Gyalogosok közé hajtott az autó, közkedvelt focista vesztette életét

A 40 éves Duane Anthony egy tragikus kimenetelű baleset fő gyanúsítottja, miután autójával gyalogosok közé hajtott, aminek következtében egy fiatal focista életét vesztette, és további négy ember megsérült.

Focistát és menedzserét gázolta el a sofőr

A rendőrség öt rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolta meg a férfit, miután a 26 éves Tyler Fairman meghalt a Nottinghamshire-ben található Arnoldban történt incidens következtében, szombaton hajnali 1 óra után.

A beszámolók szerint egy Vauxhall Astra az útpadkára hajtott, majd egy gyalogoscsoportba csapódott. Fairmant súlyos sérülésekkel kórházba szállították: az orvosok sokáig küzdöttek az életéért, ám a fiatal sportoló nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.

A rendőrség szombat este tartóztatta le Anthonyt, akit a gyilkossági kísérlet mellett járműlopással, jogosítvány nélküli vezetéssel és biztosítás nélküli járműhasználattal is gyanúsítanak. A férfi várhatóan június 8-án áll a Nottinghami Koronabíróság elé.

A Woodthorpe Park Rangers FC közleményben számolt be arról, hogy a csapatuk három tagját - köztük a menedzsert is -, elütötte egy autó Arnold központjában. A klub akkor még arról írt, hogy imádkoznak a sérültekért, és minden erejükkel támogatják egymást ebben a nehéz időszakban. A 26 éves játékos a közlemény megjelenése után vesztette életét - írja a Mirror.