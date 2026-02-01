Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlaiék szégyellhetik magukat; Arne Slot a liverpooli búcsúról beszélt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 14:00
Arne SlotLiverpoolDzsudzsák Balázs
Szoboszlai Dominik csapata csak négy angol bajnoknál teljesít gyengébben a Premier League aktuális idényében. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot a korábbi, PSG elleni BL-kiesést is szóba hozta a gyengébb szereplés kapcsán. Eközben Dzsudzsák Balázs tizenkét év után búcsút intett ikonikus cipőmárkájának. Ezek voltak a Bors legolvasottabb heti sporthírei.

A Liverpool sztárjával, Szoboszlai Dominikkel, a Vörösök edzőjével, Arne Slottal és a DVSC focistájával, Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatos anyagaink is bekerültek a Bors e heti sportválogatásába.

Szoboszlai Dominik remekül teljesít, azonban a Liverpool nem találja régi formáját az angol bajnokságban
Szoboszlai Dominik remekül teljesít, azonban a Liverpool nem találja régi formáját az angol bajnokságban / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominikék gyengén teljesítenek a PL-ben

A Premier League teljes történetét nézve mindössze négy olyan angol bajnokcsapat akad, amely rosszabbul szerepelt a címvédést követő idényben, mint a mostani Liverpool. A 23 lejátszott forduló után Szoboszlai Dominikék mindössze 36 ponttal állnak, ráadásul 2026-ban öt bajnokin sem sikerült győzelmet aratniuk. Pedig Arne Slot együttese az aranyérem megszerzését követően világrekord közeli összeget – közel félmilliárd eurót, azaz mintegy 185 milliárd forintot – költött erősítésekre. Sérülések ide vagy formahullámvölgy oda, a jelenlegi eredménysor így különösen kellemetlen képet fest, melyről ezen a linken olvashatsz többet. 

Arne Slot tavalyi BL-búcsúról beszélt

A Liverpool 6-0-s győzelmet aratott a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. Szoboszlai Dominikék végül a tabella harmadik helyén zártak, így egyenes ágon jutottak be a nyolcaddöntőbe. A mérkőzés előtt azonban a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot meglepő kijelentést tett: szerinte kifejezetten jót tett a csapatnak, hogy a tavalyi BL-nyolcaddöntőben a PSG kiejtette a Liverpoolt. A teljes cikket ezen a linken tekintheted meg. 

Dzsudzsák Balázs cipőmárkát váltott

A DVSC csatára ismét beszédtémává vált. A legutóbbi, Diósgyőr elleni mérkőzésen ugyanis az éles szemű szurkolók egy feltűnő változást vettek észre Dzsudzsák Balázs lábán. A válogatottsági rekorder labdarúgó 12 év után cipőmárkát váltott: a jövőben egy másik világhírű sportszergyártó modelljét viseli. A döntés hátteréről maga Dzsudzsák is megszólalt, a részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz bővebben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu