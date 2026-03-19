Kezeletlen allergia: innen már csak egy lépés az asztma

Az allergia visszatérő tünetei mögött egy olyan gyulladásos folyamat áll, amely a teljes légúti rendszert érintheti. A kezdetben az orrnyálkahártyán jelentkező panaszok idővel a hörgőkre is hatással lehetnek, és ekkor már más jellegű tünetek is megjelenhetnek.
Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlanok. Ilyen allergén lehet például a pollen, a poratka, a penészgomba vagy az állatszőr. Amikor az allergiás szervezet ezekkel találkozik, az immunrendszer veszélyforrásként azonosítja őket, és gyulladásos reakciót indít el.
Ennek következményei a jól ismert tünetek:
A szénanátha elsőre ártalmatlan panaszok sorának tűnhet, de a háttérben zajló gyulladás hosszabb távon a légutak működését is befolyásolhatja.
Előfordul, hogy valaki kezdetben csak egyetlen növény pollenére érzékeny. Például parlagfű-allergia esetén a tünetek augusztus körül jelennek meg. Az évek múlásával azonban sok beteg azt veszi észre, hogy egyre korábban kezd tüsszögni, és a tünetek hosszabb ideig tartanak. Ennek oka gyakran az, hogy újabb allergénekre is érzékennyé válik a szervezet, például a fűfélék pollenére. A panaszok tehát nemcsak erősödhetnek, hanem kiterjedhetnek más allergénekre is.
A keresztallergia akkor alakul ki, amikor a szervezet két különböző anyagot hasonlónak érzékel. Ennek oka, hogy a fehérjéik szerkezete nagyon hasonló, ezért az immunrendszer nem mindig tud különbséget tenni köztük. Ilyenkor előfordulhat, hogy valaki egy pollenre allergiás, mégis tünetei jelentkeznek bizonyos ételek fogyasztásakor is. Például a parlagfűre érzékenyeknél a görögdinnye evése után jelentkezhet szájviszketés, ajak- vagy torokduzzanat. A nyírfapollen allergiásoknál a leggyakoribb a pollen-étel keresztreakció.
A szakirodalom ezt a folyamatot allergiás menetelésnek nevezi. Ez arra utal, hogy az allergiás gyulladás a felső légutakból idővel a mélyebb légutakra is átterjedhet. Ilyenkor a korábban csak orr- és szempanaszokat okozó allergia már a hörgőket is érinti.
Ennek következményeként az alábbi tünetek jelenhetnek meg:
Ezek az asztma jellegzetes tünetei. Amikor a gyulladás a hörgőket is érinti, a beteg egyszerre tapasztalhat allergiás és asztmás panaszokat.
A szénanátha, az allergiás asztma egyik legfontosabb kockázati tényezője. Ha a tüneteket hosszú ideig nem kezelik megfelelően, a gyulladás fennmaradhat, és a légutak érzékenysége fokozódhat. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy aki minden évben ugyanabban az időszakban tapasztal allergiás tüneteket, forduljon allergológushoz, és végeztessen allergiavizsgálatot. A kiváltó allergén azonosítása segít abban, hogy célzott kezelést lehessen alkalmazni.
A hagyományos allergiaellenes gyógyszerek – például antihisztaminok vagy orrsprayk – elsősorban a tüneteket enyhítik. Létezik azonban egy olyan módszer, amely a kiváltó okra hat.
Az allergén immunterápia során a szervezet kis mennyiségben, fokozatosan találkozik az allergiát kiváltó anyaggal. Ennek hatására az immunrendszer idővel megtanulja elviselni az allergént anélkül, hogy erős gyulladásos reakciót indítana.
A kezelés általában három-öt évig tart, és a kutatások szerint több előnye is lehet:
Az immunterápia már gyermekkorban is alkalmazható, és a szakemberek szerint minél korábban kezdődik a kezelés, annál nagyobb eséllyel előzhető meg a betegség súlyosbodása.
Az allergia sokak számára mindennapos probléma, amelyet könnyű megszokni. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tartós légúti gyulladás idővel komolyabb betegségekhez is vezethet.
A megfelelő kezelés ezért nemcsak a tünetek enyhítéséről szól. Hosszú távon a légutak egészségét is védi, és csökkentheti annak esélyét, hogy a szénanátha mellett később asztma is megjelenjen.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
