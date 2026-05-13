Gyalogosok közé hajtott az autó, közkedvelt focista vesztette életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 15:10
A játékos menedzsere is megsérült a balesetben. A focista a kórházi kezelés során belehalt a sérüléseibe.
A 40 éves Duane Anthony egy tragikus kimenetelű baleset fő gyanúsítottja, miután autójával gyalogosok közé hajtott, aminek következtében egy fiatal focista életét vesztette, és további négy ember megsérült.

A rendőrség öt rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolta meg a férfit, miután a 26 éves Tyler Fairman meghalt a Nottinghamshire-ben található Arnoldban történt incidens következtében, szombaton hajnali 1 óra után.

A beszámolók szerint egy Vauxhall Astra az útpadkára hajtott, majd egy gyalogoscsoportba csapódott. Fairmant súlyos sérülésekkel kórházba szállították: az orvosok sokáig küzdöttek az életéért, ám a fiatal sportoló nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.

A rendőrség szombat este tartóztatta le Anthonyt, akit a gyilkossági kísérlet mellett járműlopással, jogosítvány nélküli vezetéssel és biztosítás nélküli járműhasználattal is gyanúsítanak. A férfi várhatóan június 8-án áll a Nottinghami Koronabíróság elé.

A Woodthorpe Park Rangers FC közleményben számolt be arról, hogy a csapatuk három tagját - köztük a menedzsert is -, elütötte egy autó Arnold központjában. A klub akkor még arról írt, hogy imádkoznak a sérültekért, és minden erejükkel támogatják egymást ebben a nehéz időszakban. A 26 éves játékos a közlemény megjelenése után vesztette életét - írja a Mirror.

 

