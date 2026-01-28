Szoboszlaiék szégyellhetik magukat: minden idők legrosszabbjai közé zuhant a Liverpool

Csak négy angol bajnokcsapat szerepelt gyengébben a mai Liverpoolnál a Premier League teljes története során. A jelenlegi szezon eddigi 23 fordulójában csak 36 pontot gyűjtöttek Szoboszlai Dominikék, akik ötből egy bajnokit sem nyertek meg 2026-ban.

Szoboszlai Dominikra nem lehet panasz, de a PL-címvédőként bukdácsoló Liverpoolra annál inkább

Fotó: Hans Lucas via AFP

Pedig Arne Slot vezetőedző csapatát az aranyérem megszerzés után még világrekord összegért (közel félmilliárd euróért, azaz 185 milliárd forintért) sztárigazolásokkal erősítették meg. Erre most – sérüléshullám ide, formaingadozások oda – annál inkább szégyenkezhetnek a gyatra eredménysor miatt.

Szoboszlai Dominikék a legrosszabb PL-bajnokok közé süllyedtek

Az 1992-es PL-alapítás óta csak négy bajnok szerepelt még náluk is gyengébben a következő szezonban. Nevezetesen: az 1996-os első Blackburn Rovers (35 pont), a 2016-os győztes Chelsea (28), az első kiírást megnyert Leeds United (28) és a címvédők messze legrosszabbika, a 2017-es aranyérmes Leicester City – derült ki a Transfermarkt cikkéből.

Liverpool's current season is among the worst ever Premier League title defences 😮 pic.twitter.com/RKkjQ9MtRc — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 26, 2026

A Slot-csapat – amely legutóbb Szoboszlai gólja és gólpassza dacára is kikapott az immár Tóth Alexet is bevetett Bournemouth-tól – ezzel a produkcióval egyelőre hatodik a PL tabelláján, két pont távolságra a még BL-t érő negyedik helyen álló Manchester Unitedtől, de 14-re az éllovas Arsenaltól.