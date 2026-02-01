Szoboszlaiék szégyellhetik magukat; Arne Slot a liverpooli búcsúról beszélt

A Liverpool sztárjával, Szoboszlai Dominikkel, a Vörösök edzőjével, Arne Slottal és a DVSC focistájával, Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatos anyagaink is bekerültek a Bors e heti sportválogatásába.

Szoboszlai Dominik remekül teljesít, azonban a Liverpool nem találja régi formáját az angol bajnokságban / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominikék gyengén teljesítenek a PL-ben

A Premier League teljes történetét nézve mindössze négy olyan angol bajnokcsapat akad, amely rosszabbul szerepelt a címvédést követő idényben, mint a mostani Liverpool. A 23 lejátszott forduló után Szoboszlai Dominikék mindössze 36 ponttal állnak, ráadásul 2026-ban öt bajnokin sem sikerült győzelmet aratniuk. Pedig Arne Slot együttese az aranyérem megszerzését követően világrekord közeli összeget – közel félmilliárd eurót, azaz mintegy 185 milliárd forintot – költött erősítésekre. Sérülések ide vagy formahullámvölgy oda, a jelenlegi eredménysor így különösen kellemetlen képet fest, melyről ezen a linken olvashatsz többet.

Arne Slot tavalyi BL-búcsúról beszélt

A Liverpool 6-0-s győzelmet aratott a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. Szoboszlai Dominikék végül a tabella harmadik helyén zártak, így egyenes ágon jutottak be a nyolcaddöntőbe. A mérkőzés előtt azonban a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot meglepő kijelentést tett: szerinte kifejezetten jót tett a csapatnak, hogy a tavalyi BL-nyolcaddöntőben a PSG kiejtette a Liverpoolt. A teljes cikket ezen a linken tekintheted meg.

Dzsudzsák Balázs cipőmárkát váltott

A DVSC csatára ismét beszédtémává vált. A legutóbbi, Diósgyőr elleni mérkőzésen ugyanis az éles szemű szurkolók egy feltűnő változást vettek észre Dzsudzsák Balázs lábán. A válogatottsági rekorder labdarúgó 12 év után cipőmárkát váltott: a jövőben egy másik világhírű sportszergyártó modelljét viseli. A döntés hátteréről maga Dzsudzsák is megszólalt, a részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz bővebben.