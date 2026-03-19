Kezeletlen allergia: innen már csak egy lépés az asztma

Kezeletlen allergia: innen már csak egy lépés az asztma

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 15:15
Sokan minden tavasszal ugyanazzal a három tünettel küzdenek: tüsszögés, orrfolyás, viszkető szem. Az allergia ilyenkor sokak számára csak kellemetlen szezonális panasz, pedig a kezeletlen allergia idővel a légutak mélyebb részeit is érintheti. Mutatjuk, miért érdemes komolyan venni.
Porosz Viktória
  • Az allergia sokaknál évekig csak tüsszögést és viszkető szemet okoz, de a háttérben tartós gyulladás zajlik.
  • Ha a kezeletlen allergia a légutak mélyebb részeit is érinti, megjelenhetnek az asztma tünetei.
  • Mutatjuk, hogyan csökkenthető az allergiás asztma kockázata.

Az allergia visszatérő tünetei mögött egy olyan gyulladásos folyamat áll, amely a teljes légúti rendszert érintheti. A kezdetben az orrnyálkahártyán jelentkező panaszok idővel a hörgőkre is hatással lehetnek, és ekkor már más jellegű tünetek is megjelenhetnek.

Allergia miatt asztma alakult ki fiatal férfinél.
Az allergia miatt kialakuló tartós légúti gyulladás idővel az asztma kockázatát is növelheti.
Mi történik a szervezetben allergia esetén?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlanok. Ilyen allergén lehet például a pollen, a poratka, a penészgomba vagy az állatszőr. Amikor az allergiás szervezet ezekkel találkozik, az immunrendszer veszélyforrásként azonosítja őket, és gyulladásos reakciót indít el. 

Ennek következményei a jól ismert tünetek:

  • tüsszögés
  • orrfolyás vagy orrdugulás
  • szemviszketés és könnyezés
  • torokkaparás

A szénanátha elsőre ártalmatlan panaszok sorának tűnhet, de a háttérben zajló gyulladás hosszabb távon a légutak működését is befolyásolhatja.

Az allergia idővel változhat

Előfordul, hogy valaki kezdetben csak egyetlen növény pollenére érzékeny. Például parlagfű-allergia esetén a tünetek augusztus körül jelennek meg. Az évek múlásával azonban sok beteg azt veszi észre, hogy egyre korábban kezd tüsszögni, és a tünetek hosszabb ideig tartanak. Ennek oka gyakran az, hogy újabb allergénekre is érzékennyé válik a szervezet, például a fűfélék pollenére. A panaszok tehát nemcsak erősödhetnek, hanem kiterjedhetnek más allergénekre is.

Mi az a keresztallergia?

A keresztallergia akkor alakul ki, amikor a szervezet két különböző anyagot hasonlónak érzékel. Ennek oka, hogy a fehérjéik szerkezete nagyon hasonló, ezért az immunrendszer nem mindig tud különbséget tenni köztük. Ilyenkor előfordulhat, hogy valaki egy pollenre allergiás, mégis tünetei jelentkeznek bizonyos ételek fogyasztásakor is. Például a parlagfűre érzékenyeknél a görögdinnye evése után jelentkezhet szájviszketés, ajak- vagy torokduzzanat.  A nyírfapollen allergiásoknál a leggyakoribb a pollen-étel keresztreakció. 

Allergiából asztma

A szakirodalom ezt a folyamatot allergiás menetelésnek nevezi. Ez arra utal, hogy az allergiás gyulladás a felső légutakból idővel a mélyebb légutakra is átterjedhet. Ilyenkor a korábban csak orr- és szempanaszokat okozó allergia már a hörgőket is érinti. 

Ennek következményeként az alábbi tünetek jelenhetnek meg:

  • visszatérő köhögés
  • sípoló légzés
  • nehézlégzés
  • mellkasi szorító érzés
  • éjszaka vagy hajnalban jelentkező köhögési rohamok

Ezek az asztma jellegzetes tünetei. Amikor a gyulladás a hörgőket is érinti, a beteg egyszerre tapasztalhat allergiás és asztmás panaszokat.

Allergia miatt fújja egy nő az orrát.
Az allergia asztmába is átcsaphat, amit ajánlott megelőzni. 
Miért fontos időben kezelni az allergiát?

A szénanátha, az allergiás asztma egyik legfontosabb kockázati tényezője. Ha a tüneteket hosszú ideig nem kezelik megfelelően, a gyulladás fennmaradhat, és a légutak érzékenysége fokozódhat. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy aki minden évben ugyanabban az időszakban tapasztal allergiás tüneteket, forduljon allergológushoz, és végeztessen allergiavizsgálatot. A kiváltó allergén azonosítása segít abban, hogy célzott kezelést lehessen alkalmazni.

Az allergia kezelése

A hagyományos allergiaellenes gyógyszerek – például antihisztaminok vagy orrsprayk – elsősorban a tüneteket enyhítik. Létezik azonban egy olyan módszer, amely a kiváltó okra hat.
Az allergén immunterápia során a szervezet kis mennyiségben, fokozatosan találkozik az allergiát kiváltó anyaggal. Ennek hatására az immunrendszer idővel megtanulja elviselni az allergént anélkül, hogy erős gyulladásos reakciót indítana.

A kezelés általában három-öt évig tart, és a kutatások szerint több előnye is lehet:

  • csökkentheti az allergiás tüneteket
  • mérsékelheti új allergiák kialakulását
  • csökkentheti az allergiás asztma megjelenésének kockázatát

Az immunterápia már gyermekkorban is alkalmazható, és a szakemberek szerint minél korábban kezdődik a kezelés, annál nagyobb eséllyel előzhető meg a betegség súlyosbodása.

Ne vegyük félvállról

Az allergia sokak számára mindennapos probléma, amelyet könnyű megszokni. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tartós légúti gyulladás idővel komolyabb betegségekhez is vezethet.
A megfelelő kezelés ezért nemcsak a tünetek enyhítéséről szól. Hosszú távon a légutak egészségét is védi, és csökkentheti annak esélyét, hogy a szénanátha mellett később asztma is megjelenjen.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Miért vagy allergiás? Ebből a videóból kiderül:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu