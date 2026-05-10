Horror, két férfit is megkéseltek a bevásárlóközpontban

Kettős késelés ügyében nyomoz a rendőrség, gyilkossági kísérletként kezelik az esetet. Az incidens egy stirlingi bevásárlóközpontban történt.
A támadást, amely Skóciában, a Burghmuir Retail Park egyik üzlete előtt történt, május 9-én, szombaton 19 óra 15 perc körül jelentették. Két férfit, egy 46 és egy 38 évest is a glasgowi Queen Elizabeth University Kórházba szállították kezelésre. Sérüléseik súlyosak, de nem életveszélyesek.
Scott Roxburgh nyomozó felügyelő elmondta, hogy a vizsgálat folyamatban van, azt kérte, az információkkal rendelkezők vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel.
A kiskereskedelmi parkban lévő helyszín mellett a közeli Colquhoun utcában is vizsgálatokat végzünk
- idézi szavait a BBC.
Továbbá arra kérte a környéken tartózkodókat, hogy aki kamerás autóval rendelkezik vagy kamerája van és a helyszínen volt, értesítse a hatóságokat.
