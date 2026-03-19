Kezeletlen allergia: innen már csak egy lépés az asztma

Az allergia sokaknál évekig csak tüsszögést és viszkető szemet okoz, de a háttérben tartós gyulladás zajlik.

Ha a kezeletlen allergia a légutak mélyebb részeit is érinti, megjelenhetnek az asztma tünetei.

Mutatjuk, hogyan csökkenthető az allergiás asztma kockázata.

Az allergia visszatérő tünetei mögött egy olyan gyulladásos folyamat áll, amely a teljes légúti rendszert érintheti. A kezdetben az orrnyálkahártyán jelentkező panaszok idővel a hörgőkre is hatással lehetnek, és ekkor már más jellegű tünetek is megjelenhetnek.

Az allergia miatt kialakuló tartós légúti gyulladás idővel az asztma kockázatát is növelheti.

Mi történik a szervezetben allergia esetén?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlanok. Ilyen allergén lehet például a pollen, a poratka, a penészgomba vagy az állatszőr. Amikor az allergiás szervezet ezekkel találkozik, az immunrendszer veszélyforrásként azonosítja őket, és gyulladásos reakciót indít el.

Ennek következményei a jól ismert tünetek:

tüsszögés

orrfolyás vagy orrdugulás

szemviszketés és könnyezés

torokkaparás

A szénanátha elsőre ártalmatlan panaszok sorának tűnhet, de a háttérben zajló gyulladás hosszabb távon a légutak működését is befolyásolhatja.

Az allergia idővel változhat

Előfordul, hogy valaki kezdetben csak egyetlen növény pollenére érzékeny. Például parlagfű-allergia esetén a tünetek augusztus körül jelennek meg. Az évek múlásával azonban sok beteg azt veszi észre, hogy egyre korábban kezd tüsszögni, és a tünetek hosszabb ideig tartanak. Ennek oka gyakran az, hogy újabb allergénekre is érzékennyé válik a szervezet, például a fűfélék pollenére. A panaszok tehát nemcsak erősödhetnek, hanem kiterjedhetnek más allergénekre is.

Mi az a keresztallergia?

A keresztallergia akkor alakul ki, amikor a szervezet két különböző anyagot hasonlónak érzékel. Ennek oka, hogy a fehérjéik szerkezete nagyon hasonló, ezért az immunrendszer nem mindig tud különbséget tenni köztük. Ilyenkor előfordulhat, hogy valaki egy pollenre allergiás, mégis tünetei jelentkeznek bizonyos ételek fogyasztásakor is. Például a parlagfűre érzékenyeknél a görögdinnye evése után jelentkezhet szájviszketés, ajak- vagy torokduzzanat. A nyírfapollen allergiásoknál a leggyakoribb a pollen-étel keresztreakció.