt hunyt el

Kiderült, hogy a halálát hosszan tartó betegség okozta

A tegnap esti virrasztáson rengetegen vettek részt

Scherer Péter betegsége

Scherer Péter neve összeforrt a különleges karakterekkel, az utánozhatatlan humorral és azzal a fajta ösztönös tehetséggel, amelyből nagyon kevés születik. Jelenléte a színpadon és a képernyőn is azonnal magára vonta a figyelmet, munkássága generációk számára marad emlékezetes, hiánya pedig pótolhatatlan lesz a magyar kulturális életben.

A halálhír után sorra kezdtek el búcsúzni tőle a kollégái és a barátai a közösségi oldalakon, megható sorokkal emlékezve arra az emberre, akit sokan egyszerűen csak Pepének hívtak.

Scherer Pétertől búcsúzik a sztárvilág

Till Attila is mély megrendüléssel reagált a tragédiára:

Nagyszerű színész, egy igazi őstehetség, rendkívül érdekes, impulzív ember, akivel mindig erős élmény volt találkozni. Tegnap fejbe vágott a hír, nagyon sajnálom, hogy így alakult, nyugodj békében Scherer Péter!

– fogalmazott Tilla a közösségi oldalán.

Szinetár Dóra különösen személyes sorokkal emlékezett meg róla. Elárulta, hogy hosszú évtizedeken át csak távolról csodálta Scherer Péter munkásságát, ezért hatalmas ajándéknak tartja a sorstól, hogy az utóbbi hónapokban végre együtt is játszhatott vele. Volt, amikor a feleségét alakította, máskor pedig a lányát. Meghatottan írt arról, milyen büszke és hálás ezért az időszakért. Búcsúzóul azt kívánta Péternek, hogy csodás legyen az útja, és a csillagoktól legalább annyi örömöt kapjon, mint amennyit ő adott az embereknek egész életében.

Puskás-Dallos Péter egy közös fotóval és néhány fájdalmas szóval búcsúzott:

Isten veled Pepe! Nyugodj békében!

Scherer Péter filmek és sorozatokon túl emberileg is mély nyomott hagyott

Ábel Anita szintén megható emlékeket idézett fel. Azt írta, mindig megtiszteltetésnek érezte, amikor együtt dolgozhatott Scherer Péterrel. Felidézte azt az időszakot is, amikor szinte szomszédok voltak, és ha összefutottak, mindig beszélgetésbe elegyedtek. Anita szerint Péter minden alkalommal mondott egy olyan mondatot, amit magával vihetett, és ami még sokáig vele maradt.