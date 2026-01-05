Sokkoló fotók a XI. kerületből: zebrán gázolta halálra az asszonyt a kukásautó

Sokkoló baleset történt hétfőn, január 5-én délután a 11. kerületben, az Etele út és a Tétényi út kereszteződésében. Egy kukásautó halálra gázolt egy gyalogost. A járókelők sokkot kaptak a látványtól.

Kukásautó gázolt halálra egy asszonyt Budán Fotó: Bors

Kukásautó gázolta el a gyalogost

Két mentőautó és több rendőr is érkezett az Etele úthoz oda, ahol hétfőn elgázoltak egy gyalogost. A baleset a zebrán történt; miközben a járókelő haladt át, elgázolta őt az érkező kukásautó.

A gyalogos szabályosan akart átmenni a zebrán, de már nem ért át, ugyanis elgázolta egy kukásautó. Egyenesen átment rajta. 20 percig próbálták újraéleszteni

– mondta el egy szemtanú.

A kerület közösségi oldalán is beszéltek a tragikus balesetről, ott azt írták a helyiek, hogy életveszélyes ez a kereszteződés.

A szemtanúk szerint a kukásautó áthajtott az asszonyon Fotó: Bors

Az a kereszteződés úgy ahogy van, életveszély, autósnak, gyalogosnak, bárkinek. Balra kanyarodás tele zöldnél, két sávon keresztül, a gyalogosoknak szinkron zöld, csak hogy az autóforgalom jobbra tudjon kanyarodni és sorolhatnám...

Ahol áll a kukásautó, ott a gyalogosnak az úttest túloldalán már zöldre vált a lámpa, de persze középen nem. Elég egyszerű benézni – írta az egyikük.

Míg egy másik szemtanú azt írta:

Nagyon sokáig küzdöttek érte, a kukásautó sofőrje végig sokkos állapotban volt. Nem tudom hogyan történhetett ilyen, de rettenetes…

- zárta szavait a szemtanú.

A helyszínelés idejére megállították a közlekedést Fotó: Bors

Az esetről megkérdeztük a BRFK-t, ahol elmondták, büntetőeljárás keretein belül vizsgálódnak.

A rendőrségre 2025. január 5-én 11 óra 12 perc körül érkezett bejelentés, hogy egy tehergépkocsi a XI. kerületben, a Tétényi út és Etele út kereszteződésében kanyarodása során elütött egy idős nőt. A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.