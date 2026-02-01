Szoboszlaiék szégyellhetik magukat; Arne Slot a liverpooli búcsúról beszélt

A Liverpool sztárjával, Szoboszlai Dominikkel, a Vörösök edzőjével, Arne Slottal és a DVSC focistájával, Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatos anyagaink is bekerültek a Bors e heti sportválogatásába.
A Premier League teljes történetét nézve mindössze négy olyan angol bajnokcsapat akad, amely rosszabbul szerepelt a címvédést követő idényben, mint a mostani Liverpool. A 23 lejátszott forduló után Szoboszlai Dominikék mindössze 36 ponttal állnak, ráadásul 2026-ban öt bajnokin sem sikerült győzelmet aratniuk. Pedig Arne Slot együttese az aranyérem megszerzését követően világrekord közeli összeget – közel félmilliárd eurót, azaz mintegy 185 milliárd forintot – költött erősítésekre. Sérülések ide vagy formahullámvölgy oda, a jelenlegi eredménysor így különösen kellemetlen képet fest, melyről ezen a linken olvashatsz többet.
A Liverpool 6-0-s győzelmet aratott a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. Szoboszlai Dominikék végül a tabella harmadik helyén zártak, így egyenes ágon jutottak be a nyolcaddöntőbe. A mérkőzés előtt azonban a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot meglepő kijelentést tett: szerinte kifejezetten jót tett a csapatnak, hogy a tavalyi BL-nyolcaddöntőben a PSG kiejtette a Liverpoolt. A teljes cikket ezen a linken tekintheted meg.
A DVSC csatára ismét beszédtémává vált. A legutóbbi, Diósgyőr elleni mérkőzésen ugyanis az éles szemű szurkolók egy feltűnő változást vettek észre Dzsudzsák Balázs lábán. A válogatottsági rekorder labdarúgó 12 év után cipőmárkát váltott: a jövőben egy másik világhírű sportszergyártó modelljét viseli. A döntés hátteréről maga Dzsudzsák is megszólalt, a részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.