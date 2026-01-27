12 év után itt a vége! Dzsudzsák Balázs nagy bejelentést tett

Az NB I tavaszi nyitófordulójában egyértelműen az ETO-FTC rangadó kapta a legtöbb reflektorfényt, ám az ország keleti felében is komoly presztízs meccset rendeztek. A játéknap talán legfordulatosabb mérkőzésén a DVSC 3-2-re legyőzte a DVTK-t, amivel továbbra is versenyben maradt a dobogós helyezésekért. Bár Dzsudzsák Balázs nem iratkozott fel a gólszerzők közé, mégis ő szolgáltatta a találkozó egyik legérdekesebb beszédtémáját.
Az éles szemű szurkolók kiszúrták, hogy a Diósgyőr ellen a válogatottsági rekorder lábán nem a megszokott márkájú stoplis volt, hanem egy másik világhírű sportszergyártó modellje. A labdarúgás világában gyakorlatilag ez a két márka uralja a piacot, mindkettő a sportág legnagyobb sztárjaival büszkélkedhet. Míg az egyik arca hosszú éveken át Cristiano Ronaldo volt, addig a másik zászlóvivője nem lehetett más, mint Lionel Messi. Magyar oldalról előbbihez tartozott Szoboszlai Dominik mellett Dzsudzsák Balázs is, egészen a DVTK elleni rangadóig, ahol már a másik márka egyik modelljében lépett pályára.
A nagy váltás azonban nem érte teljesen váratlanul a figyelmesebb drukkereket. A 39 éves játékos nemrégiben egy, a Loki TV-nek adott interjúban már keretbe foglalta a pályafutását, és utalt a cipőcserére is:
Amikor felkerültem a felnőttek közé, hosszú volt a hajam és egy másik cipőben játszottam. Akkor bajnokok lettünk, most pedig megint hosszú a hajam és cipő terén is váltottam
– fogalmazott a rutinos játékos.
Akkor még csak sejteni lehetett, de most már egyértelmű: Dzsudzsák Balázs 12 év után "szakított" a márkával, és ha az év végén valóban visszavonul, már a rivális sportszergyártó stoplisát akaszthatja szögre.
