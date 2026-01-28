Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szoboszlaiék szégyellhetik magukat: minden idők legrosszabbjai közé zuhant a Liverpool

2026. január 28.
Bajnokként a Premier League történetének egyik leggyengébb produkcióját nyújtják. Szoboszlai Dominik hiába remekel, a Liverpool lassan közröhej tárgya.
Csak négy angol bajnokcsapat szerepelt gyengébben a mai Liverpoolnál a Premier League teljes története során. A jelenlegi szezon eddigi 23 fordulójában csak 36 pontot gyűjtöttek Szoboszlai Dominikék, akik ötből egy bajnokit sem nyertek meg 2026-ban.

Szoboszlai Dominikra nem lehet panasz, de a PL-címvédőként bukdácsoló Liverpoolra annál inkább
Fotó: Hans Lucas via AFP

Pedig Arne Slot vezetőedző csapatát az aranyérem megszerzés után még világrekord összegért (közel félmilliárd euróért, azaz 185 milliárd forintért) sztárigazolásokkal erősítették meg. Erre most – sérüléshullám ide, formaingadozások oda – annál inkább szégyenkezhetnek a gyatra eredménysor miatt.

Szoboszlai Dominikék a legrosszabb PL-bajnokok közé süllyedtek

Az 1992-es PL-alapítás óta csak négy bajnok szerepelt még náluk is gyengébben a következő szezonban. Nevezetesen: az 1996-os első Blackburn Rovers (35 pont), a 2016-os győztes Chelsea (28), az első kiírást megnyert Leeds United (28) és a címvédők messze legrosszabbika, a 2017-es aranyérmes Leicester City – derült ki a Transfermarkt cikkéből.

A Slot-csapat – amely legutóbb Szoboszlai gólja és gólpassza dacára is kikapott az immár Tóth Alexet is bevetett Bournemouth-tól – ezzel a produkcióval egyelőre hatodik a PL tabelláján, két pont távolságra a még BL-t érő negyedik helyen álló Manchester Unitedtől, de 14-re az éllovas Arsenaltól.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 50 pont
  2. Manchester City 46 (47-21)
  3. Aston Villa 46 (35-25)
  4. Manchester United 38
  5. Chelsea 37
  6. Liverpool 36

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
